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Зеленський зробив заяву про переговори України з Росією Путіна

28.10.2024, 20:04:08 135 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Зеленський зробив заяву про переговори України з Росією Путіна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of India зробив кілька важливих заяв щодо перемовин з Росією. Він зазначив, що такі переговори можуть відбутися в Індії, а прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді міг би відіграти значну роль у завершенні конфлікту завдяки економічному впливу Індії.

Зеленський акцентував, що блокування російської економіки, ресурсів та оборонного сектору може скоротити тривалість війни. Він зазначив, що країни G20 могли б обмежити агресію Росії, якщо нададуть економічний тиск.

План Перемоги України та НАТО

Президент України також говорив про План Перемоги, підкреслюючи, що він не є предметом переговорів з Росією. У першому пункті плану йдеться про офіційне запрошення до НАТО, що надасть Україні юридичну підтримку. Зеленський пояснив, що членство зараз неможливе через війну, але запрошення до НАТО є важливим для майбутньої стабільності.

Другий пункт Плану Перемоги передбачає підтримку української армії зброєю. Зеленський підкреслив, що пакети озброєння служать як засоби стримування, а не агресії, і є відповіддю на російську агресію.

Позиція Польщі та західних країн

Президент Польщі Анджей Дуда також висловився щодо перемовин, наголосивши, що будь-які територіальні поступки Москві були б катастрофічною помилкою. Він закликав західних лідерів поставити себе на місце України та не поступатися Росії.

Попри підтримку України з боку Заходу, є країни, такі як США та Німеччина, які поки не підтримують швидке запрошення України до НАТО. Окремі члени Альянсу, як Бельгія та Іспанія, вважають за краще залишатися непублічними у своїй позиції, очікуючи рішення більших держав.

Військова стратегія України: Люди понад територію

Зеленський знову підкреслив пріоритетність життя над територіями, зазначивши, що життя українських солдатів важливіше за утримання певних позицій. Він визнав, що армія інколи жертвує територією для збереження життів. За словами Зеленського, Росія навпаки жертвує власними солдатами, що відображає цінності режиму.
 

Для врегулювання конфлікту в Україні існує два основних підходи – мирний план України, представлений президентом Володимиром Зеленським, і вимоги російського керівництва, зокрема президента Володимира Путіна. Ось основні пункти обох позицій:

План Зеленського для припинення війни:

  1. Виведення російських військ з території України
    Російські війська повинні покинути всі окуповані території, включно з Донбасом і Кримом.

  2. Повне відновлення територіальної цілісності України
    Всі окуповані території мають повернутися під контроль України.

  3. Гарантії безпеки для України
    Необхідні міжнародні гарантії, що запобігатимуть можливому повторенню конфлікту в майбутньому.

  4. Справедливий міжнародний трибунал для злочинців війни
    Розслідування і покарання осіб, відповідальних за військові злочини, вчинені на території України.

  5. Відновлення України за рахунок репарацій
    Росія повинна надати фінансові ресурси на відбудову зруйнованої інфраструктури України.

  6. Євроінтеграція України
    Підтримка європейського шляху України та її інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

Умови Путіна для врегулювання конфлікту:

  1. Визнання окупованих територій як російських
    Росія вимагає визнання Криму, а також Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини як частини Російської Федерації.

  2. Відмова України від вступу до НАТО
    Україна повинна надати гарантії нейтрального статусу, відмовившись від вступу до НАТО.

  3. Скасування санкцій проти Росії
    Вимагається повне зняття міжнародних санкцій, запроваджених після початку вторгнення.

  4. Демілітаризація України
    Україна має скоротити свою армію і зброю, що, за версією Росії, забезпечить "безпеку" регіону.

  5. Гарантії прав російськомовного населення
    Забезпечення особливих прав російськомовним громадянам в Україні.

  6. Відновлення економічних і торгових зв'язків
    Відновлення економічного співробітництва між Україною та Росією на вигідних для Росії умовах.

Ці позиції є основою протилежних підходів до врегулювання конфлікту, і через радикальні розбіжності сторони досі не досягли компромісу.
Тэги: Зеленський, ПУТІН, інтерв’ю, війна в україні

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