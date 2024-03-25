Коли пройде Мирний саміт у Швейцарії і чому Китай тягне туди Росію

Глобальний саміт миру за участі світових лідерів має відбутися у Швейцарії навесні, але наразі точна дата цього саміту не визначена.



Діалог між Європою та Китаєм найближчим часом знову набере обертів. Після того, як у березні спецпредставник КНР у справах Євразії Лі Хуей у межах "миротворчого" турне відвідав РФ, Україну та країни ЄС, у травні до Франції завітає вже лідер КНР Сі Цзіньпін. Перед цим у квітні китайського лідера відвідає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зустрінеться Сі і з російським диктатором Путіним, який планує відвідати Китай у травні.

До чого вся ця активність? Пекін прагне зменшити ворожість ЄС до його економіки через зв’язки з Москвою. Також КНР буде говорити і про Україну та свою участь у мирному процесі. Поки що цей напрям йде доволі складно через китайську позицію за будь-яку ціну проштовхнути свого російського сателіта за стіл переговорів. Мовляв, хочете бачити нас, то запрошуйте й росіян.

Про те, чого прагне Китай сьогодні стосовно України, Росії та Європи, – у матеріалі.

Прагнення економічного миру

Офіційний привід зустрічі у Парижі – 60-річчя дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Зрозуміло, що головним питанням буде прагнення Китаю відновити зіпсовані відносини з Європою через "безмежне партнерство" з РФ, а Франції – зміцнити позиції головної політичної сили ЄС.

Китай різко відреагував на безпрецедентне рішення ЄС минулого місяця внести китайські компанії в чорний список через їхні зв’язки з Росією. Його величезна індустрія електромобілів також близька до вступу в торгову війну з європейцями. Пекін прагне, аби європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, оскільки місцева економіка все більше просідає через безліч негативних факторів. На тлі щораз більших економічних проблем відновлення комфортного діалогу з ЄС та його мегаринком збуту для лідера КНР є дуже важливим кроком.

Окрім того, Європа відвернулася і від мегапроєкту товариша Сі – "Один пояс, один шлях", що мав перетворити Китай на одного зі світових лідерів у сфері кредитування та розширив сферу впливу на держави-учасниці завдяки використанню економічних важелів. Після початку повномасштабного вторгнення європейські держави дистанціюються від "поясу".

Боротьба за самостійність Європи

Зустріч у Парижі відбудеться через рік після візиту президента Франції до Китаю. Вже тоді Макрон активно просував тезу про стратегічну автономію Європи на чолі з Францією, щоб стати "третьою наддержавою". Для цього ЄС повинен зменшити свою енергетичну та військову залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягнення у конфронтацію між Китаєм і США.

Сьогодні французький президент намагається набрати геополітичні бали і стати лідером об’єднаної Європи. Макрон стверджував, що ЄС має зосередитися на розвитку оборонної промисловості та набути власних можливостей для забезпечення своєї безпеки.

Китайці з ентузіазмом підтримують концепцію Макрона про стратегічну автономію від США, та й взагалі будь-які інші концепції, які дозволять послабити вплив Штатів у світі. Сьогоднішня квола зовнішня політика Штатів цьому якнайкраще сприяє. Тому більш слушного часу посилити акцент на цьому напрямку у своїх відносинах з європейськими країнами, аніж сьогодні, у Сі може потім довго не виникнути.

Україна все ще сподівається на китайський фактор

Із самого початку війни Росії проти України Китай заявляє про свою нейтральність, проте якби не його економічне та політичне "плече" для РФ, ситуація на полі бою зараз була б, мабуть, зовсім іншою. Водночас українські чиновники все ще вважають, що Китай має великий потенціал для того, щоб посприяти закінченню війни.

Як відомо, до цього часу спеціальний представник КНР з питань Євразії Лі Хуей тільки одного разу брав участь у зустрічах радників з питань національної безпеки, які проводилися в різних країнах на підтримку українського бачення того, як має закінчитися війна між Росією та Україною. Саміт у Швейцарії має відбутися на набагато вищому представницькому рівні, і тому Україна докладає зусиль, щоб переконати китайців таки взяти у ньому участь.

Однак Китай намагається переконати усіх дозволити і Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів у Швейцарії, погрожуючи, що інакше Пекін бойкотуватиме зустріч. Це повідомлення було посилено під час європейського туру Лі Хуея. МЗС Китаю офіційно заявило, що Лі пообіцяв "підтримку своєчасного скликання мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін".

Однак тут проблема може бути пов'язана не тільки з українською, але й із російською позицією. МЗС РФ вже заявило, що, найімовірніше, проігнорує саміт миру у Швейцарії тому, що у Москві не вважають цю країну слушним місцем для проведення будь-яких миротворчих зустрічей.

