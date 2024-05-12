Хто входить до складу ВЛК: список лікарів та їхні обов'язки

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Май » 12 » 12:30:26
В Україні під час мобілізації для визначення придатності до військової служби військовозобов'язані та резервісти проходять перевірку військово-лікарської комісії (ВЛК).
Лікарі яких спеціальностей оглядають військовозобов'язаних і що потрібно знати мобілізованому.
ВЛК, ухвалюючи висновок про придатність чи непридатність, керується "Розкладом хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві", який містить 86 статей. Проходження ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу, що затверджене міністром оборони України від 14 серпня 2008 року.
Адвокат Олег Леонтьєв в інтерв'ю "Українському радіо" розповів про те, які лікарі входять до складу ВЛК.
Військовозобов'язаного оглядають:
"Маємо знати такий момент. До серпня 2023 року ТЦК перед оглядом мали обов’язок витребувати дані з різних диспансерів, чи не перебуває людина десь на обліку – у психоневрологічному, туберкульозному, шкірно-венерологічному диспансері тощо – для того щоб мати повну картину про стан здоров’я військовозобов’язаного. Зараз цей обов’язок скасовано", – зазначив юрист.
Постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби військовослужбовця чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Для офіцера — 6 місяців, для військовослужбовця ДШВ чи морської піхоти — 24 місяці.
Відповідно до нових правил, ухвалених недавно, після ВЛК військовозобов'язані отримають один з п'яти статусів: