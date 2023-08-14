Як військовослужбовцю перевестися в інший підрозділ ― пояснення юриста

Кількість підстав для звільнення військових під час воєнного стану менша, ніж під час мирного, так, підстав для переведення в іншу місцевість або військову частину також менше. Юристи пояснили, які є підстави для переведення військових, і що треба робити, щоб переведення відбулося успішно.

Пояснення юриста Василь Кісіль і партнери.

Військові під час воєнного стану мають право перевестися в іншу місцевість або іншу військову частину. Для цього необхідно мати підстави, які підтверджуються документально, і надати всі необхідні документи командуванню.

Юристи Василь Кісіль і партнери розповіли NV, який порядок переведення військового, коли утворюються підстави для переведення, які необхідно підготовувати документи та обставини для успішного здійснення операції.

Переміщення до іншої військової частини ― підстави

Юристи визначають дві головні підстави для переведення ― за станом здоров’я та за сімейними обставинами. Вони передбачають кілька додаткових обставин.

1) За станом здоров’я:

у разі хвороби вашої або члена сім'ї, якщо така хвороба за висновком ВЛК перешкоджає військовому у проходженні служби в певній місцевості чи проживанні в ній члена сім'ї;

якщо військовому потрібно доглядати за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та при цьому мешкають окремо від сім'ї.

2) За сімейними та іншими поважними обставинами:

якщо військовий неодружений (а) і самостійно виховує дитину або кількох дітей, які проживають з ним, без батька (матері);

якщо військовослужбовець неодружений (а) і утримує повнолітню дитину віком до 23 років, якщо вона є інвалідом І-II групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги;

якщо у військового є 3 і більше дітей;

якщо дружина (чоловік) військового, яка проходить військову службу за контрактом, переміщується на нове місце служби.

Куди можна переміщуватися військовим

Військові навіть під час воєнного стану мають широкі можливості для переведення в інші підрозділи, військові частини.

«Переміщуватися можна до іншого з'єднання, в/ч, оперативного командування як в межах підпорядкування ЗСУ, так і до структурних підрозділів у підпорядкуванні Генштабу та Міноборони», ― пояснили юристи.

Переведення військового ― документи

Для переведення за різними підставами військові мають зібрати необхідні документи, які підтверджують наявність цих обставин.

За станом здоров’я військовослужбовця або члена його сім'ї:

постанова (висновок) ВЛК;

документи, що підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді за хворим родичем (висновок лікарсько-консультативної комісії медичного закладу за місцем проживання хворого).



За сімейними та іншими поважними обставинами (залежно від обставин, які треба підтвердити):

копії свідоцтва про народження дітей, їх паспортів (якщо є);

копії свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу;

копії посвідчення особи з інвалідністю;

довідка з місця навчання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги;

документи, що підтверджують наявність житла (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо);

документи, що підтверджують розмір доходів (довідка з місця роботи, довідка з ДПС тощо).

Переміщення ― порядок дій

Для того, щоб військовому перевестися, необхідно виконувати відповідний порядок дій та надати необхідні документи та рапорти:

1) Підготувати рапорт про переміщення за зразком.

2) Подати рапорт «по команді», тобто своєму прямому командиру. До рапорта докласти документи, що підтверджують наявність причин переміщення.

3) Залежно від підстав, командири мають різні варіанти реагування:

якщо підставою переміщення є стан здоров’я ваш або членів сім'ї, перед ініціюванням питання про переміщення необхідно звернутися до командира за направленням про проходження медичного огляду ВЛК. За результатами огляду ВЛК надає постанову з висновком про неможливість вам проходити службу в певній місцевості чи проживати в ній члену сім'ї;

якщо підставою переміщення є сімейні обставини, командири з'єднань або вищі посадові особи надсилають запит до обласного ТЦК за місцем проживання членів сім'ї для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення. Обстеження сімейного стану проводиться керівником ТЦК, затверджується керівником обласного ТЦК і в 30-денний строк направляється до командира, який направляв запит.



4) Командир в/ч військового готує подання, додає до нього копію його рапорта з додатками і надсилає його старшому командиру за підпорядкованістю.

5) Старший командир видає наказ про переміщення військовослужбовця до іншої в/ч.

Переведення ― як потрапити саме в потрібний підрозділ

«Перед поданням рапорта зверніться безпосередньо до командира в/ч, до якої ви хочете перейти для продовження військової служби, і попросіть його підготувати відношення», ― рекомендують адвокати.

Це документ, яким командир одночасно надає згоду на прийняття військового у свою в/ч на конкретну посаду і клопоче перед вищим командуванням про ваше переміщення.

При поданні рапорта треба просити командира, який його приймає, поставити на 2-ій копії рапорта відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис.

Тоді військовий матимете підтвердження прийняття рапорта і зможе оскаржувати тривалу бездіяльність.

До рапорта бажано докладати нотаріальні копії підтвердних документів.

«Якщо ваш рапорт не розглядається більше 1 місяця та командир не реагує на усні нагадування, можна подати скаргу на нього до його старшого командира або ж одразу подати той самий рапорт про переміщення до старшого командира. Якщо жоден із цих варіантів не дає результату, можна подати позов до адміністративного суду про оскарження бездіяльності командування», ― заявили у Василь Кісіль і партнери.



Олександр Галаджій, НВ.ua