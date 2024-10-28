Зеленський зробив заяву про переговори України з Росією Путіна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of India зробив кілька важливих заяв щодо перемовин з Росією. Він зазначив, що такі переговори можуть відбутися в Індії, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді міг би відіграти значну роль у завершенні конфлікту завдяки економічному впливу Індії.

Зеленський акцентував, що блокування російської економіки, ресурсів та оборонного сектору може скоротити тривалість війни. Він зазначив, що країни G20 могли б обмежити агресію Росії, якщо нададуть економічний тиск.

План Перемоги України та НАТО

Президент України також говорив про План Перемоги, підкреслюючи, що він не є предметом переговорів з Росією. У першому пункті плану йдеться про офіційне запрошення до НАТО, що надасть Україні юридичну підтримку. Зеленський пояснив, що членство зараз неможливе через війну, але запрошення до НАТО є важливим для майбутньої стабільності.

Другий пункт Плану Перемоги передбачає підтримку української армії зброєю. Зеленський підкреслив, що пакети озброєння служать як засоби стримування, а не агресії, і є відповіддю на російську агресію.

Позиція Польщі та західних країн

Президент Польщі Анджей Дуда також висловився щодо перемовин, наголосивши, що будь-які територіальні поступки Москві були б катастрофічною помилкою. Він закликав західних лідерів поставити себе на місце України та не поступатися Росії.

Попри підтримку України з боку Заходу, є країни, такі як США та Німеччина, які поки не підтримують швидке запрошення України до НАТО. Окремі члени Альянсу, як Бельгія та Іспанія, вважають за краще залишатися непублічними у своїй позиції, очікуючи рішення більших держав.

Військова стратегія України: Люди понад територію

Зеленський знову підкреслив пріоритетність життя над територіями, зазначивши, що життя українських солдатів важливіше за утримання певних позицій. Він визнав, що армія інколи жертвує територією для збереження життів. За словами Зеленського, Росія навпаки жертвує власними солдатами, що відображає цінності режиму.

