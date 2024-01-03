Список 230 українських полонених які повернулись додому із російського полону

Україні після тривалої перерви вдалося провести новий обмін полоненими – додому повернулися 230 наших воїнів і цивільних. Російській стороні передали 248 військовополонених окупантів.
Про повернення наших громадян 3 січня повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський. Серед захисників країни, яких обміняли, є солдати, сержанти, офіцери; воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, Державної прикордонної служби.
Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь
Передостанній обмін відбувся ще 7 серпня 2023 року. Після цього Росія фактично заморозила процес на кілька місяців.
"Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", – зазначив Зеленський.
Проєкт "Хочу жить" повідомив: Україна послідовно продовжує пропонувати різні формати проведення обмінів, головний із яких – за схемою "всіх на всіх".
Пресслужба додала, що обмін 3 січня – найбільший за весь час повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.
"Сьогодні 248 військовополонених армії Росії вирушили у вихідну точку, і сподіваємось, що більше їх не побачимо, принаймні на території нашої країни", – вказано в Telegram-каналі "Хочу жить".
"Усе було недаремно, і зусилля, спрямовані на розблокування обмінів, не минули марно... Ми почали публікувати списки російських військовополонених, від яких відмовлялися чиновники МО РФ, проливаючи світло на цю проблему, – і, схоже, це дало результат", – припустили організатори проєкту.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що повернулися також воїни, які захищали острів Зміїний та ЧАЕС, цивільні викладачі, поліцейський, який до останнього залишався в Маріуполі й розвозив гуманітарну допомогу людям.
"Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди... Я щасливий за родичів тих, хто зустріне вдома своїх рідних. Вони чекали їх так довго. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", – написав очільник ОП.
У КШППВ заявили, що цей обмін – найбільший за кількістю повернутих оборонців. Згідно з оприлюдненими даними, йдеться про:
– 224 захисників: серед них представників ЗСУ – 130 (зокрема ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1;
– шістьох цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).
Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового й сержантського складу належать 213 осіб, 11 – офіцери.
"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перебуваючи в неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання", – зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед колишніх полонених семеро воїнів, які обороняли Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.
Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та очільник ГУР МО Кирило Буданов, член КШППВ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, секретар КШППВ Дмитро Усов.
Список звільнених з полону 3 січня 2024
1 АЛЕКСАНДРОВ Іван Васильович 3/20/1996 сержант - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл.
193 ЖАКОТА Олександр Вікторович 7/10/1975 солдат А2582 ЗСУ Запорізька обл.
194 ЗАГРЕБЕНЮК Віктор Васильович 6/17/1979 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
195 ЗАДОРОЖНИЙ Олександр Іванович 3/8/1984 молодший сержант командир відділення А1556 ЗСУ Запорізька обл.
196 ЗІНЧУК Сергій Іванович 8/9/1981 старший сержант - 3017 НГУ Запорізька обл.
197 ЗУБАРЄВ Сергій Олегович 2/7/1991 молодший сержант - А4532 ЗСУ Донецька обл.
198 КАМІНЬ Микола Євгенович 9/18/1971 солдат - А4007 ЗСУ -
199 КАТЕРЕНЧУК Олександр Миколайович 4/19/1993 солдат кулеметник А4886 ЗСУ -
200 КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович 1/2/1992 солдат - А4862 ЗСУ -
201 КНІППЕНБЕРГ Олексій Вікторович 2/10/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
202 КРЕНТОВСЬКИЙ Сергій Володимирович 10/9/1972 старший сержант - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
203 КУЦИН Владислав Олексійович 11/30/1972 солдат стрілець 3017 НГУ Запорізька обл.
204 ЛЕМЕШКО Олег Романович 8/11/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
205 ЛУКАШЕНКО Володимир Іванович 4/22/1975 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
206 МАЛОЙВАН Іван Вікторович 3/8/1986 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл.
207 МАЦІЄВСЬКИЙ Іван Олександрович 7/7/1995 солдат - А2582 ЗСУ Запорізька обл.
208 МОЗЖУХІН Микола Миколайович 11/22/1990 солдат кухар 3017 НГУ Запорізька обл.
209 НЕВЗОРОВ Євген Петрович 12/15/1979 солдат А4875 ЗСУ Донецька обл.
