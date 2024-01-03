Список 230 українських полонених які повернулись додому із російського полону

Україні після тривалої перерви вдалося провести новий обмін полоненими – додому повернулися 230 наших воїнів і цивільних. Російській стороні передали 248 військовополонених окупантів.

Про повернення наших громадян 3 січня повідомив у Telegram президент Володимир Зеленський. Серед захисників країни, яких обміняли, є солдати, сержанти, офіцери; воїни Збройних сил, Національної гвардії, ВМС, Державної прикордонної служби.

Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь

Передостанній обмін відбувся ще 7 серпня 2023 року. Після цього Росія фактично заморозила процес на кілька місяців.

"Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", – зазначив Зеленський.



Проєкт "Хочу жить" повідомив: Україна послідовно продовжує пропонувати різні формати проведення обмінів, головний із яких – за схемою "всіх на всіх".

Пресслужба додала, що обмін 3 січня – найбільший за весь час повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.

"Сьогодні 248 військовополонених армії Росії вирушили у вихідну точку, і сподіваємось, що більше їх не побачимо, принаймні на території нашої країни", – вказано в Telegram-каналі "Хочу жить".

"Усе було недаремно, і зусилля, спрямовані на розблокування обмінів, не минули марно... Ми почали публікувати списки російських військовополонених, від яких відмовлялися чиновники МО РФ, проливаючи світло на цю проблему, – і, схоже, це дало результат", – припустили організатори проєкту.



Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що повернулися також воїни, які захищали острів Зміїний та ЧАЕС, цивільні викладачі, поліцейський, який до останнього залишався в Маріуполі й розвозив гуманітарну допомогу людям.

"Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди... Я щасливий за родичів тих, хто зустріне вдома своїх рідних. Вони чекали їх так довго. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", – написав очільник ОП.

У КШППВ заявили, що цей обмін – найбільший за кількістю повернутих оборонців. Згідно з оприлюдненими даними, йдеться про:

– 224 захисників : серед них представників ЗСУ – 130 (зокрема ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1;

: серед них представників ЗСУ – 130 (зокрема ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1; – шістьох цивільних, які були незаконно позбавлені волі.



Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового й сержантського складу належать 213 осіб, 11 – офіцери.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перебуваючи в неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання", – зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



Серед колишніх полонених семеро воїнів, які обороняли Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя.

Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та очільник ГУР МО Кирило Буданов, член КШППВ, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, секретар КШППВ Дмитро Усов.

