Хаос на ВЛК: Маси Найем о необходимости изменений в оценке пригодности военных

Маси Найем – украинский военный и адвокат. Он воевал на востоке Украины до полномасштабного вторжения РФ, после 24 февраля 2022-го снова встал на защиту Отечества. В июне прошлого года Маси подорвался на мине и получил тяжелое ранение.

В колонке на "УП" Маси Найем проанализировал проблемы в военно-врачебных комиссиях (ВВК) во время мобилизации и указал, как их можно решить.

Найем рассказал историю, как одному мужчине, у которого был микроинсульт, во Львове на ВВК сказали, что он пригоден к военной службе, тогда как в Киеве признали, что нет.

Что нужно изменить

По словам ветерана, система оценки годности не учитывает индивидуальные особенности военного.

"Сейчас оценку пригодности к службе регулирует 402 Приказ Минобороны. Согласно ему, оценка проводится с учетом состояния отдельных органов и систем органов, и не учитывается их взаимосвязь. Также может не учитываться наличие нескольких заболеваний", — напоминает Найем.

По его мнению, такая неполная оценка может привести к ухудшению здоровья и даже инвалидности.

Найем предлагает:

стандартизировать классификацию болезней к международной системе МКБ-10,

учитывать при оценке пригодности основные и совокупные диагнозы, ведь их сочетание может ухудшать общее состояние здоровья бойца,

учитывать рекомендации от командиров и начмедов воинской части и оценивать, как условия службы будут влиять на здоровье военного.

пересмотреть механизмы обжалования решения ВЛК.

"Государство должно понимать, что в условиях войны на года очень важно сохранять доверие нынешних и будущих военных. Человекоцентричность должна быть основой всех инстанций, с которыми пересекается военный, особенно в такой чувствительной сфере как здравоохранение", — подчеркнул Маси Найем.

Как обжаловать заключение ВВК: инструкция от Минздрава

Решение военно-врачебной комиссии в Украине можно обжаловать, если человек считает его не отражающим реальное состояние здоровья. Для этого есть два варианта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Есть два варианта обжалования решения ВВК: в досудебном порядке и через суд. В Минздраве отметили, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра решения комиссии в досудебном порядке, поэтому посоветовали начать с него.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Чтобы обжаловать решение ВВК в досудебном порядке, нужно:

написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и с просьбой пересмотреть указанное решение высшей комиссией;

приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предидущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера);

заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК следует либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения по адресу соответствующей комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем жалобщику предоставляют новый вывод о состоянии здоровья.

В Минздраве обратили внимание, что в спорных и сложных случаях право на принятие окончательного решения остается за Центральной ВВК.

Как обжаловать решение ВВК через суд

Если обжалование решения ВВК в досудебном порядке не было результативным, можно обратиться в суд.

"Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК", – пояснили в Минздраве.

Кроме того, суд может обязать провести повторный медосмотр и дообследование в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.