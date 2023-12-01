Для военных упростили прохождение ВЛК: теперь не нужно носить пакет справок и документов

Справки о обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья)

Решение ВЛК о необходимости отпуска для лечения

Решение ВЛК о непригодности к военной службе

Другие документы, необходимые для принятия решения ВЛК

Система электронного документооборота

"Цифровой процесс позволит сократить время получения документов и уменьшит необходимость лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", - подчеркнула заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями разработали изменения в законодательство, которые позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВЛК) для раненых военнослужащих ЗСУ и Минобороны.Как результат - раненому военному больше не нужно лично возить документы в военную часть после решения ВЛК об отпуске или непригодности.Теперь учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с военными частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота:Уже сейчас система электронного документооборота развернута в большинстве военных частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят военно-врачебную комиссию.Документы о решении ВЛК относительно отпуска или непригодности по состоянию здоровья в электронном виде направит учреждение здравоохранения в военную часть, и военнослужащий после этого может сразу отправиться в ТЦК и СП по месту жительства или отпуска.Военная часть, в свою очередь, после обработки решения ВЛК, направляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.Также учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВЛК из военной части - например, справку о обстоятельствах травмы. Достаточно отправить электронный запрос.Для передачи электронных документов необходимо предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.МОУ совместно с МОЗ работает над улучшением нового сервиса путем дополнительного обучения персонала и методических рекомендаций.Если учреждение, к которому вы обратились, не имеет системы электронного документооборота, обращайтесь на горячую линию Минобороны по номеруи сообщите о данном случае. По поступлении такой информации команда специалистов обеспечит указанному учреждению доступ к электронному документообороту и наладит его работу.