Список звільнених з полону 3 січня 2024

1 АЛЕКСАНДРОВ Іван Васильович 3/20/1996 сержант - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 2 АЛЄКСЄЄВ Кирило Олександрович 6/19/2001 сержант 3033 НГУ - 3 АРУТЮНОВ Арсен Ернестович 5/20/1998 солдат 3017 НГУ Луганська обл. 4 АРУТЮНЯН Оганес Азіозович 8/16/1977 головний сержант А0373-А ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 5 БАКЛАНОВ Микита Сергійович 7/21/2000 солдат кухар А0989 ЗСУ Донецька обл. 6 БАЛАН Олег Григорович 7/31/1967 лейтенант - А7038 ТрО Запорізька обл. 7 БАРАБАШЕНКО Микола Вікторович 6/22/1985 головний сержант начальник КТП 3033 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 8 БАРАНЮК Анатолій Іванович 7/31/1970 головний сержант - А1556 ЗСУ Запорізька обл. 9 БЕЗСМЕРТНИЙ Віталій Сергійович 6/18/1984 головний сержант - 3017 НГУ Луганська обл. 10 БЄЛОУСОВ Олексій Вікторович 8/16/1971 старший сержант 9937 ДПСУ - 11 БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Юрійович 11/10/1995 старший сержант - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 12 БЛАГОВІРНИЙ Володимир Олександрович 4/11/1977 старший сержант - А0224 ЗСУ 13 БОЛДЕЦЬКИЙ Денис Анатолійович 1/29/1989 старший сержант А1249 ЗСУ АЗОВСТАЛЬ 14 БОНДАРЕВ Вадим Олегович 5/4/2000 солдат - 3017 НГУ - 15 БОХОНСЬКИЙ Василь Ростиславович 1/23/1972 сержант А0998 ЗСУ Луганська обл. 16 БРЕДИХА Денис Чинеду 2/25/2003 командир частини 3036 НГУ Харківська обл. 17 БУР'ЯН Олег Володимирович 4/15/1992 старший солдат - 3058 НГУ АЗОВСТАЛЬ 18 БУТКО Петро Миколайович 6/28/1984 сержант - 9937 ДПСУ АЗОВСТАЛЬ 19 БУТОВ Олександр Іванович 6/28/1999 солдат - 3017 НГУ - 20 ВАШЕДСЬКИЙ Олександр Вадимович 4/11/1994 старший сержант НПУ - 21 ВОВНА Євген Анатолійович 12/24/1994 старший сержант - 9938 ДПСУ 22 ВОДОЛАГА Дмитро Олегович 2/20/1996 сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 23 ВОРОБЙОВ Володимир Іванович 6/25/2003 солдат - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 24 ВОРОНА Дмитро Миколайович 2/21/1995 солдат - А7038 ТрО - 25 ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Юрій Федорович 4/23/1965 капітан - А7037 ТрО - 26 ГАВРИЛЮК Аркадій Вікторович 1/12/1971 сержант А4066 ЗСУ Донецька обл. 27 ГЕКАЛЮК Сергій Вікторович 7/29/1996 старший сержант - 9937 ДПСУ АЗОВСТАЛЬ 28 ГЛУШКО Максим Олександрович 2/5/1986 старший сержант - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 29 ГОДУНКО Ярослав Віталійович 1/25/2001 сержант 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 30 ГОНЧАР Тимур Анатолійович 4/5/1979 штаб-сержант - 3033 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 31 ГОСТРІК Павло Павлович 3/9/1995 сержант 3033 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 32 ГРАМЕНКО Сергій Павлович 11/25/1984 старший матрос - А0216 ВМС о. Зміїний 33 ГРЕЧЕНЮК Олександр В'ячеславович 12/7/1995 старший сержант - 9938 ДПСУ 34 ГРИНАШ Юрій Вікторович 9/7/1999 солдат - А0998 ЗСУ Луганська обл. 35 ДАНИЛІН Сергій Ігорович 7/10/1998 старший солдат А1736 ЗСУ Луганська обл. 36 ДАНИЛОВИЧ Василь Ярославович 1/25/1974 старший лейтенант командир взводу РВП А1556 ЗСУ Запорізька обл. 37 ДІДКІВСЬКИЙ Євгеній Миколайович 2/17/1984 солдат - А0281 ЗСУ - 38 ДОБИЧА Сергій Віталійович 5/10/1982 молодший сержант А0989 ЗСУ АЗОВСТАЛЬ 39 ДОВБИШЕВ Вадим