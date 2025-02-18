Чим завершилась перша зустріч Росії і США щодо війни в Україні

США і Росія завершили в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну.

Перемовини відбувались у королівській резиденції в Ер-Ріяді й тривали чотири з половиною години.

З американського боку до складу переговорної групи увійшов держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і представник Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Від Росії разом з головою МЗС Сергієм Лавровим на переговори прибув радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков та керівник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Ні Україну, ні будь-які європейські країни на зустріч не запросили.

Про що домовились

На питання, як пройшли переговори, помічник президента Росії Юрій Ушаков відповів: "Непогано, була дуже серйозна розмова з усіх питань, які ми хотіли торкнутися".

Поки що важко говорити про зближення позицій Москви і Вашингтона, заявив Ушаков.

Він додав, що конкретну дату зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа поки що назвати важко.

"Зустріч навряд чи може відбутися наступного тижня, потрібна велика робота", - цитує Ушакова РБК.

Глава РФПІ Кирило Дмитрієв заявив за підсумками переговорів, що "поки що рано говорити про компроміси, але сторони почали слухати одна одну", повідомляє Reuters.

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у ході переговорів домовилися про створення механізму консультацій для усунення "подразників" у російсько-американських відносинах, повідомляє Reuters з посиланням на представника американського відомства.

Лавров і Рубіо також домовилися створити переговорні групи щодо врегулювання конфлікту в Україні, повідомляє представник Держдепартаменту.

Крім того, делегації досягли домовленостей щодо майбутньої співпраці у галузі економіки та інвестицій.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та США домовилися відновити колишню чисельність співробітників посольств у Москві та Вашингтоні, передає Associated Press.

Рубіо наголосив, що всі сторони - включаючи Росію, Україну та Європу - мають бути згодні з мирною угодою щодо України, а Євросоюз має бути залучений до процесу "якоїсь миті", передає Reuters.

Він також зазначив, що Росія готова долучитися до "серйозного процесу" переговорів.

Автор фото,Reuters Переговори між делегаціями США і Росією в Ер-Ріяді

Ще під час переговорів у Саудівській Аравії з Москви пролунало декілька заяв.

Речник Кремля Дмитро Пєсков сказав журналістам, що Володимир Путін готовий переговорити з президентом України Володимиром Зеленським "якщо буде потрібно".

"Путін сам сказав, що буде готовий вести переговори з Зеленським у разі необхідності", - сказав Пєсков.

Як реагує Україна, Захід і Китай

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодних домовленостей, досягнутих у переговорах без участі України, Київ не визнає.

Сам Зеленський сьогодні прибув до Анкари, де він зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Це його третій візит до країни після початку великої війни майже три роки тому.

Деякі країні вже почали реагувати на американсько-російські переговори у Саудівській Аравію.

Китай заявив, що сподівається, що "у належний час всі сторони... зможуть взяти участь у мирних переговорах".

Речник міністерства закордонних справ Китаю сказав журналістам, що він "радий бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

Захід неодноразово звинувачував Пекін у підтримці війни Росії в Україні. Китай захищає свій бізнес з Москвою і стверджує, що не продає Кремлю летальної зброї.

Автор фото,Reuters Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв на зустрічі з журналістами в Ер-Ріяді

США кажуть, що переговори є першим кроком, щоб побачити, чи Росія "серйозно" налаштована на припинення війни, тоді як Росія каже, що метою є нормалізація її відносин з Вашингтоном.

Переговори можуть прокласти шлях до саміту за участю Дональда Трампа та Володимира Путіна, оскільки обидві сторони обговорять відновлення всього комплексу російсько-американських відносин, пише Reuters.

Напередодні Сергій Лавров заперечив можливу участь європейських представників у переговорах щодо війни в Україні, а також категорично відкинув можливість повернення Україні окупованих територій. Відповідні заяви він зробив під час пресконференції після переговорів із очільником МЗС Сербії Марко Джуричем 17 лютого.

