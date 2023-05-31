Как получить отсрочку от мобилизации — что изменилось с 1 июня 2023 в Украине

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Во время военного положения военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Они могут получить повестку и быть мобилизованными, если соответствуют требованиям законодательства.

Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. В случае наличия основания для отсрочки, мужчины уже имеют право на отсрочку, но чтобы получить ее и подтвердить для территориальных центров комплектования, необходимо осуществить несколько шагов.

Кто имеет право на отсрочку в Украине

Не мобилизуют во время войны украинцев по таким категориям:

для обучения;

для преподавания или занятия наукой;

по профессиональной деятельности;

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

из-за бронирования на работе;

Отсрочка для получения образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Отсрочка для преподавания и занятия наукой:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отсрочка из-за бронирования на работе:

забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Отсрочка по профессиональной деятельности:

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Упра

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка по семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа: военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии



Отсрочка по состоянию здоровья:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Как получить отсрочку от мобилизации в Украине

Право на отсрочку существует неотъемлемо, если у мужчины или женщины есть основания для нее, предусмотренные законом. Однако, для того, чтобы пользоваться этим правом, человек должен подтвердить его в ТЦК.

Однако, подтвердить отсрочку можно только тогда, когда человеку вручили повестку об уточнении данных. Когда надо идти в ТЦК, необходимо взять с собой все оригиналы документов, подтверждающих право на отсрочку и подготовить заявление. Порядок действий для подтверждения отсрочки должен быть такой:

получение повестки об уточнении данных;

подготовка документов, подтверждающих отсрочку и заявление в ТЦК;



В заявлении об отсрочке нужно указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дату, и подпись. К заявлению прилагаются все необходимые документы. Среди них следующие:

медицинские справки;

заключение МСЭК;

свидетельство о рождении ребенка;

медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья родственников;

заключение о необходимости ухода или опеки;

другие документы;



Конкретные требования к документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Юристы рекомендуют использовать копии, заверенные нотариусом. Однако, может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, желательно их иметь с собой.

прийти в ТЦК и во время уточнения данных предоставить подготовленные документы и заявление;



Бывают случаи, когда работники ТЦК отказываются принимать документы, тогда стоит отправить их заказным письмом через Укрпочту с описью. В таком случае, заявление следует отправлять вместе с нотариально заверенными копиями документов.

после этого заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК;

комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки;

человека снова вызывают в ТЦК и предоставляют выписку из книги протоколов;



В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии;



Эта справка об отсрочке со штампом и соответствующей отметкой в учетном удостоверении и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Кто может потерять отсрочку от мобилизации в Украине

Отсрочку могут потерять люди, у которых больше нет основания, которое гарантирует право на отсрочку. Основания для потери отсрочки могут быть такие:

непригодность к военной службе по состоянию здоровья не подтверждена ВВК, человека вернули на воинский учет;

временная непригодность к военной службе в течение 6−12 месяцев не подтверждена ВВК;

кто-то из трех детей на иждивении мужа достиг 18 лет;

исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью І/ІІ группы (муж, жена, родители, матери);

исчезновение необходимости заботы за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью І/ІІ группы;

исчезновение необходимости опеки за больными супругом-супругой или родителями супруга/супруги, назначенной ранее после заключения МСЭК;

исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом;

утрачен статус народного депутата;

увольнение лица со службы в учреждении, которое есть в перечне абзаца 14 статьи 23 Закона;

мужчина закончил обучение в ВУЗе, на аспирантуре и докторантуре;

мужчину уволили с должности в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, или там же по основному месту работы от стал получать менее 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;



Отсрочка прекращается предоставляться законом, когда исчезают основания ее предоставления, а окончательно аннулируется работниками ТЦК при проверке учетных данных, когда мужчины приходят по повестке.