Геннадійович 3/24/1994 солдат - А1126 ЗСУ Харківська обл. 40 ДОЛЖЕНКО Іван Сергійович 10/21/1998 старший солдат - А2962 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 41 ДУБЄЛЄВ Денис Віталійович 8/20/1996 молодший сержант А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 42 ДУЛІН Дмитро Олегович 5/27/1988 старший сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 43 ДЯТЧЕНКО Денис Костянтинович 12/15/1983 старший солдат А1249 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 44 ДЯЧЕНКО Володимир Володимирович 6/29/1998 солдат - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 45 ЄРЕМКО Віталій Олександрович 5/6/1982 штаб-сержант - А7384 ТрО Харківська обл. 46 ЄРМОЛЕНКО Руслан Вікторович 10/20/1998 солдат 3029 НГУ АЗОВСТАЛЬ 47 ЖЕХАРЕНКО Гліб Дмитрович 6/17/1990 старший солдат старший стрілець А3438 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 48 ЗАБЛОДСЬКИЙ Дмитро Володимирович 1/6/1992 старший солдат - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 49 ЗАВАЦЬКИЙ Борис Валерійович 8/25/1980 старший лейтенант А0501 ЗСУ Харківська обл. 50 ЗАГОРУЛЬКО Юрій Борисович 7/24/1974 молодший сержант - А0693 ЗСУ - 51 ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Сергій Петрович 3/20/1975 молодший сержант А1249 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 52 ЗАДОРІН Владислав Вікторович 2/4/1999 старший матрос - А0216 ВМС о. Зміїний 53 ЗАРВА Олександр Віталійович 3/23/1988 старший сержант - 9938 ДПСУ Харківська обл. 54 ЗАРУДНИЙ Роман Ростиславович 10/29/1989 солдат - 3066 НГУ Донецька обл. 55 ЗЕМЛЯЧЕНКО Володимир Олександрович 2/23/1967 старший сержант - А0501 ЗСУ Харківська обл. 56 ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Миколайович 4/27/1970 солдат - А0536 ЗСУ Луганська обл. 57 ЗОЛОТАРЬОВ Ярослав Олександрович 6/17/2001 солдат 3036 НГУ Харківська обл. 58 ЗОНІН Сергій Михайлович 7/14/2002 солдат А0224 ЗСУ Донецька обл. 59 ЗОРЯНСЬКИЙ Артем Сергійович 4/27/2002 цив - цив цив Харківська обл. 60 ЗУБКОВ Павло Петрович 12/28/1982 сержант - - ЗСУ Херсонська обл. 61 ІВАНОВ В'ячеслав Борисович 4/24/1984 солдат - А1619 ЗСУ о. Зміїний 62 ІВКІН Іван Вікторович 7/30/1982 головний сержант А1126 ЗСУ Донецька обл. 63 ЙОВЕНКО Володимир Васильович 9/12/1968 старший сержант - А0501 ЗСУ Харківська обл. 64 КВАРАЦХЕЛІЯ Давид Олександрович 1/12/1980 старший матрос - А2802 ВМС Донецька обл. 65 КИРИЧЕНКО Василь Спиридонович 10/2/1971 головний сержант - 9937 ДПСУ АЗОВСТАЛЬ 66 КИРИЧЕНКО Денис Григорович 8/10/2002 солдат - 3017 НГУ Луганська обл. 67 КИРИЧЕНКО Денис Юрійович 5/21/1999 солдат стрілець-санітар А1126 ЗСУ Донецька обл. 68 КИРИЧЕНКО Ігор Володимирович 6/7/2000 матрос - А3821 ЗСУ Херсонська обл. 69 КОВТУН Ігор В'ячеславович 1/6/1987 майстер-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 70 КОЛЄВ Микола Степанович 10/9/1966 матрос - А2613 ВМС о. Зміїний 71 КОЛІБАБА Володимир Сергійович 11/11/1993 сержант 3041 НГУ ЧАЕС_x000D_ 72 КОЛОМІЄЦЬ Антон Васильович 1/21/1998 молодший сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 73 КОНДРА Євген Миколайович 12/12/1986 старший сержант А3137 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 74 КОНЄВ Олег Миколайович 8/27/1989 старший сержант командир БТР 2276 НГУ Луганська обл. 75 КОНОВАЛЕНКО Максим Анатолійович 