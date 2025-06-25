«Наша сестра померла, бо мати вірила в антимедичні теорії змови»

Габріель та Себастьян Шемірані з тривогою спостерігали, як їхня мати Кейт під час пандемії опинилася в центрі скандалу і як її зрештою звільнили з посади медсестри за поширення дезінформації про Covid-19.

А потім у їхньої сестри Паломи діагностували рак. Лікарі сказали, що в неї високі шанси на виживання, якщо вона пройде хіміотерапію. Але у 2024 році, через сім місяців, вона померла, відмовившись від лікування.

Брати переконані, що їхня 23-річна сестра померла через віру їхньої матері у теорії змови, спрямовані проти доказової медицини. Як розповіли онкологи BBC Panorama, ці переконання стають дедалі поширенішими.

Кейт Шемірані не відповіла безпосередньо на висунуті закиди, але вона публічно оголосила винною у смерті своєї доньки Національну службу охорони здоров'я (NHS) Британії.

Вона та її колишній чоловік, батько Паломи, Фарамарз Шемірані, написали нам, що мають докази того, що "Палома померла в результаті медичних втручань, проведених без підтвердженого діагнозу чи законної згоди".

BBC не бачила жодних доказів, що підтверджують це.

Старший брат Паломи, Себастьян, каже: "Моя сестра померла внаслідок дій та переконань моєї матері, і я не хочу, щоб хтось інший пережив такий біль і втрату, які пережив я".

Обидва брати кажуть, що зв'язалися зі мною в надії запобігти іншим смертям, і вони вважають, що соціальні мережі повинні вжити рішучіших заходів проти медичної дезінформації, яку, як виявила BBC, активно поширюють на кількох великих сайтах.

"Я не зміг запобігти смерті моєї сестри. Але для мене було б дуже важливо, якби я міг зробити так, щоб вона не була ще однією в довгому списку людей, які помирають через це", - каже Габріель.



Для подкасту "Маріанна в країні змови 2" на каналах Panorama та BBC Radio 4 я дослідила, як юна випускниця Кембриджа відмовилася від лікування, яке могло б врятувати їй життя. Я вивчила матеріали онлайн та взяла інтерв'ю у близьких їй людей.

Я зʼясувала, що інфлюенсери, які поширюють теорії змови, такі як Кейт Шемірані, діляться колись маргінальними антимедичними поглядами з мільйонами людей. І це може наражати вразливих осіб на ризик серйозної шкоди.

Підпис до фото,Габріель та Себастьян Шемірані кажуть, що хочуть запобігти іншим смертям

Боротися з медичною дезінформацією стає все важче через популярність таких діячів, як Роберт Ф. Кеннеді-молодший, які раніше висловлювали ненаукові погляди, каже онколог доктор Том Рокес, віцепрезидент Королівського коледжу радіологів.

Коли міністр охорони здоров'я та соціальних служб США "активно пропагує такі погляди, як зв'язок між вакцинами та аутизмом, які були спростовані роки тому, це значно полегшує іншим людям поширення хибних теорій", каже він.

"Я думаю, ризик полягає в тому, що більш шкідливі альтернативні методи лікування стають все популярнішими. Це може завдати людям більшої шкоди".

З моменту призначення міністром охорони здоров'я та соціальних служб Кеннеді-молодший заявив, що він не є противником вакцинації, а просто підтримує проведення більшої кількості тестів на безпеку.

Теорії змови вдома

Палома та її брат-близнюк Габріель разом із Себастьяном та їхньою молодшою ​​сестрою виросли в маленькому містечку Акфілд у Сассексі. За словами братів, теорії змови лунали у них вдома.

Вони постійно чули як Алекс Джонс, американський ведучий і автор популярного шоу, розповідав, що стрілянина в школі Сенді-Хук була інсценована, а теракти 11 вересня "були справою уряду".

Брати кажуть, що саме їхній батько першим захопився теоріями змови, а потім це викликало інтерес у їхньої матері.

Діти вбирали дивні ідеї, зокрема, що королівська родина - це ящери, які змінюють форму, каже Габріель. "У дитинстві ти довіряєш своїм батькам. Тож сприймаєш це як правду", - каже він.

Себастьян вважає, що їхня мама використовувала свої ідеї як спосіб контролю над ними.

Одного разу Кейт Шемірані вирішила, що Wi-Fi небезпечний, і вимкнула його вдома, каже він, ігноруючи його прохання здати важливу курсову роботу в старшій школі.

