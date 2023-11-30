Украину потрясла ужасная новость об отравлении Марианны Будановой, жены выдающегося сотрудника ГУР, Кирилла Буданова. Это трагическое событие, однако, оказывается, что жертвой яда стали не только она, но и несколько членов ГУР. Интересно, что это не просто те, кто находился рядом с Марианной Будановой, а руководители различных направлений, готовившие спецоперации против России.Валерий Кондратюк, человек, обладающий обширными знаниями в сфере разведки и контрразведки, поделился своими мыслями с журналистом Алесей Бацман. Кондратюк заявил, что Марианна Буданова была отравлена ядами, такими как мышьяк и ртуть, вещества, которые не должны присутствовать в организме человека.Кондратюк утверждает, что за этим покушением стоит лично Владимир Путин, который якобы заказал атаку из-за неприязни к успешным операциям ГУР.В эксклюзивном интервью Алесе Бацман, Кондратюк рассказал о своих встречах с высшими должностными лицами ФСБ и их запросах на ликвидацию оппонентов, включая Березовского. Он утверждает, что Путин проявляет мстительность и злобу, и атака на семью Кирилла Буданова стала для него еще одним проявлением этой черты.Кирилл Буданов рассматривается как одна из главных целей России из-за успешных действий ГУР. Ситуация стала еще более сложной из-за отравления семьи Буданова, что считается неприемлемым на личном уровне. Валерий Кондратюк высказал уверенность, что участники этого теракта будут найдены и привлечены к ответственности.Эксперт предупреждает, что Россия является террористическим государством, и случившееся стало результатом успешных действий ГУР, которые оказались неприемлемыми для российского руководства. Он призывает к вниманию к факту, что террористические действия России могут охватить даже таких профессионалов, как Кирилл Буданов.Следует отметить, что сегодня Марианна Буданова находится вне опасности, уже завершила курс терапии после отравления. Тем не менее, события подчеркивают опасность подобных действий, а также необходимость противостоять им. По всей видимости, данное происшествие будет детально расследовано, и общественность ожидает ответа на вопрос, кто именно стоит за этим терактом, который затронул не только профессионалов ГУР, но и их семьи.