9/3/1990 сержант А0216 ВМС - 76 КОРЖЕНКО Антон Миколайович 10/16/1984 сержант - 9951 ДПСУ - 77 КОРНЄВ Володимир Андрійович 1/17/2000 солдат 3036 НГУ Харківська обл. 78 КОССЕ Юрій Павлович 10/11/1999 старший матрос - 1472 ДПСУ - 79 КОХАН Олександр Леонідович 1/16/1986 лейтенант - А0536 ЗСУ Луганська обл. 80 КОШЕЛЕНКО Владислав Олексійович 7/9/2000 солдат - А2120 ЗСУ Харківська обл. 81 КРЕЦУ Олексій Олексійович 9/11/1988 головний сержант - 9938 ДПСУ Луганська обл. 82 КРИВИЦЬКИЙ Олександр Миколайович 5/5/1968 штаб-сержант 1474 ДПСУ о. Зміїний 83 КРОТЕНКО Валентин Валерійович 2/21/1976 штаб-сержант - А2062 ВМС м. Маріуполь, Донецька обл. 84 КУЛЬКО Андрій Володимирович 11/26/1999 солдат - 3033 НГУ - 85 КУПЦОВ Володимир Валентинович 5/24/1965 сержант кулеметник А7281 ТрО Запорізька обл. 86 КУРТЄВ Олександр Миколайович 1/17/2001 молодший сержант - 1474 ДПСУ о. Зміїний 87 ЛЕВИЦЬКИЙ Валентин В'ячеславович 11/15/1994 солдат гранатометник А3137 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 88 ЛЕВКУН Орест Стефанович 5/23/1967 штаб-сержант - А0998 ЗСУ Луганська обл. 89 ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович 9/15/1996 солдат - А1302 ЗСУ Запорізька обл. 90 ЛІТВІНОВ Костянтин Анатолійович 2/11/1992 цив цив цив Луганська обл. 91 ЛІХТАНСЬКИЙ В'ячеслав Олександрович 12/18/1995 старший солдат А4180 ЗСУ Київська обл. 92 МАЙСТРЕНКО Андрій Олексійович 11/27/1982 майстер-сержант кінолог 9937 ДПСУ - 93 МАКАРЕВИЧ Сергій Сергійович 12/26/1995 сержант зв'язківець 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 94 МАКСИМЕНКО Вадим Дмитрович 3/24/2001 сержант - 2161 ДПСУ - 95 МАЛИШ Богдан Олександрович 10/18/2002 матрос А3821 ЗСУ Херсонська обл. 96 МАЛЬКЕВИЧ Олексій Олексійович 12/30/1998 солдат А7273 ТрО м. Маріуполь, Донецька обл. 97 МАНЬКО Антон Володимирович 6/8/2001 солдат - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 98 МАСЛЕННІКОВ Олександр Володимирович 11/25/1978 молодший сержант - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 99 МАТВЄЄВ Микита Сергійович 5/14/2001 солдат - 3017 НГУ Луганська обл. 100 МАЦАК Олександр Анатолійович 9/13/1986 сержант - А0989 ЗСУ АЗОВСТАЛЬ 101 МАЦУРСЬКИЙ Іван Миколайович 3/26/1991 лейтенант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 102 МЕЛЬНИК Юрій Євгенійович 4/20/1996 старший сержант - 3041 НГУ ЧАЕС_x000D_ 103 МІРОШНИК Сергій Віталійович 7/14/2002 солдат - 3008 НГУ Харківська обл. 104 МІЩЕНКО Дмитро Миколайович 9/20/1984 старший солдат - А1314 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 105 МОРОЗ Едуард Володимирович 12/9/2001 старший солдат - А2167 ЗСУ - 106 МУДРИЙ Сергій Григорович 6/9/1981 штаб-сержант - А2062 ВМС м. Маріуполь, Донецька обл. 107 МУЗИКА Ілля Олегович 8/2/1994 штаб-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 108 НАЗАРЕНКО Сергій Леонідович 6/11/1976 майстер-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 109 НАЙДА Олександр Миколайович 7/28/1984 солдат - А0501 ЗСУ Харківська обл. 110 НІШКО Андрій Андрійович 4/11/2002 солдат - 3017 НГУ - 111 ОБОЛЕНЦЕВ Ігор Ігорович 4/20/2001 старший матрос - А2802 ВМС м. Маріуполь, Донецька обл. 112 ОЖОВАН Микола Вікторович 2/23/2001 солдат - 3029 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 113 ОЛЕНИШАК Василь Михайлович 11/10/1977 