"Це лише підживлювало її радість, вона використовувала свою ірраціональну систему переконань, щоб контролювати мене", - каже він.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Кейт Шемірані називає себе в соціальних мережах "Природною медсестрою"

За словами її синів, антимедичні погляди Кейт Шемірані посилилися у 2012 році, коли їй поставили діагноз рак молочної залози.

Попри те, що пухлину їй видалили хірургічним шляхом, вона вважає, що її одужання пов'язане з альтернативними методами лікування, і в інтернеті розповідає, як вона вона "позбулася раку" за допомогою програми, що включала соки та кавові клізми. Вона не використовує слово "вилікувала".

Палома засвоїла деякі з цих ідей, каже Шантель, одна з її найкращих шкільних подруг.

"Палома розповідала про те, як її мама лікувала себе, і вона вважала, що сонцезахисний крем може спричинити рак. Я пам'ятаю, як вона сильно обгорала в школі", - каже дівчина.

Після розлучення батьків Габріель і Себастьян припинили стосунки з матір'ю. Але Палома підтримувала з нею зв'язок, навіть коли вона поїхала навчатися до Кембриджа у 2019 році.

Автор фото,Ander Harris Підпис до фото,Палома розповіла своєму тодішньому хлопцеві, Андеру Гаррісу, про конфлікт з матір'ю

"Палома намагалася задобрити матір, бути милою, спробувати завоювати любов, якої їй раніше не було дано", - каже Себастьян.

Повідомлення, якими Палома ділилася зі своїм тодішнім хлопцем Андером Гаррісом, - і якими він поділився з BBC, - розкривають стосунки з її матір'ю, в яких були моменти любові та турботи, але також і моменти, які Палома вважала токсичними та образливими.

На Різдво 2022 року вона сказала Андеру, що її мати звинувачує її в тому, що інші діти не повертаються додому на Різдво.

"Мені так набридло, що з мене знущаються весь час", - написала вона.

Підпис до фото,Скриншот із переписки Паломи з її тодішнім хлопцем, в якому вона скаржилася на знущання матері

Її мати постійно заходила до її кімнати та "злилася", написала Палома в одному з повідомлень, додавши, що мати її вдарила.

Палома пішла до будинку друга. Пізніше вона показала Андеру прощальну записку, яку написала своїй матері. У ній дівчина писала, що це була "остання крапля. Ти раниш мене щоразу, коли я впускаю тебе, і я більше ніколи цього не зроблю. Мені дуже боляче".

Повернувшись до університету, Палома часом, здавалося, відходила від переконань своєї матері. Шантель каже, що вона почала їсти м'ясо та використовувати зубну пасту з фтором.

Але і Шантель, і Андер кажуть, що вона залишалася скептично налаштованою щодо вакцини проти Covid-19 і відмовилася від неї.

"Занепокоєні впливом матері"

Наприкінці 2023 року, невдовзі після закінчення навчання, у Паломи почалися болі в грудях та труднощі з диханням. Вона звернулася до лікарні.

Лікарі запідозрили пухлину, але Андер каже, що він і Палома, "одна з найрозумніших людей, яких я коли-небудь зустрічав", спочатку сподівалися, що вона виявиться не злоякісною. Палома поставилася до ситуації не надто серйозно і навіть дала пухлині імʼя "Марія-легенева маса", каже він.

Але 22 грудня Палома та Андер звернулися до лікарні Мейдстоун, де лікарі поставили їй діагноз неходжкінська лімфома. Без лікування цей тип раку може бути смертельним, але лікарі сказали Паломі, що в неї 80% шансів на одужання, якщо вона пройде хіміотерапію.

Палома розповіла новину своїй матері. Андер каже, що Палома все ще хотіла її підтримки, хоча у них був важкий період у стосунках.

Кейт Шемірані сказала, що приїде до лікарні. Однак Палома хвилювалася через зустріч з нею і сказала про це лікарям, розповів хлопець.

Свідчення, з якими ознайомилася BBC, вказують на те, що матір Паломи могла вплинути на її роздуми протягом двох днів, коли дівчина була у стаціонарі в лікарні Мейдстоун.

Кейт Шемірані написала Андеру: "СКАЖИ ПАЛОМІ, ЩОБ ВОНА НЕ ПІДПИСУВАЛА АБО НЕ ДАВАЛА УСНОЇ ЗГОДИ НА ХІМІОТЕРАПІЮ ЧИ БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ ЛІКУВАННЯ".