Схоже на те, що Китай продовжує зондувати настрій сторін і рівень представництва на швейцарському Форумі миру та все ще зважує, чи брати взагалі участь у такому форумі та в якому форматі. Якщо буде відчутно, що сторони готові домовлятися, звісно, з позиції китайського бачення, Китай буде продовжувати миротворчі зусилля. Якщо стане очевидно, що сторони не готові домовлятися, то він на певний час зробить паузу у своїх зусиллях. Тобто знову нічого особливого не відбудеться.

Китай просуватиме вигідні РФ рішення

"Китай і Росія – ідеологічні близнюки, це дві країни, де панує тоталітарна система, де немає свободи та вільних виборів. Тому абсолютно не дивно, що Китай вітає все те, що сьогодні потрібно Росії, та якось їй допомагає", – таку думку в ексклюзивному коментарі висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Ми не повинні дивуватися, що Китай хоче за будь-яких обставин посадити агресора разом з іншими країнами. Задумка проста і банальна – зіпсувати саміт. Представник Росії сидітиме в залі, буде займатися пропагандою, брехнею та виправдуванням всього того, що відбувається, та впливати на учасників. Китай у такий підступний спосіб хоче завадити тому, щоб цей форум ухвалив нормальні рішення щодо України. І навпаки, буде намагатися просунути, скажімо так, рішення, які будуть грати на руку Москви.

На мій погляд, для Китаю сьогоднішня ситуація якраз дуже сприятлива, тому що він фактично поставив Росію у пряму залежність від своїх економічних інтересів. А там, де є економічні інтереси, безумовно з'являються і політичні. Чим довше триватиме війна, тим глибше російська економіка ставатиме частиною китайської.

Якщо подивитися трішечки наперед, то Росія за кілька років, за задумом Китаю, стане повністю ним контрольованою, вона легко віддасть те, що колись забрала у Китаю, а потім погодиться на фактичну економічну експансію КНР у Східний Сибір. Тому китайці нікуди не поспішають та не хвилюються.

Китай, мені здається, у цьому випадку працює винятково на свої інтереси, а Росія у нього як розхідний матеріал.

Стосовно зустрічей керівника Китаю з лідерами Німеччини та Франції, то взаємозалежність цієї країни і Заходу є очевидною. Тим більше на тлі економічних проблем, які вже починають з'являтися. Крах китайської будівельної імперії може бути лише першими ластівками, а потім розпочнуться значно складніші процеси.

Я думаю, що вони дедалі більше зважують, що заграватися надто сильно з Росією буде собі дорожче. Саме тому візит до Франції, до Китаю тощо, щоб не опинитися в очевидній конфронтації із Заходом, тому що це для КНР може завершитися доволі сумно.

Це є ще одним свідченням того, що прямої безоглядної підтримки Росії з боку Китаю не буде, а буде балансування, щоб це не псувало остаточно відносини із Заходом", – зазначив Володимир Огризко.

Китай намагається протиставити Європу Сполученим Штатам

"У Китаї зараз ми спостерігаємо серйозні економічні труднощі. І це змушує їх шукати певний компроміс і з Європою, і з США. Тобто поведінка Китаю на міжнародній арені чітко залежить від економічної ситуації всередині країни. Він почуває впевненість, коли справи йдуть добре, а коли погано, то намагається шукати компроміс", – таку думку в ексклюзивному коментарі висловив народний депутат України, голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, співголова Міжпарламентського альянсу з Китаю Олександр Мережко.

"При цьому треба чітко розуміти, що Китай активно намагається розколоти трансатлантичну солідарність. Це частина його великої стратегії. Він намагається протиставити Європу Сполученим Штатам. Тобто це також одне з таких завдань, яке Сі буде намагатися реалізувати під час своїх зустрічей з лідерами ЄС, але не основне. Головне все-таки пов'язане з вирішенням економічних питань, адже у цьому відношенні у Китаю дуже багато проблем і вони з кожним роком збільшуються.

Стосовно участі представників КНР у саміті миру, то є шанси, що це відбудеться навіть без участі Росії. Ці різкі заяви скоріше реверанс у бік Росії, їхнього стратегічного партнера, аби задовольнити Путіна. Але якщо подивитись на реальні інтереси Китаю, то вони полягають у тому, щоб не дати Росії програти. І тому китайці економічно рятують Росію.

Але, що цікаво, вони також не зацікавлені і в перемозі Росії. Тому що у разі перемоги вона стане більш впевненою і більш незалежною від Китаю. Тому вони зацікавлені у продовженні війни. І, з іншого боку, вони також вважають, що російська війна проти України якимось чином може послабити Захід. Тому й займають таку вичікувальну позицію на сьогодні. Зокрема, стосовно участі в саміті миру", – зазначив Олександр Мережко.



Автор: Роман Прядун, OBOZ.UA