майстер-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 114 ОЛІЙНИК Олександр Сергійович 8/10/1984 старший лейтенант А3840 ЗСУ - 115 ОНІШКО Олег Григорович 1/20/1968 штаб-сержант - А7037 ТрО - 116 ОСАУЛЕНКО Роман Володимирович 6/29/1992 солдат А1736 ЗСУ Луганська обл. 117 ОСОВИЙ Дмитро Миколайович 3/18/1998 солдат стрілець - ТрО Луганська обл. 118 ОСТАВЧУК Андрій Володимирович 3/1/1980 сержант - А0593 ЗСУ Донецька обл. 119 ОЧЕРЕТ Сергій Володимирович 12/22/1971 молодший сержант - А2962 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 120 ПАЛАМАРЧУК Олександр Васильович 3/16/1983 солдат - А7305 ТрО Харківська обл. 121 ПАПЕНКО Віталій Віталійович 11/30/1971 майстер-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 122 ПЕПЕЛЯЄВ Олександр Віталійович 3/14/2001 старший солдат - А1978 ЗСУ Донецька обл. 123 ПЕРЕВЕРЗЕВ Олександр Олександрович 4/30/1971 молодший сержант - А7282 ТрО Запорізька обл. 124 ПЕРЕДАТКО Олексій Олексійович 5/12/1989 солдат - А1736 ЗСУ Луганська обл. 125 ПЕРЕДЕРА Володимир Михайлович 2/7/1963 сержант - А1376 ЗСУ Чернігівська обл. 126 ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович 3/27/1966 молодший сержант А0989 ЗСУ Донецька обл. 127 ПЕРМІНОВ Олег Олександрович 7/5/1969 старший сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 128 ПЕТРОВ Андрій Володимирович 12/16/1997 молодший сержант А0693 ЗСУ Донецька обл. 129 ПЕЧОНКІН Олександр Вікторович 3/24/1971 сержант - 3017 НГУ - 130 ПИСАНКО Олексій Сергійович 8/14/1998 старший солдат гранатометник 3057 НГУ м. Маріуполь, Донецька обл. 131 ПІКАР Олександр Олександрович 9/25/1995 сержант - 3029 НГУ - 132 ПІКУЛИК НІКІТА Володимирович 2/18/1998 старший солдат - 3033 НГУ - 133 ПОДГОРНИЙ Андрій Ігорович 1/6/1999 солдат кухар 9937 ДПСУ АЗОВСТАЛЬ 134 ПОЛОВИНКА Володимир Олексійович 7/18/2000 старший лейтенант - 3036 НГУ Харківська обл. 135 ПОЛЯНСЬКИЙ Дмитро Сергійович 12/28/2000 солдат 3036 НГУ Харківська обл. 136 ПОРТМАН Гліб Олексійович 8/5/2003 солдат А7390 ТрО Донецька обл. 137 ПОШЕДІН Іван Володимирович 8/20/1998 старший солдат - 3017 НГУ Луганська обл. 138 ПРОКОПОВИЧ Дмитро Миколайович 10/1/1975 майстер-сержант - А2611 ЗСУ Запорізька обл. 139 РЕШЕТНІКОВ Володимир Сергійович 6/3/1996 старший матрос А2802 ВМС м. Маріуполь, Донецька обл. 140 РЕШІТНИК Остап Григорович 12/12/1988 сержант А1249 ЗСУ АЗОВСТАЛЬ 141 РОЮК Валентин Дмитрович 2/14/1999 солдат - А7286 ТрО - 142 САМАРСЬКИЙ Олег Петрович 12/13/1968 майстер-сержант - 1472 ДПСУ АЗОВСТАЛЬ 143 САПОНЕНКО Олександр Вікторович 9/8/1980 майстер-сержант - 3041 НГУ ЧАЕС_x000D_ 144 СЕРЕДА Михайло Михайлович 9/19/1971 штаб-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 145 СИЛІН Дмитро Анатолійович 12/14/1980 головний сержант - 9937 ДПСУ - 146 СИРОЄШКІН Євгеній Анатолійович 2/25/1998 солдат - 3018 НГУ Луганська обл. 147 СІНИЦЬКИЙ Олександр Сергійович 5/5/1990 солдат - А7296 ТрО Харківська обл. 148 СОВА Едуард Аркадійович 6/10/1973 сержант - А0998 ЗСУ 149 СОЛОВЙОВ В'ячеслав Віталійович 7/6/2000 солдат - А0284 ЗСУ - 150 СТАРИНЩАК Андрій Леонідович 11/10/1993 сержант - 3041 НГУ - 151 СУПРУН Віталій Олександрович 1/26/1992 штаб-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 152 СУЩЕНКО Дмитро В'ячеславович 10/9/1973 майстер-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 