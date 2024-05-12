Хто входить до складу ВЛК: список лікарів та їхні обов'язки

В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов'язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Лікарі яких спеціальностей оглядають військовозобов'язаних і що потрібно знати мобілізованому.

ВЛК, ухвалюючи висновок про придатність чи непридатність, керується "Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві", який містить 86 статей. Проходження ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу, що затверджене міністром оборони України від 14 серпня 2008 року.

Які лікарі оглядають

Адвокат Олег Леонтьєв в інтерв'ю "Українському радіо" розповів про те, які лікарі входять до складу ВЛК.

Військовозобов'язаного оглядають:

хірург - ревіряє наявність хірургічної патології;

терапевт – діагностика захворювань серцево-судинної системи, органів дихання та травлення, діагностика і лікування хвороб нирок, суглобів;

невропатолог – діагностика захворювань центральної та периферичної нервової системи;

психіатр – діагностика на наявність психічних розладів;

офтальмолог – перевіка зору;

отоларинголог – перевірка стану вух, горла, носа, голови та шиї;

стоматолог – перевірка стану зубів і ротової порожнини;

дерматолог – діагностика шкірних захворювань;

а також лікарі інших спеціальностей, якщо є показання.

"Маємо знати такий момент. До серпня 2023 року ТЦК перед оглядом мали обов’язок витребувати дані з різних диспансерів, чи не перебуває людина десь на обліку – у психоневрологічному, туберкульозному, шкірно-венерологічному диспансері тощо – для того щоб мати повну картину про стан здоров’я військовозобов’язаного. Зараз цей обов’язок скасовано", – зазначив юрист.

Військовозобов'язаний має здати такі аналізи:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності;

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ);

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.

Скільки часу чинне рішення ВЛК

Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби військовослужбовця чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Для офіцера — 6 місяців, для військовослужбовця ДШВ чи морської піхоти — 24 місяці.

Нові "статуси" військовозобов'язаних

Відповідно до нових правил, ухвалених недавно, після ВЛК військовозобов'язані отримають один з п'яти статусів: