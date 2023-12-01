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Главная » Новости » Общество » 2023 » Декабрь » 1 » 14:27:58
 

Для военных упростили прохождение ВЛК: теперь не нужно носить пакет справок и документов

Вчера, 14:27:58 388 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для военных упростили прохождение ВЛК: теперь не нужно носить пакет справок и документов

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями разработали изменения в законодательство, которые позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненых военнослужащих ЗСУ и Минобороны.

Как результат - раненому военному больше не нужно лично возить документы в военную часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.

Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с военными частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота:
  • Справки о обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)
  • Решение ВЛК о необходимости отпуска для лечения
  • Решение ВЛК о непригодности к военной службе
  • Другие документы, необходимые для принятия решения ВЛК

Система электронного документооборота

Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве военных частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.

Документы о решении ВЛК относительно отпуска или непригодности по состоянию здоровья в электронном виде направит учреждение здравоохранения в военную часть, и военнослужащий после этого может сразу отправиться в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.

Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВЛК, направляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из военной части - например, справку о обстоятельствах травмы. Достаточно отправить электронный запрос.

"Цифровой процесс позволит сократить время получения документов и уменьшит необходимость лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", - подчеркнула заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.


Для передачи электронных документов необходимо предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.

МОУ совместно с МОЗ работает над улучшением нового сервиса путем дополнительного обучения персонала и методических рекомендаций.

Если учреждение, к которому вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442 и сообщите о данном случае. По поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанному учреждению доступ к электронному документообороту и наладит его работу.
Тэги: медицина, ВЛК, ВСУ

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