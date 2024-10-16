Українцям представили план перемоги. У ньому 5 пунктів і секретні додатки

Володимир Зеленський виступив перед Верховною Радою. Він публічно представив план, про який вперше згадав наприкінці серпня і який вже обговорив з деякими ключовими союзниками.

Виступ перед Радою - по суті звернення до українського народу з метою пояснити подальшу стратегію країни у війні.

Напередодні Зеленський провів дипломатичне турне. Спочатку він презентував план президенту США Джо Байдену, а потім обговорив його з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Офіційно всі пункти цієї ініціативи до сьогодні не розкривалися.

Частина з них залишиться засекреченою навіть після оприлюднення. Секретні додатки стосуються кількості зброї, яку партнери мають надати Україні.

Опоненти президента вже розкритикували його за те, що план оголошують після того, як його вже побачили західні партнери.

Тепер Зеленський вирушить на саміт ЄС ознайомлювати з планом європейських партнерів.

Він містить пʼять пунктів, що стосуються військової та економічної підтримки країни, а також дипломатичних кроків завершення війни.

Зміст плану перемоги Зеленського

Володимир Зеленський розпочав виступ словами: "Перемога дає можливість жити на своїй землі, за своїм законом і обирати своє майбутнє". Він уточнив, що майбутнє України повʼязане з ЄС та НАТО.

"План перемоги - це посилення наших позицій, і він залежить від партнерів, а не від Росії, адже Путін не шукає чесного миру", - вважає український президент.

Для партнерів допомога Україні - це спосіб зберегти справедливий світовий порядок, додав він.

План має 5 пунктів і 3 таємних додатків. Перший пункт ⁠– геополітичний, другий і третій - військові, четвертий - економічний і пʼятий безпековий.

Чотири перших пункти потрібно реалізувати під час війни, пʼятий – післявоєнний.

Перший пункт - запрошення України в НАТО

Ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане "свідченням рішучості" і покаже Росії, що Путін програв геополітично світу.

Запрошення в НАТО символізує для країни неминучість її євроінтеграції, наголосив Зеленський.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Один із пунктів плану стосується надання Україні далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow

Другий пункт – це оборона

Пункт включає продовження операцій на території Росії та зняття обмежень щодо ударів по її території, ППО, спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет та доступ до розвідданих партнерів.

За словами президента, мета цього пункту зокрема повернення війни на територію Росії, "щоби росіяни почали розуміти, що таке війна і розвертати ненависть в сторону Кремля".

Третій пункт плану – стримування

Цей пункт має таємний додаток, який вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни в майбутньому.

"Коли Росія знає, що відповідь буде, і розуміє, яка це буде відповідь, вони обирають переговори та стабільне співіснування навіть зі стратегічними противниками", - зазначив Зеленський.

Автор фото,Getty Images 11 вересня Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал

В Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США, сказав президент.

За його словами, економічний потенціал України є однією з ключових "загарбницьких цілей Росії у війні".

Ресурси України - це можливість економічного зростання українців і Євросоюзу. Це можливість партнерам працювати з Україною.

Україна пропонує підписати угоди з ЄС і США про спільний захист і інвестування в видобуток і використання цих ресурсів.

П’ятий пункт розрахований на післявоєнний час.

Зеленський заявив, що після війни Україна матимемо один із "найдосвідченіших військових контингентів". Це люди, які мають військовий досвід, досвід роботи із міжнародною зброєю. І це стане гарантією безпеки у Європі.

Реакція партнерів

За словами Зеленського, партнери України, яким уже був представлений план, поставилися до нього "практично й уважно". Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки, додав він.

Головні питання, на які Україна очікує реакції від союзників, - це надання далекобійної зброї та зрушення з місця процесу вступу в НАТО. Але по жодному з цих питань чіткої відповіді поки немає.

Автор фото,EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото,Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом у Вашингтоні 26 вересня

Кілька днів тому керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону розповів, що Україна чекає конкретної реакції країн-партнерів на представлений їм план перемоги.

"Ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", – заявив Єрмак.

Після зустрічі з президентом США українська сторона заявляла, що у Штатах план зустріли конструктивно. Військова частина плану не викликала серйозних зауважень, але політична потребує окремого обговорення.

Реакція Кремля

В уряді Росії вже прокоментували представлений українським президентом план.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення миру Україна має "усвідомити причини, що призвели до конфлікту, а справжнім мирним планом для України буде усвідомлення безперспективності політики, яку вони проводять".

Чи замінить план формулу миру Зеленського

Джерела BBC Україна у владі пояснювали, що новий документ не замінює формули миру Зеленського, а є "планом заходів з виконання формули миру".

Формула миру стосується тривалого проміжку часу, а план перемоги - це бачення української сторони того, що західні партнери можуть зробити для того, щоб Україна зараз вистояла у війні проти Росії, пояснював політолог Володимир Фесенко.

На брифінгу 20 вересня сам Зеленський сказав: “План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює”.

За даними ВВС, план перемоги Офіс президента готував у повній секретності, без участі уряду та експертів. Мета – зберегти повну інтригу за прикладом Курської операції, щоб досягти ефекту несподіванки.

Час від часу в публічному просторі з'являлася інформація про “мирні плани” західних партнерів, які пропонували умови, що зовсім не задовольняють українську сторону.

Для того, аби Україні не почали нав’язувати подібні ініціативи, Володимир Зеленський вирішив розробити і представити союзникам cвій план.

В Офісі президента також повідомили, що до кінця жовтня Україна планує провести всі тематичні конференції за кожним пунктом формули миру Зеленського, щоби на початку листопада скласти загальний план.

До кінця 2024 року Україна сподівається провести другий Саміт миру, на якому Україна планує представити план, як примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. На другий саміт планують запросити Росію.