210 НІКІФОРОВ Віталій Олександрович 8/14/1975 солдат стрілець-санітар 3017 НГУ -
211 ПАСИК Олександр Вікторович 7/9/1980 старший солдат старший стрілець А4886 ЗСУ -
212 ПИЛИПЕНКО Олег Анатолійович 1/12/1995 старший солдат навідник- оператор 3017 НГУ Запорізька обл.
213 ПОНОМАРЬОВ Владислав Олександрович 1/11/1990 солдат - А4007 ЗСУ -
214 ПОНОМАРЬОВ Дмитро Михайлович 8/3/1983 солдат - 3017 НГУ -
215 ПОХОЗЕЙ Василь Андрійович 12/18/1980 солдат - 3017 НГУ -
216 ПУГАЧ Сергій Васильович 12/29/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
217 ПУШИН Валерій Віталійович 2/7/1993 солдат А2582 ЗСУ Запорізька обл.
218 РОГУЛЬСЬКИЙ Владислав Ігорович 1/13/1997 солдат - А4007 ЗСУ -
219 СЕМЕГЕН Інна Михайлівна 5/11/1990 солдат кухар А2962 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл.
220 СЕРГІЄВ Микола Петрович 7/7/1975 солдат - А4447 ЗСУ -
221 СРІБНИЙ Іван Володимирович 4/12/1993 молодший сержант командир відділення 3017 НГУ Запорізька обл.
222 СТРЕБКО Артем Олексійович 11/17/1987 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл.
223 ТЕМБОРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович 3/30/1992 солдат - А4447 ЗСУ -
224 ТЕРЕЩЕНКО Олена Вікторівна 10/8/1990 старший солдат А0989 ЗСУ Донецька обл.
225 ТИМОЩУК Олександр Сергійович 9/4/1989 старший солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
226 ТУПИЦЬКИЙ Василь Анатолійович 10/31/1997 солдат - А4165 ЗСУ -
227 ФЕЛЕЩУК Руслан Юрійович 6/7/1977 солдат стрілець 3017 НГУ Запорізька обл.
228 ХАРКО Юрій Михайлович 5/16/1987 старший солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл.
229 ЧОПИК Дмитро Васильович 10/22/1993 старший солдат розвідник А4165 ЗСУ -
230 ШИЯНОВСЬКИЙ Олександр Олегович 11/1/1989 солдат - 3017 НГУ Запорізька обл.
До реалізації обміну долучалися ОАЕ
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив: 94 громадяни – це співробітники системи МВС (прикордонники, нацгвардійці та поліцейський).
"Більшість із них перебували у полоні з 2022 року. Вони мужньо захищали Маріуполь, "Азовсталь". Боронили Київщину, Харківщину, Луганщину, острів Зміїний", – повідомив очільник МВС.
Він запевнив, що Герої отримають необхідну психологічну підтримку, реабілітацію, за потреби – медичне лікування.
Клименко подякував президенту України, керівнику ОП, колегам із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. "Продовжуємо боротися за кожного і кожну, хто досі перебуває у ворожому полоні. Пам’ятаємо всіх. Робимо можливе і неможливе, аби якнайшвидше повернути додому всіх наших людей", – заявив міністр.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у своєму офіційному Telegram-каналі заявив, що обмін був дуже складним і готувався досить довго.
"Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити", – повідомив генерал-лейтенант.
За весь час повномасштабної агресії РФ проти України відбулося вже 49 обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 2828 українців.
Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну, який провели 3 січня:
Відео
Додамо, що один із російських Telegram-каналів опублікував список окупантів, яких обміняли на українських Героїв.
Президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо звільнення з російського полону понад 200 наших громадян: військових і цивільних. Він зазначив, що пауза в обмінах із РФ була довгою, проте жодної паузи в переговорах щодо них не було.
Про це Зеленський сказав у середу, 3 січня, у своєму вечірньому зверненні до українців. Він наголосив, що Україна памʼятає про всіх громадян, які залишаються в російській неволі.
"Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших", – заявив гарант.
Відео
Президент розповів, що додому вдалося повернути воїнів Збройних сил України та Національної гвардії, прикордонників і воїнів ВМС. Більшість із них – солдати й сержанти, але є серед звільнених і офіцери.
"Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо – зберігати надію", – сказав Зеленський.
Він подякував усій команді, яка працює над тим, аби обміни полоненими продовжувалися, а також кожному з наших воїнів на передовій, які беруть російських загарбників у полон, поповнюючи в такий спосіб обмінний фонд. "Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – резюмував глава держави.