"Ми дійсно бачимо, що президент Трамп і його команда - це команда вирішувачів проблем, люди, які вже дуже швидко, дуже ефективно і дуже успішно вирішили низку великих проблем", - сказав журналістам в Ер-Ріяді глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

За словами Дмитрієва, американські переговорники ще не давали прямих обіцянок своїм російським колегам, передає американська телерадіокомпанія CNN, яка поспілкувалась із представником РФ.

"Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", – сказав Дмитрієв. Він заявив CNN, що уже мав певні неофіційні зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії.

Дмитрієв також заперечив, що Росія в першу чергу прагне пом'якшити введені проти неї санкції, і стверджує, що американська і російська економіки можуть отримати вигоду від спільної роботи.

Автор фото,EPA-EFE/REX/Shutterstock Сергій Лавров і помічник президента Росії Юрій Ушаков виходять з літака в Ер-Ріяді

Показово, що Кирило Дмитрієв хоч і входить до складу делегації Москви в Ер-Ріяді, але, мабуть, нині він не перебуває за столом переговорів, а проводить брифінги для журналістів.

Дмитрієв сказав, що очікує прогресу в економічних питаннях між США та Росією протягом трьох місяців. Він також стверджує, що американські компанії втратили понад 300 млрд доларів через звільнення з російських ринків після вторгнення в Україну.

Редактор BBC Monitoring Віталій Шевченко нагадує, що Дмитрієва вважають близькою до родини Володимира Путіна людиною. Його дружина навчалася разом із можливою дочкою Путіна Катериною Тихоновою у МДУ.

Київ та його європейські союзники побоюються, що Дональд Трамп хоче врегулювати конфлікт на умовах Володимира Путіна.

Днем раніше європейські лідери провели екстрений саміт, щоб домовитися про єдину стратегію, після того, як вони були приголомшені прагненням Трампа до негайних переговорів щодо України.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розглянути відправку в Україну британських військових, коли закінчиться війна. Але цю ідею підтримали не всі – канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дискусію навколо військ "передчасною".

США пішли на поступки?

Переговори у столиці Саудівської Аравії є першою спробою на високому рівні покласти край повномасштабному вторгненню Володимира Путіна в Україну з моменту перших переговорів майже три роки тому, які зірвалися через непохитні вимоги російського президента.

Британське видання Financial Times вважає, що США пішли на значні поступки Путіну ще до початку переговорів, відкинувши прагнення України вступити до НАТО та відновити контроль над територіями, окупованими Росією.

Автор фото,Reuters Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся зі своїм саудівським колегою в Ер-Ріяді після приїзду в країну у понеділок

Ці поступки, ймовірно, надихнуть Путіна, який поки не продемонстрував жодних ознак готовності до компромісів у прагненні перетворити Україну на державу, що не реалізувалася, сказав виданню колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв.

Рішуча зміна ситуації у поєднанні з бажанням Трампа швидко закінчити війну змушує західних чиновників сумніватися у тому, що Кремль справді зацікавлений у будь-якій угоді, окрім капітуляції України, пише FT.

"Якщо угода включатиме надання Україні необмеженої гнучкості для озброєння та продовження тісної співпраці із Заходом, Путін буде набагато менш схильний погоджуватися на щось таке", - сказав колишній високопосадовець.

Путін минулого тижня сказав Трампу, що Росія хоче "врегулювати причини конфлікту".

Це, як сказав FT європейський дипломат, "означає, що він думає про весь східноєвропейський театр, американські бази, американські війська".

Надати майданчик для проведення зустрічі Трампа та Путіна пропонували, між іншим такі країни, як Китай та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Як припускали фахівці, Саудівська Аравія - логічний вибір, оскільки він є нейтральним майданчиком, а проведення зустрічі в європейській країні неможливе через жорстку позицію Європи щодо війни в Україні.