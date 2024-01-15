Неможливо без дозволу ТЦК: які послуги чоловіки не отримають без перебування на обліку

|ЖЖ » Новини » Суспільство і влада » 2024 » Январь » 15 » 11:51:34
Зокрема, військово-облікові документи потрібно мати під час звернення до центру зайнятості та по медичну допомогу.
В Україні під час мобілізації чоловіки призовного віку можуть влаштуватися на роботу і навчання за умови наявності військово-облікових документів. Окрім того, є й інші послуги, якими чоловіки не можуть скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК.
Про це розповів керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов, повідомляє "РБК-Україна".
Для трьох категорій чоловіків призовного віку існують такі види військово-облікових документів:
"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснив юрист.
Перевіряти всі документи про військовий облік під час приймання чоловіка на роботу зобов’язані і приватні, і державні установи та організації. В іншому разі роботодавцю загрожує штраф.
"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – розповів Колганов.
Тож протягом тижня після приймання на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання згадані установи повинні повідомити до ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Військовий квиток також необхідний у центрі зайнятості, адже без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.
У чинному законодавстві не передбачено жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я. Однак, зауважив адвокат, на практиці все виявляється не так просто.
"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – пояснив Колганов.
Він зазначив, що якщо йдеться про планову медичну допомогу чоловікові призовного віку (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка відправлять до ТЦК.
До слова, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що його відомство підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, а попередній документ відкликали з парламенту.