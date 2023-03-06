Мобилизация 2023. Когда мужчинам можно выехать с места жительства без разрешения ТЦК

В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а в 2023 году начали действовать новые правила военного учета. Место жительства мужчинам запрещено покидать без разрешения главы ТЦК.



В Украине до 20 мая продлено военное положение и общая мобилизация. Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает ограничение передвижения военнообязанных, призывников и резервистов во время военного положения.

Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве. Подобная норма дает возможность нескольких вариантов трактовки, когда наступает нарушение этого правила – фактически, юридически или логично, ведь нет самого главного понятия – что такое место жительства и какой территорией оно ограничено.

«Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно "место жительства" из которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область», – подчеркивает он.



Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.

«Запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины без разрешения соответствующего руководителя)», ― указано в законе.

С логической точки зрения эту норму закона ежедневно нарушают сотни тысяч людей, а с точки зрения закона все гораздо сложнее.

«Этот запрет нарушает фактически очень большое количество людей, например, люди, которые утром едут на работу в другой город и так далее. Юридически смена места жительства наступает тогда, когда вы пропишитесь по новому адресу», ― объяснил адвокат.

Мобилизация 2023 ― ответственность за уклонение или нарушение порядка

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости.

Розыск уклоняющегося от мобилизации

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может подать в розыск уклоняющегося от мобилизации мужчину.