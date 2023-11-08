Хаос на ВЛК: Маси Найем о необходимости изменений в оценке пригодности военных

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 8 » 19:42:03
Маси Найем – украинский военный и адвокат. Он воевал на востоке Украины до полномасштабного вторжения РФ, после 24 февраля 2022-го снова встал на защиту Отечества. В июне прошлого года Маси подорвался на мине и получил тяжелое ранение.
В колонке на "УП" Маси Найем проанализировал проблемы в военно-врачебных комиссиях (ВВК) во время мобилизации и указал, как их можно решить.
Найем рассказал историю, как одному мужчине, у которого был микроинсульт, во Львове на ВВК сказали, что он пригоден к военной службе, тогда как в Киеве признали, что нет.
По словам ветерана, система оценки годности не учитывает индивидуальные особенности военного.
"Сейчас оценку пригодности к службе регулирует 402 Приказ Минобороны. Согласно ему, оценка проводится с учетом состояния отдельных органов и систем органов, и не учитывается их взаимосвязь. Также может не учитываться наличие нескольких заболеваний", — напоминает Найем.
По его мнению, такая неполная оценка может привести к ухудшению здоровья и даже инвалидности.
Найем предлагает:
"Государство должно понимать, что в условиях войны на года очень важно сохранять доверие нынешних и будущих военных. Человекоцентричность должна быть основой всех инстанций, с которыми пересекается военный, особенно в такой чувствительной сфере как здравоохранение", — подчеркнул Маси Найем.
Решение военно-врачебной комиссии в Украине можно обжаловать, если человек считает его не отражающим реальное состояние здоровья. Для этого есть два варианта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Есть два варианта обжалования решения ВВК: в досудебном порядке и через суд. В Минздраве отметили, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра решения комиссии в досудебном порядке, поэтому посоветовали начать с него.
По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем жалобщику предоставляют новый вывод о состоянии здоровья.
В Минздраве обратили внимание, что в спорных и сложных случаях право на принятие окончательного решения остается за Центральной ВВК.
Если обжалование решения ВВК в досудебном порядке не было результативным, можно обратиться в суд.
"Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК", – пояснили в Минздраве.
Кроме того, суд может обязать провести повторный медосмотр и дообследование в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.