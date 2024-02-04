У ЗСУ зробили заяву про наступ російської армії

Наступ армії Російської Федерації на фронті не може тривати вічно. Зараз загарбникам не вистачає сил та засобів, щоб просуватися далі на лінії зіткнення. Втім, ворога не можна недооцінювати. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак з того, що сказав Кирило Буданов (наступ РФ вичерпається на початку весни 2024-го - Ред.), звичайно, наступ не може тривати вічно", - заявив він.



Втім, окупаційну армію не можна недооцінювати, адже вороже військо залишається досить потужним. За словами Євлаша, "можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто".

"Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БПЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії", - наголосив представник ЗСУ.

Євлаш зауважує, що для проведення наступальних дій потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей.

"Наразі те, що вони (росіяни - Ред.) зібрали тут, не вистачає, щоб просуватися далі. Ми зараз використовуємо нашу технічну перевагу, нашу інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій", - додав Євлаш.

Як повідомлялося, в інтерв'ю CNN очільник ГУР Кирило Буданов заінтригував заявою, що наступні пів року війни будуть цікавими. Наступ окупаційних військ закінчиться.

Буданов анонсував новий контрнаступ ЗСУ

Голова української розвідки Кирило Буданов припустив, що новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні 2024 року. Про це пише The Telegraph.

Головний розвідник заявив, що наступ Росії, який зараз триває на фронті, буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Воно закінчиться, а потім почнеться наше", - заінтригував він заявою.



Іноземні журналісти зазначають, що "Україна не проводила великих наступальних операцій проти російських позицій після завершення свого літнього контрнаступу. Оскільки Росія контратакує, Україна перейшла до стратегії "активної оборони" і будує великі укріплення в тилу".



За словами Буданова, окупанти досягли "деяких успіхів" поблизу Авдіївки, але "це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько".

