Зеленський вперше розповів, як обміняє Курщину на мирних переговорах з Росією

В інтервʼю виданню Guardian президент України Володимир Зеленський вперше напряму вказав, що готовий до обміну територіями з Росією на потенційних майбутніх мирних переговорах.

Якщо Трампу все-таки вдасться посадити Україну та Росію за стіл переговорів, зазначив Зеленський, то він планує запропонувати Росії прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує у Курській області Росії з моменту початку раптового наступу пів року тому.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", – сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", – сказав Зеленський.

ЗСУ останніми днями почали новий наступ на Курщині і, за даними оглядачів, зуміли просунутись вперед на 5 кілометрів. Найбільшим підконтрольним поселенням там є місто Суджа.

Раніше експерти припускали, що Україна спробує обміняти частину Курщини на якийсь із окупованих регіонів - на Харківщині чи Запоріжжі.

Курщина

Зустрічі у Мюнхені

Трамп заявив, що хоче покласти край війні в Україні, але скептики побоюються, що угода за посередництва США може призвести до того, що Україна буде змушена поступитись перед максималістськими вимогами Володимира Путіна.

Зеленський заявив, що готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна робила це з "позиції сили", і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні концесії, щоб спробувати заручитися підтримкою Трампа.

В інтервʼю він також зазначив, що якщо Дональд Трамп відмовиться від підтримки України, Європа не зможе заповнити цю прогалину.

"Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу "ні", - зазначив він.

Цього тижня Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, де він розраховує зустрітися з віцепрезидентом США Дж. Д. Венсом, одним із найбільш вороже налаштованих щодо України представників найближчого оточення Трампа, вказує видання.

На минулорічній конференції Венс, який тоді був сенатором, відмовився від зустрічі із Зеленським, а раніше він казав, що йому "насправді не байдуже, що станеться з Україною".

Зеленський також планує зустрітися з іншими членами команди Трампа, а також з впливовими сенаторами в Мюнхені, але дати зустрічі з самим Трампом, "ще немає", сказав він Guardian.

"Ми сподіваємося, що наші команди визначать дату та план зустрічей у США; Як тільки це буде узгоджено, ми готові, я готовий", – сказав він.

Зеленський також зазначив, що "дуже важливо", щоб президент США зустрівся з українською делегацією перед зустріччю з Путіним, але не критикував Трампа за його розпливчасті заяви.

"Очевидно, що він не дуже хоче, щоб усі знали подробиці, і це його особисте рішення", - сказав він.

Раніше президент також анонсував, що незабаром до Києва може приїхати поважна делегація США.

Про заморожування програм USAid Зеленський сказав наступне: "Ми не будемо скаржитися, що якісь програми заморожені, тому що для нас найважливіше — це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми цілком за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації".

Він також прокоментував ідею президента Франції Емманюеля Макрона направити в Україну миротворців.

"Щодо ідеї Еммануеля, якщо це частина [гарантій безпеки], то так, якщо буде 100-150 000 європейських військ, тоді так. Але навіть тоді ми не мали б такого ж рівня військ, як російська армія, яка нам протистоїть", – сказав він.

"Я буду відвертим з вами, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне коли-небудь справді допомогли комусь в історії. Сьогодні ми не можемо підтримати цю ідею. Ми за [миротворчий] контингент, якщо це є частиною гарантій безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо", – додав він.