Як військовослужбовцю перевестися в інший підрозділ ― пояснення юриста

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Август » 14 » 10:47:55
Кількість підстав для звільнення військових під час воєнного стану менша, ніж під час мирного, так, підстав для переведення в іншу місцевість або військову частину також менше. Юристи пояснили, які є підстави для переведення військових, і що треба робити, щоб переведення відбулося успішно.Пояснення юриста Василь Кісіль і партнери.
Військові під час воєнного стану мають право перевестися в іншу місцевість або іншу військову частину. Для цього необхідно мати підстави, які підтверджуються документально, і надати всі необхідні документи командуванню.
Юристи Василь Кісіль і партнери розповіли NV, який порядок переведення військового, коли утворюються підстави для переведення, які необхідно підготовувати документи та обставини для успішного здійснення операції.
Юристи визначають дві головні підстави для переведення ― за станом здоров’я та за сімейними обставинами. Вони передбачають кілька додаткових обставин.
1) За станом здоров’я:
2) За сімейними та іншими поважними обставинами:
Військові навіть під час воєнного стану мають широкі можливості для переведення в інші підрозділи, військові частини.
«Переміщуватися можна до іншого з'єднання, в/ч, оперативного командування як в межах підпорядкування ЗСУ, так і до структурних підрозділів у підпорядкуванні Генштабу та Міноборони», ― пояснили юристи.
Для переведення за різними підставами військові мають зібрати необхідні документи, які підтверджують наявність цих обставин.
За станом здоров’я військовослужбовця або члена його сім'ї:
За сімейними та іншими поважними обставинами (залежно від обставин, які треба підтвердити):
Для того, щоб військовому перевестися, необхідно виконувати відповідний порядок дій та надати необхідні документи та рапорти:
1) Підготувати рапорт про переміщення за зразком.
2) Подати рапорт «по команді», тобто своєму прямому командиру. До рапорта докласти документи, що підтверджують наявність причин переміщення.
3) Залежно від підстав, командири мають різні варіанти реагування:
4) Командир в/ч військового готує подання, додає до нього копію його рапорта з додатками і надсилає його старшому командиру за підпорядкованістю.
5) Старший командир видає наказ про переміщення військовослужбовця до іншої в/ч.
«Перед поданням рапорта зверніться безпосередньо до командира в/ч, до якої ви хочете перейти для продовження військової служби, і попросіть його підготувати відношення», ― рекомендують адвокати.
Це документ, яким командир одночасно надає згоду на прийняття військового у свою в/ч на конкретну посаду і клопоче перед вищим командуванням про ваше переміщення.
При поданні рапорта треба просити командира, який його приймає, поставити на 2-ій копії рапорта відмітку про його отримання, дату, своє ПІБ і підпис.
Тоді військовий матимете підтвердження прийняття рапорта і зможе оскаржувати тривалу бездіяльність.
До рапорта бажано докладати нотаріальні копії підтвердних документів.
«Якщо ваш рапорт не розглядається більше 1 місяця та командир не реагує на усні нагадування, можна подати скаргу на нього до його старшого командира або ж одразу подати той самий рапорт про переміщення до старшого командира. Якщо жоден із цих варіантів не дає результату, можна подати позов до адміністративного суду про оскарження бездіяльності командування», ― заявили у Василь Кісіль і партнери.
Олександр Галаджій, НВ.ua