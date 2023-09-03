Летчик Максим Кузьминов украл в России вертолет Ми-8 и улетел в Украину

Анонс фильма о российском летчике

Летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолётного полка Восточного военного округа Максим Кузьминов предположительно перелетел на российском Ми-8 в Украину и сдал вертолет Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Именно Кузьминов появляется в ролике, который был в воскресенье опубликован в YouTube-канале ГУР.В опубликованном ГУР ролике анонсируется документальный фильм о российском летчике, который в августе перелетел на Ми-8 через линию фронта и передал вертолет Украине. В конце видео появляется сам летчик, который говорит по-русски: «Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит. Это лишь вопрос времени».

Максим Кузьминов служил на аэродроме Черниговка Приморского края

Во-первых, один из пяти друзей Кузьминова в ВК – Александр Николаев – писал о себе, что является выпускником Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя 2012 года. По данным утечек ФНС, Николаев минимум с 2016 по 2019 годы получал доход в филиале Военно-воздушной академии (ВВА) в Сызрани. Фото Николаева также есть на сайте филиала академии, на нем он вместе с другими курсантами позировал с ветераном Георгием Чаплыгиным.

На странице Николаева во «ВКонтакте» обнаружили серию снимков, на которых Николаев позирует вместе с Кузьминовым и другими курсантами сызранского филиала ВВА. Сам Николаев заявил, что не служил, а Кузьминова знает лишь благодаря встрече во Владивостоке. На вопрос о том, как у него на странице оказались фото с Кузьминовым, он ответил: «Даже не знаю».

Николаев по просьбе журналиста «Агентства» посмотрел видео ГУР и подтвердил, что на нем Кузьминов. После этого он удалился из друзей Кузьминова и закрыл страницу во «ВКонтакте».

Согласно утечкам из баз дынных налоговой службы, Максим Кузьминов получал доход с 2016 по 2019 годы в филиале Военно-воздушной академии (ВВА) в Сызрани.

С 2020 года Кузьминов в качестве места работы стал указывать войсковую часть №13984, а также должность – летчик-штурмовик. Восковая часть №13984 – это 319-й отдельный вертолётный полк Восточного военного округа, который базируется на аэродроме Черниговка Приморского края.

Среди друзей Кузьминова есть также жительница Черниговки Приморского края Виктория Красюк.

Буданову удалось убедить российского летчика перелететь в Украину

Фамилия летчика в видео не называется. Но нам удалось обнаружить страницу летчика «ВКонтакте», она заведена на имя Максима Кузьминова. О том, что это настоящие имя и фамилия улетевшего в Украину летчика, свидетельствуют несколько фактов:Журналистам издания «Агентство» не удалось дозвониться по номеру Максима Кузьминова и его родственников. Аккаунт Кузьминова во «ВКонтакте» последний раз был активен три недели назад.Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию «Крым.Реалии» 23 августа рассказал, что спецслужбе удалось убедить российского летчика перелететь в Украину и сдать вертолет Ми-8. Двое членов экипажа, которые были не в курсе происходящего, были убиты при попытке скрыться, уточнил Буданов. По его словам, до операции украинская сторона помогла родственникам летчика незаметно покинуть Россию.Экс-директор департамента коммуникаций МВД, военнослужащий ВСУ Артем Шевченко 24 августа опубликовал фото с вертолетом и сообщил, что вертолет Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62) входил в состав 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края.Российский телеграм-канал Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик, 23 августа сообщил, что вертолет Ми-8 пропал две недели назад. По его данным, экипаж вертолета потерял ориентировку и по ошибке сел на аэродроме Полтава Харьковской области, командир получил ранение, еще двое человек погибли.