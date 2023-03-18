Выплаты военнослужащим по ранению: в каких случаях компенсация не предусмотрена

В Украине военным предусмотрены выплаты по ранению и получению инвалидности во время выполнения боевых заданий. Однако существуют условия, при которых компенсация не предусмотрена.

По закону, если военнослужащий в Украине получил ранения при выполнении боевого задания, он имеет право на компенсацию. Размер компенсации зависит от того, получил ли он инвалидность в результате ранения и состояния здоровья в результате ранения.

Как сообщила адвокат, член Совета Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ Оксана Миськив, в случае ранения военнослужащие, заболевшие внезапно или получившие травму, направляются в медицинский пункт части немедленно, в любое время суток. После осмотра врачом (фельдшером) больные в зависимости от характера болезни направляются на лечение.

Приказ № 332 Об утверждении Инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в Вооруженных Силах Украины предусматривает проведение расследования несчастного случая, в результате которого военный получил травму/ранение/заболевание.

После получения травмы или ранения военный осматривается в медчасти, затем направляется по заключению врача в/ч вне расположения части. Военный получает справку о травме (увечье, ранение, контузии), которая является основным и первичным документом, подтверждающим травму военнослужащего, полученную во время боевых действий. Справка может быть выдана врачом (фельдшером) медицинского пункта воинской части.

Если обстановка не позволяет получить справку о травме до направления раненого военнослужащего на лечение вне расположения воинской части, она направляется в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, к которому приписан военнослужащий, получивший травму, в течение 30 дней со дня получения травмы или в течение 30 дней с дня поступления соответствующего требования территориального центра комплектования и социальной поддержки.





Что нужно для лечения вне воинской части

В случае направления на лечение вне расположения части военнослужащие должны быть одеты в соответствии с временем года и иметь при себе:

направление, подписанное командиром воинской части;

медицинскую книгу;

документ, удостоверяющий личность;

необходимые личные вещи;

аттестат на продовольствие;

справку о травме (увечье, ранении, контузии);

медицинскую характеристику.

В случае выбытия на лечение за пределы гарнизона дополнительно выдается аттестат на вещевое и денежное довольствие, проездные документы к месту расположения лечебного учреждения и обратно.

Если справка о травме не выдавалась — нужно составить рапорт на командира части с просьбой провести расследование и выдать справку об обстоятельствах травмы. В рапорт нужно добавить свои объяснения, а также по возможности свидетелей (других военнослужащих, которые были рядом в момент получения ранения.

Определение пригодности после травмы

Для определения пригодности к последующей военной службе Военно-врачебная комиссия (ВВК) проводится после завершения лечения. В постановлении ВВК отмечается причинная связь между ранением и участие в боевых действиях (необходимо для оформления единовременной денежной помощи).

В исключительных случаях военнослужащим может быть предоставлен отпуск по состоянию здоровья на 30 календарных дней. По постановлению ВЛК отпуск по состоянию здоровья может быть продлен на тот же срок, а при соответствующих медицинских показаниях — повторно продлен еще на 30 календарных дней.

Если после продления отпуска по состоянию здоровья военнослужащий не может приступить к исполнению служебных обязанностей, он осматривается ВЛК для определения степени пригодности к военной службе.

Расследование несчастного случая, травмы или контузии

После травм военнослужащего проводится расследование обстоятельств получения травмы. По инструкции о расследовании и учете несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в Вооруженных Силах Украины оценивается, было ли увечье связано с боевыми потерями или несчастным случаем.

Вместе с расследованием несчастного случая в соответствии с этой Инструкцией проводится служебное расследование в соответствии с Порядком проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины, которое по этой инструкции устанавливает, связана ли травма с несением службы и исполнением боевых обязанностей. Соответственно, будет ли военному предусмотрена компенсация.

В статье 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей предусматривается, что компенсация выплачивается, если травма, ранение, контузия получены военным при исполнении им обязанностей военной службы. Если травма, ранения, контузия не связаны с исполнением обязанностей и боевых задач, то специальная одноразовая компенсация не предусмотрена.

