Летчик Максим Кузьминов украл в России вертолет Ми-8 и улетел в Украину

Летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолётного полка Восточного военного округа Максим Кузьминов предположительно перелетел на российском Ми-8 в Украину и сдал вертолет Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Именно Кузьминов появляется в ролике, который был в воскресенье опубликован в YouTube-канале ГУР.
В опубликованном ГУР ролике анонсируется документальный фильм о российском летчике, который в августе перелетел на Ми-8 через линию фронта и передал вертолет Украине. В конце видео появляется сам летчик, который говорит по-русски: «Никто не хочет этой войны. Вот увидите, когда Украина победит. Это лишь вопрос времени».
Анонс фильма о российском летчике
Максим Кузьминов служил на аэродроме Черниговка Приморского края
Фамилия летчика в видео не называется. Но нам удалось обнаружить страницу летчика «ВКонтакте», она заведена на имя Максима Кузьминова. О том, что это настоящие имя и фамилия улетевшего в Украину летчика, свидетельствуют несколько фактов:
Во-первых, один из пяти друзей Кузьминова в ВК – Александр Николаев – писал о себе, что является выпускником Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя 2012 года. По данным утечек ФНС, Николаев минимум с 2016 по 2019 годы получал доход в филиале Военно-воздушной академии (ВВА) в Сызрани. Фото Николаева также есть на сайте филиала академии, на нем он вместе с другими курсантами позировал с ветераном Георгием Чаплыгиным.
На странице Николаева во «ВКонтакте» обнаружили серию снимков, на которых Николаев позирует вместе с Кузьминовым и другими курсантами сызранского филиала ВВА. Сам Николаев заявил, что не служил, а Кузьминова знает лишь благодаря встрече во Владивостоке. На вопрос о том, как у него на странице оказались фото с Кузьминовым, он ответил: «Даже не знаю».
Николаев по просьбе журналиста «Агентства» посмотрел видео ГУР и подтвердил, что на нем Кузьминов. После этого он удалился из друзей Кузьминова и закрыл страницу во «ВКонтакте».
Согласно утечкам из баз дынных налоговой службы, Максим Кузьминов получал доход с 2016 по 2019 годы в филиале Военно-воздушной академии (ВВА) в Сызрани.
С 2020 года Кузьминов в качестве места работы стал указывать войсковую часть №13984, а также должность – летчик-штурмовик. Восковая часть №13984 – это 319-й отдельный вертолётный полк Восточного военного округа, который базируется на аэродроме Черниговка Приморского края.
Среди друзей Кузьминова есть также жительница Черниговки Приморского края Виктория Красюк.
Журналистам издания «Агентство» не удалось дозвониться по номеру Максима Кузьминова и его родственников. Аккаунт Кузьминова во «ВКонтакте» последний раз был активен три недели назад.
Буданову удалось убедить российского летчика перелететь в Украину
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию «Крым.Реалии» 23 августа рассказал, что спецслужбе удалось убедить российского летчика перелететь в Украину и сдать вертолет Ми-8. Двое членов экипажа, которые были не в курсе происходящего, были убиты при попытке скрыться, уточнил Буданов. По его словам, до операции украинская сторона помогла родственникам летчика незаметно покинуть Россию.
Экс-директор департамента коммуникаций МВД, военнослужащий ВСУ Артем Шевченко 24 августа опубликовал фото с вертолетом и сообщил, что вертолет Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62) входил в состав 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края.
Российский телеграм-канал Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик, 23 августа сообщил, что вертолет Ми-8 пропал две недели назад. По его данным, экипаж вертолета потерял ориентировку и по ошибке сел на аэродроме Полтава Харьковской области, командир получил ранение, еще двое человек погибли.