153 ТАРАН Володимир Олексійович 8/18/1993 штаб-сержант 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 154 ТЄТЄРЯТНІКОВ Олександр Борисович 9/2/1977 сержант старший водій А1249 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 155 ТКАЧ Віктор Володимирович 3/13/1974 штаб-сержант начальник караулу 3041 НГУ ЧАЕС_x000D_ 156 ТКАЧЕНКО Анатолій Анатолійович 11/14/1979 майстер-сержант - 9937 ДПСУ - 157 ТРЕТЬЯК Юрій Юрійович 7/11/1965 А0501 ЗСУ Харківська обл. 158 УКРАЇНЕЦЬ Артем Євгенович 9/1/2001 солдат - 3017 НГУ Харківська обл. 159 УМАНСЬКИЙ Євген Володимирович 9/22/1965 штаб-сержант - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 160 ФЕДИШИН Галина Миколаївна 9/24/1995 старший сержант А2802 ВМС АЗОВСТАЛЬ 161 ФЕДОРОВ Олександр Георгійович 1/26/1991 штаб-сержант - А2613 ВМС о. Зміїний 162 ФРОЛОВ Віктор Іванович 5/28/1971 сержант - А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 163 ЦЕМА-БУРСОВ Володимир Валерійович 8/25/1982 солдат А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 164 ЧАЙКІН Олексій Миколайович 11/12/1975 майстер-сержант 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 165 ЧЕМЕРИС Віктор Миколайович 9/7/1967 сержант - А2988 ЗСУ - 166 ЧЕРВАКОВ Олександр Едуардович 7/25/1997 сержант - 9938 ДПСУ - 167 ЧЕРЕВКО Сергій Олексійович 8/18/1993 штаб-сержант - 9937 ДПСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 168 ЧЕРМАНЕНКО Владислав Олексійович 10/28/2002 солдат - 3036 НГУ Харківська обл. 169 ЧЕРНЕНКО Роман Юрійович 3/22/1994 старший сержант розвідник А0989 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 170 ЧЕЧКО Віктор Євгенійович 2/15/1984 солдат - А7076 ТрО Харківська обл. 171 ШАДИРЯ Олександр Михайлович 3/2/1974 солдат - А4074 ЗСУ Донецька обл. 172 ШАКАЛО Руслан Володимирович 11/2/1974 солдат - - ЗСУ - 173 ШЛАХЕТКА Євген Анатолійович 11/19/1986 старший сержант - А1126 ЗСУ Донецька обл. 174 БАБИНІНА Ганна Дмитрівна 2/26/2003 цив - цив цив Донецька обл. 175 АНІСІМОВ Василь Іванович 7/10/1977 капітан - А4030 ЗСУ - 176 БАРНА Дмитро Едуардович 3/1/1995 солдат стрілець 3017 НГУ Запорізька обл. 177 БОЙЧУК Вадим Олександрович 8/18/1994 солдат - А4712 ЗСУ Запорізька обл. 178 ВІНТОНЯК Йосиф Петрович 5/4/1990 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл. 179 5/10/1996 солдат А4007 ЗСУ Донецька обл. 180 ВОЛИЦЬКИЙ Михайло Степанович 11/12/1988 солдат - 3017 НГУ Запорізька обл. 181 ВОРОТНІКОВ Михайло Олександрович 1/12/1980 солдат водій А4712 ЗСУ Запорізька обл. 182 ГАЙДУЧИК Віталій Володимирович 3/28/1988 цив - цив цив - 183 ГАЛЕНКО Олег Володимирович 1/13/1979 солдат командир міномета 3017 НГУ Запорізька обл. 184 ГАННИЧ Віта Анатоліївна 3/8/1977 цив - цив цив Донецька обл. 185 ГОРЛОВСЬКИЙ Іван Степанович 6/1/1991 солдат - 3017 НГУ - 186 ГРИЦІВ Олександр Михайлович 9/3/1988 солдат - 3017 НГУ Запорізька обл. 187 ГУБРІЙ Андрій Вікторович 5/28/1992 солдат номер обслуги А4712 ЗСУ Запорізька обл. 188 ГУДИМА Ярослав Петрович 2/21/1989 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл. 189 ГУЛА Сергій Анатолійович 5/3/1978 молодший сержант А4447 ЗСУ Запорізька обл. 190 ДАНИЛЮК Олександр Володимирович 11/1/1981 цив - цив цив м. Маріуполь, Донецька обл. 191 ДЕНИСЕНКО Олександр Іванович 8/14/1984 старший солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 