Когда ранение военного связано с исполнением обязанностей

Обстоятельствами, при которых несчастный случай признается связанным с исполнением обязанностей военной службы и по которым составляется акт по форме НВ-3, являются:

исполнение потерпевшим военнослужащим служебных обязанностей согласно распорядку дня воинской части, в том числе в командировке;

исполнение потерпевшим военнослужащим государственных обязанностей, в том числе в случаях, если эти обязанности не были связаны с военной службой;

нахождение потерпевшего военнослужащего в составе суточного наряда;

выполнения задач в соответствии с распоряжениями и приказами командира воинской части во внеслужебное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни на территории воинской части и за ее пределами;

следование на службу или со службы, во время служебных поездок, пешком или на транспортном средстве любого вида и формы собственности;

выполнение действий, не входящих в круг служебных обязанностей потерпевшего военнослужащего, а именно: по предотвращению возникновения аварий или спасения человеческой жизни или государственной собственности, поддержания военной дисциплины и охраны правопорядка;

участие в спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях и акциях, проводимых воинской частью самостоятельно или по решению старшего командира;

следование потерпевшего военнослужащего к месту командировки и обратно на транспортном средстве любого вида и формы собственности;

причинение телесных повреждений другим лицом или убийство потерпевшего военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы или действий, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, независимо от начала досудебного расследования, кроме случаев выяснения потерпевшим и другим лицом личных отношений внеслужебного характера, подтверждающего выводом соответствующих органов;

получение потерпевшим военнослужащим травмы или других повреждений вследствие ухудшения состояния его здоровья, которое произошло под влиянием опасного фактора или среды в процессе выполнения им обязанностей военной службы, что подтверждено медицинским заключением;

внезапное ухудшение состояния здоровья потерпевшего военнослужащего или его смерть во время исполнения обязанностей военной службы в результате воздействия опасных или вредных факторов и ( или) тяжести или напряженности выполняемой работы, что подтверждено медицинским заключением, если выполняемая работа была противопоказана по медицинскому заключению о состоянии его здоровья и если потерпевший не проходил соответствующего медицинского осмотра;

смерть военнослужащего в результате заболевания или травмы, полученных им ранее при исполнении обязанностей военной службы, что подтверждено медицинским заключением;

оглашение судебным решением военнослужащего умершим.

Когда за полученную травму не предусмотрены выплаты военным

Обстоятельства, при которых несчастные случаи не признаются связанными с исполнением обязанностей военной службы определяются в ходе служебного расследования. Это могут быть случаи:

пребывание потерпевшего военнослужащего по месту жительства, кроме пребывания военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений по месту жительства в казармах и общежитиях воинских частей;

нахождение потерпевшего военнослужащего в отпуске или в освобождении от расположения воинской части, кроме случаев травмирования военнослужащего в это время в случае совершения им действий по спасению человеческой жизни или государственной собственности, поддержанию военной дисциплины и охраны правопорядка;

ухудшение состояния здоровья в результате отравления алкоголем, наркотическими средствами, токсичными или ядовитыми веществами, а также их действия (асфиксия, инсульт, инфаркт, остановка сердца и т. п.), что подтверждено соответствующим медицинским заключением, при условии, что отравление не связано с влиянием этих веществ на пострадавшего военнослужащего вследствие их применения в технологическом процессе или неудовлетворительного хранения или транспортировки, а пострадавший до наступления несчастного случая был отстранен от исполнения обязанностей командиром (начальником);

алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не обусловленное технологическим процессом, что явилось основной причиной несчастного случая при отсутствии технических и организационных причин его наступления, что подтверждено соответствующим медицинским заключением и материалами расследования несчастного случая;

использование в личных целях без ведома командования транспортных средств, вооружения, оборудования, инструментов и материалов, принадлежащих воинской части или используемых ею;

умышленное совершение уголовного правонарушения, установленное обвинительным приговором суда или постановлением (определением) о закрытии уголовного производства;

умышленное причинение военнослужащим вред своему здоровью;

самовольное оставление военнослужащим места службы;

естественная смерть в результате врожденных пороков здоровья, смерть от общего заболевания, самоубийство, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы и (или) постановлением (определением) о закрытии уголовного производства.

Редактор: Александр Галаджий, NV.ua