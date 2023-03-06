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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 6 » 11:59:47

15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

Вчера, 11:59:47 550 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать

Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в некоторых случаях аннулирована.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, им выдают повестки на улицах и публичных местах.

 

В законодательстве предусмотрены условия, при которых мужчины и женщины могут получить отсрочку от мобилизации на период существования оснований для этого. Однако в случае исчезновения оснований для предоставления отсрочки она считается аннулированной.

Основания для отмены отсрочки от мобилизации

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. В пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных указано основания для отмены бронирования. В общем, по типу отсрочки она может быть отменена в случаях:

  • инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;
  • непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК;
  • достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины;
  • исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (муж, жена, отцы, матери);
  • исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;
  • исчезновение необходимости опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК;
  • исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом;
  • потерян статус народного депутата;
  • увольнение лица из службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона;
  • окончание обучения в вузе, на аспирантуре и докторантуре, освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, профессиональных заведениях (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;
  • истечение срока действия бронирования и не восстановление его;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказа) или его отмена;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;
  • ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставлявших бронирование;
  • увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.
 

Отсрочка от мобилизации — порядок действий в ТЦК

Отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу должны подтвердить в ТЦК. Когда лицо приходит в ТЦК для уточнения данных, оно предъявляет документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на отсрочку, пишет заявление и добавляет к нему эти документы. По решению ТЦК она получает справку об отсрочке.

Полный список документов, которые необходимо подавать, можно узнать в ТЦК, следует подготовить их заранее, если есть отсрочка и иметь при себе, на случай доставки в ТЦК.

После предъявления документов об отсрочке пишется заявление о предоставлении отсрочки. В заявлении следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дате и подписи. К заявлению прилагаются все необходимые документы.

После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Человеку предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указано:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • основания отсрочки;
  • номер и дата протокола отсрочки;
  • ФИО и подписи членов комиссии.


В результате на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Тэги: отсрочка, Мобилизация
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