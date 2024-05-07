Готували замах на Зеленського. СБУ затримала двох полковників УДО

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Служба безпеки України заявила, що розкрила план з ліквідації президента Володимира Зеленського та вищого керівництва держави. Про це йдеться у заяві відомства.

Там розповіли, що п’ять агентів ФСБ готували вбивство президента та інших представників української влади.

В рамках операції затримали двох полковників Управління державної охорони, яке відповідає за безпеку президента.

Мережу агентів курували з Москви. Двоє полковників УДО, за даними СБУ, зливали росіянам секретну інформацію.

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АВТОР ФОТО,СБУ Підпис до фото,СБУ кілька років слідкували за підозрюваними у підготовці замаху

Щоб здійснити замах, вони шукали виконавців серед військових, наближених до охорони президента. Зеленського могли взяти у заручники, а згодом вбити, заявили у СБУ.

Окрім президента планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Ліквідацію Буданова збирались провести перед Великоднем, розповіли у спецслужбі.

Кирило Буданов раніше заявляв, що на нього готували близько десяти замахів. Зокрема, отруїли його дружину.

Нещодавно в інтерв'ю ВВС говорив, що на нього і зараз планують замах, але запевняв, що нічого у них не вийде.

АВТОР ФОТО,СБУ

Як мав відбутися замах

У СБУ розповіли, що план був такий: спочатку агент мав спостерігати за пересуваннями цілі та передавати інформацію. За координатами місця, де мала перебувати ціль, планували завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрона.

При цьому озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни. У СБУ заявили, що записали його розмови із "куратором" з ФСБ.

АВТОР ФОТО,СБУ

"Подарунок Путіну"

АВТОР ФОТО,СБУ

Про цю спецоперацію з викриття замаху знало дуже мало людей, говорить голова СБУ Василь Малюк.

За його словами, теракт мав стати подарунком Володимиру Путіну до інаугурації.

У СБУ назвали імена співробітників ФСБ, які відповідали за організацію теракту.

Це:

Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.



Зокрема, Перлін, за даними СБУ, у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними "опікувався" його колега Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв зустрічався із полковником УДО на території сусідніх європейських країн.

У затриманих провели обшуки. Їм повідомили про підозру:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (підготовка терористичного акту).