Підпис до фото,Скриншот повідомлення, яке матір Паломи надіслала її хлопцю

Андер та його мати також були в лікарні, вони висловили занепокоєння персоналу лікарні щодо переконань Кейт Шемірані та її стосунків з Паломою.

Медичний персонал обговорював між собою питання захисту Паломи та писав, що вони "занепокоєні впливом матері" на неї. Але вони також вважали, що вона здатна приймати власні рішення.

Палома звернулася за порадою до колишнього партнера Кейт Шемірані - Патріка Вікерса. За словами Андера, у Паломи були з ним добрі стосунки. Він також є фахівцем з альтернативної медицини.

Коли Палома запитала його про "80% шансів на одужання", які, за словами лікарів, давала їй хіміотерапія, Вікерс сказав, що це "перебільшення". Він закликав її розпочати терапію Герсона та, можливо, розглянути хіміотерапію, якщо її симптоми не покращаться через шість тижнів.

Вікерс сказав нам, що будь-які "твердження про те, що я відіграв певну роль у її (Паломи - Ред.) смерті, є юридично неточними". Він також надав BBC документи на підтримку терапії Герсона.

Терапія Герсона передбачає сувору рослинну дієту, а також соки, добавки та кавові клізми. Деякі люди стверджують – без наукових доказів – що її можна використовувати для лікування деяких видів раку.

Автор фото,Gabriel & Sebastian Shemirani Підпис до фото,Андер каже, що Палома була "однією з найрозумніших людей, яких він коли-небудь зустрічав"

Палома хвилювалася через негативні побічні ефекти хімії, розповідає мені Андер. Вона може спричинити сильну втому, тошноту, випадіння волосся та вплинути на фертильність. Коли дівчині поставили діагноз, лікарі обговорювали з нею заморожування яйцеклітин та перуки.

Благодійна організація Cancer Research UK стверджує, що терапія Герсона також може мати серйозні побічні ефекти, включаючи зневоднення, запалення кишківника, а також проблеми із серцем та легенями.

За словами Андера, в якийсь момент протягом двох днів у лікарні Палома ухвалила рішення. Вона вирішила не проходити хіміотерапію – принаймні зараз – і для початку спробувати терапію Герсона.

23 грудня Кейт Шемірані надіслала Андеру голосове повідомлення, в якому сказала йому відвезти Палому додому, а також, що вона домовилася з лікарями.

Вона запропонувала обмежити час, який Палома планувала провести з другом на Різдво, і в повідомленні сказала, що вони можуть "побачитися, можливо, півгодини або поговорити по FaceTime".

Андер каже, що відчував, що не міг сперечатися. Палома "була в дуже сильному стресі, вона просто хотіла, щоб про неї хтось піклувалися і щоб їй не доводилося приймати складних рішень", - каже він.

"Її мама втрутилася і скористалася цим".

Поширення дезінформації

Поради, які Кейт Шемірані давала своїй доньці, вона рекомендує ширшій публіці в інтернеті. У 1980-х роках вона працювала медсестрою Національної служби охорони здоров'я, і тепер називає себе в соцмережах "природною медсестрою".

На своєму вебсайті вона продає кісточки абрикос через їхню "потенційну користь для здоров'я" разом із харчовими добавками, а також пропонує інформацію та поради.

Вона бере близько 70 фунтів стерлінгів (близько 95 доларів) за річну підписку на своєму сайті та 195 фунтів стерлінгів (близько 265 доларів) за консультацію і 12-тижневу програму для пацієнтів, у тому числі онкохворих.

Вона рекламує свою продукцію у відео в соціальних мережах та критикує "необізнаних людей" за лікування раку хіміотерапією або, як вона це характеризує, "вливання гірчичного газу у вени".

Коли у 2020 році почалася пандемія Covid, Кейт Шемірані стала однією з багатьох інфлюенсерів, які поширювали дезінформацію в інтернеті.

Її переконання, схоже, еволюціонували від альтернативної медицини до поширення теорій змови про істеблішмент.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Кейт Шемірані знайшла широку аудиторію під час пандемії Covid

Вона розповідала, що пандемія була обманом, що вакцини були частиною плану вбити багато людей, і що лікарів та медсестер слід покарати за їхню участь у всьому цьому.

У 2021 році комісія Ради з питань медсестринства та акушерства вирішила, що Кейт Шемірані слід усунути з посади медсестри за поширення дезінформації про пандемію.

