Для военных упростили прохождение ВЛК: теперь не нужно носить пакет справок и документов

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями разработали изменения в законодательство, которые позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненых военнослужащих ЗСУ и Минобороны.
Как результат - раненому военному больше не нужно лично возить документы в военную часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.
Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с военными частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота:
- Справки о обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)
- Решение ВЛК о необходимости отпуска для лечения
- Решение ВЛК о непригодности к военной службе
- Другие документы, необходимые для принятия решения ВЛК
Система электронного документооборота
Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве военных частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.
Документы о решении ВЛК относительно отпуска или непригодности по состоянию здоровья в электронном виде направит учреждение здравоохранения в военную часть, и военнослужащий после этого может сразу отправиться в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.
Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВЛК, направляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.
Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из военной части - например, справку о обстоятельствах травмы. Достаточно отправить электронный запрос.
"Цифровой процесс позволит сократить время получения документов и уменьшит необходимость лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", - подчеркнула заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Для передачи электронных документов необходимо предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.
МОУ совместно с МОЗ работает над улучшением нового сервиса путем дополнительного обучения персонала и методических рекомендаций.
Если учреждение, к которому вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеру 0 800 500 442
и сообщите о данном случае. По поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанному учреждению доступ к электронному документообороту и наладит его работу.