Падіння хреста, розірвані прапори та грім на Різдво: що віщували таємничі знаки Україні

Падіння хреста, розірвані прапори, атаковані птахи та грім на Різдво! Людство здавна вірило в прикмети. І от коли Росія напала на Україну 2022-му року, українці почали активно згадувати, які ж події та знаки були передвісниками кривавих подій. Що ж попереджало про лихо та які події віщують перемогу Україні – дивіться в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.

Що віщувало війну?

Згадаймо січень 2014 року. Італія, Папа Римський випускає зі свого вікна голубів миру. Нагадаю, що тоді після перших смертей на Майдані, коли відбувалася Помаранчева революція, йшлося про громадянський, а не військовий мир. Так от щойно мирні птахи випурхнули з вікна понтифіка, як на них напали інші пернаті. Спочатку намагалася встромити кігті чайка, а опісля - крук. Зрештою, стало відомо, що голуби таки вирвалися, втративши трохи пір'я. Цей знак стали вважати передвісником нападу Росії на Україну. Також вважають, що другий хижий птах символізує Білорусь, яка сприяє російським окупантам.

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Курйози на інавгураціях

Церемонія інавгурації у Верховній Раді президента Володимира Зеленського теж не обійшался без символічного інциденту. Коли Зеленський отримав посвідчення президента України, то поклав його на подушечку, яку тримав солдат. Військовий, своєю чергою, мав відійти на кілька кроків. Такий протокол. Однак посвідчення злетіло і впало. Чи не знак, що президентство буде не з легких?

До речі, інавгурації попередників Зеленського теж проходили з курйозами. 2010 року напередодні інавгурації Януковича у Києві сам по собі розвалився пам’ятник засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та сестрі їхній Либідь. Тоді навіть ніхто не уявляв, як криваво для України закінчиться його президентство. Коли Віктор Янукович входив до Верховної Ради для інавгурації, перед ним зачинилися вхідні двері. Пізніше, 17 травня 2010 року Януковичу на голову впав вінок, що теж розцінили, як погану прикмету. Багато хто у цьому інциденті побачив недобрий знак для Януковича. Як закінчилося його президентство – всім відомо.

Порошенку теж не пощастило під час інавгурації. Під час церемонії солдатові з роти почесної варти стало погано і він випустив зброю в той самий час, коли повз нього проходив Петро Порошенко. Одні вважали це поганим знаком для Порошенка і навіть припускали, що він не допрацює на посаді весь термін. Інші - що це хороше знамення, мовляв Україна не хоче війни. Проте, хоча президентство п'ятого очільника України було далеко не солодким, Порошенко і далі бере участь у політичному житті держави.

Знаки-передвісники війни

Але давайте повернемося до подій, які багато українців трактують передвісниками повномасштабної війни Росії проти України. За пів року до вторгнення Росії в Україну, у серпні 2021-го року, у Херсоні впав гігантський флагшток із тризубом на верхівці. Ба більше, це сталося у переддень святкування Незалежності нашої держави. Саме на цьому флагштоку мали підняти найбільший в області прапор України. Нагадаю, що Херсон тривалий час перебував під окупацією російських військ, а після звільнення постійно обстрілюється агресором. На цьому таємничі події, що стосувалися прапорів не завершуються. У січні 2022 року вітер розірвав найвищий прапор Україні у Харкові. У цей же час у Краматорську Донецької області сильний вітер зірвав прапор з флагштока в парку "Ювілейний".

Що означає "ялинкопад"?

Падали в Україні не тільки прапори, але й ялинки. Січень 2022-го став справжнім ялинкопадом для України. Вітер здував новорічні дерева по всій країні, немовби попереджаючи – святкування не на часі. Зокрема, на Театральній площі Маріуполя 19 грудня сильний вітер повалив головну міську ялинку. Новорічне дерево стояло якраз навпроти драматичного театру. Саме там ховалися сотні людей під час бомбардування росіян. 16 березня 2022 року окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією ЗМІ, у драмтеатрі після обстрілу могли загинути близько шести сотень людей.

Знак з неба

Ще 2021 рік запамятався "знаком з неба". 25 грудня 2021 року в Чернігові вхурделило, сніг йшов такий, що нічого не було видно. А потім пролунав грім та вдарила блискавка. Погодьтесь - доволі рідкісне явище для зими. Місцеві подумали, що то вибух.

А за два місяці жителі міста вже були змушені звикати до вибухів та обстрілів. Чернігів від перших днів війни піддавався численним обстрілам, а також майже місяць був в облозі.

Падіння хреста – чекай лиха

А ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення, у січні 2022 року, вітер повалив хрест на Софії Київській. Згодом у соцмережах священик Іван Сидор "дзвонар Майдану" напише: "У січні впав хрест із собору Софії Київської, в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України!". От і не вір потім у прикмети! Хрест повернули на місце вже у березні, коли війна була в розпалі. Тепер це символ нашої перемоги, наголошують священнослужителі.

Знаки перемоги

Також про перемогу заговорили 7-го березня 2022 року під час евакуації у Харкові. Тоді білий голуб – символ миру – сів на руку священика, який брав участь у рятувальній операції. Саме у цій пташці багато українців побачили прикмету перемоги України у війні.