Кілька компаній соціальних мереж також заблокували її профілі за поширення дезінформації. "Вона канула в невідомість", - каже Себастьян.

Але після того, як Ілон Маск купив твітер у 2022 році, багато акаунтів з теоріями змови відновили, у тому числі акаунт Кейт Шемірані. Її акаунти також відновили у фейсбуку і вона приєдналася до тіктоку.

Її аудиторія знову зросла - за останні шість місяців її контент переглянули понад чотири з половиною мільйони разів на основних сайтах соціальних мереж. Я знайшла десятки коментарів на X, де вона закликає людей зв'язатися з нею, у тому числі тих, хто хворіє на рак.

Підпис до фото,Скриншот коментарів на платформі X, в яких Шемірані пропонує користувачам звернутися до неї у приватні повідомлення

TikTok повідомив, що заблокував обліковий запис Кейт Шемірані за порушення політики щодо медичної дезінформації. За даними Meta, Instagram та Facebook не дозволяють поширення шкідливої ​​медичної дезінформації. X не відповів.

Відключили від апаратів

Палома продовжувала терапію Герсона. Деякі її друзі помічали, що їй ставало все гірше й гірше.

Під час одного відеодзвінка, розповідає Шантель, Палома сказала, що в неї з'явилася нова пухлина під пахвою, і її мати сказала їй, що це означає, що рак виходить з її тіла.

"Я знала, що їй справді важко”, – каже дівчина, Палома також розповіла їй, що втратила контроль над своїми фізичними функціями.

Але Палома також сказала їй, що відчувала тиск з боку лікарів та друзів, які наполягали, щоб вона змінила своє рішення лікуватися альтернативними методами. Шантель каже, що вона також не погоджувалася з альтернативною терапією, але хотіла бути поруч зі своєю подругою.

Палома згадувала інших людей, які намагалися змінити її думку, і казала, що не буде з ними спілкуватися, додає Шантель. "Я не хотіла, щоб вона і зі мною перевала звʼязок, особливо коли їй так важко".

Протягом місяців, поки вони розмовляли телефоном, Шантель каже, що помітила, що Кейт Шемірані "добре піклувалася про Палому". Але вона не думає, що Палома прийняла б такі ж рішення без своєї матері.

"Я особисто переконана, що її ідеї не були достатньо міцними, щоб вона ухвалила таке рішення сама. Я думаю, що її мама відіграла в цьому величезну, величезну роль", - каже Шантель.

У березні 2024 року Палома розірвала свої стосунки з Андером. Інші друзі та родина вважали, що Кейт Шемірані ізолює Палому від них.

Габріель каже, що він попросив зустрітися з Паломою невдовзі після того, як їй поставили діагноз, але його сестра сказала, що вона не може виходити на вулицю через "погане повітря". Їхня мати переконала її, що "вологе повітря" погіршить її стан, каже він.

Себастьян і Габріель були так стурбовані, що Габріель розпочав судовий позов. Він не стверджував, що Палома недієздатна, але хотів оцінити відповідне медичне лікування для неї.

Але події випередили їх, і справа завершилася безрезультатно в липні – тому що Палома померла.

Автор фото,Gabriel & Sebastian Shemirani Підпис до фото,Палома померла у 23 років від серцевого нападу, спричиненого пухлиною

Габріель дізнався про смерть сестри лише через кілька днів, під час телефонної розмови з їхнім адвокатом. Йому довелося розповісти про це брату. "Це як згоріти живцем, ти відчуваєш пекучий біль щоразу, коли вимовляєш ці слова", - каже Габріель.

Себастьян каже, що звинувачує себе. "Я взагалі не можу з цим змиритися", - каже він.

Коли Андер дізнався новину, він каже, що "зламався".

"Я просто кричав і ридав", - каже хлопець.

У Паломи стався серцевий напад, спричинений пухлиною. Її доставили до лікарні, але через кілька днів апарати життєзабезпечення вимкнули.

Наступного місяця має розпочатися розслідування, щоб встановити обставини смерті Паломи.

Кейт Шемірані просувала недоведені теорії у соціальних мережах та маргінальних політичних подкастах про те, як, на її думку, Палому вбив медичний персонал, і що лікарі приховували свої дії.

BBC не виявила доказів цих тверджень.

Смерть Паломи стала важким ударом для її родини та друзів.

Але для Себастьяна та Габріеля це також попередження про потенційні наслідки для людей, які, як і їхня мати, вірять у антимедичні теорії змови.

Автор: Маріанна Спрінг,BBC