192 ДРЕБІТКО Володимир Володимирович 7/29/2000 молодший сержант - А1556 ЗСУ - 193 ЖАКОТА Олександр Вікторович 7/10/1975 солдат А2582 ЗСУ Запорізька обл. 194 ЗАГРЕБЕНЮК Віктор Васильович 6/17/1979 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 195 ЗАДОРОЖНИЙ Олександр Іванович 3/8/1984 молодший сержант командир відділення А1556 ЗСУ Запорізька обл. 196 ЗІНЧУК Сергій Іванович 8/9/1981 старший сержант - 3017 НГУ Запорізька обл. 197 ЗУБАРЄВ Сергій Олегович 2/7/1991 молодший сержант - А4532 ЗСУ Донецька обл. 198 КАМІНЬ Микола Євгенович 9/18/1971 солдат - А4007 ЗСУ - 199 КАТЕРЕНЧУК Олександр Миколайович 4/19/1993 солдат кулеметник А4886 ЗСУ - 200 КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович 1/2/1992 солдат - А4862 ЗСУ - 201 КНІППЕНБЕРГ Олексій Вікторович 2/10/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 202 КРЕНТОВСЬКИЙ Сергій Володимирович 10/9/1972 старший сержант - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 203 КУЦИН Владислав Олексійович 11/30/1972 солдат стрілець 3017 НГУ Запорізька обл. 204 ЛЕМЕШКО Олег Романович 8/11/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 205 ЛУКАШЕНКО Володимир Іванович 4/22/1975 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 206 МАЛОЙВАН Іван Вікторович 3/8/1986 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл. 207 МАЦІЄВСЬКИЙ Іван Олександрович 7/7/1995 солдат - А2582 ЗСУ Запорізька обл. 208 МОЗЖУХІН Микола Миколайович 11/22/1990 солдат кухар 3017 НГУ Запорізька обл. 209 НЕВЗОРОВ Євген Петрович 12/15/1979 солдат А4875 ЗСУ Донецька обл. 210 НІКІФОРОВ Віталій Олександрович 8/14/1975 солдат стрілець-санітар 3017 НГУ - 211 ПАСИК Олександр Вікторович 7/9/1980 старший солдат старший стрілець А4886 ЗСУ - 212 ПИЛИПЕНКО Олег Анатолійович 1/12/1995 старший солдат навідник- оператор 3017 НГУ Запорізька обл. 213 ПОНОМАРЬОВ Владислав Олександрович 1/11/1990 солдат - А4007 ЗСУ - 214 ПОНОМАРЬОВ Дмитро Михайлович 8/3/1983 солдат - 3017 НГУ - 215 ПОХОЗЕЙ Василь Андрійович 12/18/1980 солдат - 3017 НГУ - 216 ПУГАЧ Сергій Васильович 12/29/1986 солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 217 ПУШИН Валерій Віталійович 2/7/1993 солдат А2582 ЗСУ Запорізька обл. 218 РОГУЛЬСЬКИЙ Владислав Ігорович 1/13/1997 солдат - А4007 ЗСУ - 219 СЕМЕГЕН Інна Михайлівна 5/11/1990 солдат кухар А2962 ЗСУ м. Маріуполь, Донецька обл. 220 СЕРГІЄВ Микола Петрович 7/7/1975 солдат - А4447 ЗСУ - 221 СРІБНИЙ Іван Володимирович 4/12/1993 молодший сержант командир відділення 3017 НГУ Запорізька обл. 222 СТРЕБКО Артем Олексійович 11/17/1987 солдат - А4007 ЗСУ Донецька обл. 223 ТЕМБОРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович 3/30/1992 солдат - А4447 ЗСУ - 224 ТЕРЕЩЕНКО Олена Вікторівна 10/8/1990 старший солдат А0989 ЗСУ Донецька обл. 225 ТИМОЩУК Олександр Сергійович 9/4/1989 старший солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 226 ТУПИЦЬКИЙ Василь Анатолійович 10/31/1997 солдат - А4165 ЗСУ - 227 ФЕЛЕЩУК Руслан Юрійович 6/7/1977 солдат стрілець 3017 НГУ Запорізька обл. 228 ХАРКО Юрій Михайлович 5/16/1987 старший солдат - А4447 ЗСУ Запорізька обл. 229 ЧОПИК Дмитро Васильович 10/22/1993 старший солдат розвідник А4165 ЗСУ - 230 ШИЯНОВСЬКИЙ Олександр Олегович 11/1/1989 солдат - 3017 НГУ Запорізька обл.

До реалізації обміну долучалися ОАЕ

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив: 94 громадяни – це співробітники системи МВС (прикордонники, нацгвардійці та поліцейський).

"Більшість із них перебували у полоні з 2022 року. Вони мужньо захищали Маріуполь, "Азовсталь". Боронили Київщину, Харківщину, Луганщину, острів Зміїний", – повідомив очільник МВС.



Він запевнив, що Герої отримають необхідну психологічну підтримку, реабілітацію, за потреби – медичне лікування.

Клименко подякував президенту України, керівнику ОП, колегам із Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. "Продовжуємо боротися за кожного і кожну, хто досі перебуває у ворожому полоні. Пам’ятаємо всіх. Робимо можливе і неможливе, аби якнайшвидше повернути додому всіх наших людей", – заявив міністр.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у своєму офіційному Telegram-каналі заявив, що обмін був дуже складним і готувався досить довго.

"Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити", – повідомив генерал-лейтенант.



За весь час повномасштабної агресії РФ проти України відбулося вже 49 обмінів полоненими. Додому вдалося повернути 2828 українців.

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну, який провели 3 січня:

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"Використовуємо кожну можливість": Зеленський розповів подробиці

Додамо, що один із російських Telegram-каналів опублікував список окупантів, яких обміняли на українських Героїв.

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі щодо звільнення з російського полону понад 200 наших громадян: військових і цивільних. Він зазначив, що пауза в обмінах із РФ була довгою, проте жодної паузи в переговорах щодо них не було.

Про це Зеленський сказав у середу, 3 січня, у своєму вечірньому зверненні до українців. Він наголосив, що Україна памʼятає про всіх громадян, які залишаються в російській неволі.

"Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми порушуємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, аби повернути наших… Усіх наших", – заявив гарант.

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Президент розповів, що додому вдалося повернути воїнів Збройних сил України та Національної гвардії, прикордонників і воїнів ВМС. Більшість із них – солдати й сержанти, але є серед звільнених і офіцери.

"Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі". Про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти. Дуже важливо – зберігати надію", – сказав Зеленський.

Він подякував усій команді, яка працює над тим, аби обміни полоненими продовжувалися, а також кожному з наших воїнів на передовій, які беруть російських загарбників у полон, поповнюючи в такий спосіб обмінний фонд. "Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", – резюмував глава держави.