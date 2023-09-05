Отмена отсрочки для некоторых студентов в Украине. Что изменится и законно ли это?

В Украине хотят пересмотреть вопрос о мобилизации студентов. В Верховной Раде подготовили соответствующий законопроект. Там утверждают, что большое количество мужчин решили получить во время войны второе или третье высшее образование, а это, по мнению власть имущих, вызывает много вопросов к таким соискателям образования.

Значит ли это, что в армию будут мобилизовать студентов и кого именно будет касаться снятия брони.

Почему взялись за студентов?

О необходимости просмотра списка студентов, имеющих отсрочку от мобилизации, говорят на самом высоком уровне.

Алексей Данилов, секретарь СНБО заявил, что во время войны количество мужчин, получающих второе или третье образование резко возросло, поэтому Министерство образования Украины будет решать, имеют ли право мужчины призывного возраста во второй или третий раз получать высшее образование.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы", — заявил Данилов.

В Верховной Раде хотят лишить некоторых студентов от отсрочки от мобилизации

Кого именно хотят лишить брони

Федор Вениславский, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому мужчины, которым более 30 лет и они получают второе образование, больше не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. Нардеп уточнил, что таких в Украине только в этом году 60 тысяч человек.

"Законопроект касается исключительно тех студентов , которые по достижению 30-летнего возраста получают второе, третье, четвертое высшие образования или уже имея высшее образование, пошли получать среднее профессиональное образование. По данным Министерства образования и науки, по состоянию на 2022 год, количество соискателей образования в возрасте более 25 лет и свыше, выросло на 60 тысяч, чем это было до войны. Это — злоупотребление статусом студента для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации", — пояснил сайту ТСН.ua Федор Вениславский.

Когда будет принят законопроект?

Он добавляет, что некоторые высшие учебные заведения открывали набор на дневную форму обучения, давая потенциальным призывникам с уже имеющимся высшим образованием возможность поступать на обучение , чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Народный депутат отмечает, что пока рано говорить о том, как будут снимать отсрочку с таких "студентов".

"О перспективах говорить рано. Нужно дождаться, как отреагируют коллеги на эту законодательную инициативу, потому что она была достаточно ситуативной. Поэтому давайте дождемся их реакции и тогда будем обсуждать", — отметил Вениславский.

Некоторые мужчины пошли получать третье и четвертое образование

Военные становятся аграриями

На наш вопрос: значит ли эта законодательная инициатива, что у нас сложности с мобилизацией, что для этого нужно проверять списки студентов, народный депутат сказал следующее:

"Нет. Это значит, что у нас много хитрых людей, которые пытаются использовать разные щели для того, чтобы избежать мобилизации. Ведь вопрос не в том — сложности с мобилизацией или нет, а в том, что должна быть социальная справедливость. Одни — идут и воюют, а другие прячутся за студенческим билетом и получают уже пятое высшее образование. Чтобы вы понимали, после того как я зарегистрировал законопроект, ко мне сразу поступило несколько обращений на почту с фактами, которые приводят люди. Например, пишут о военных офицерах, которые получили образование в высших военных учебных заведениях в 2022 году, а сейчас они поступили на стационар, но уже в гражданские высшие учебные заведения. Государство потратило значительные средства на подготовку этого офицера, а он теперь учится в аграрном университете для того, чтобы не служить и не выполнять свой долг, к которому его готовили и он его сознательно выбирал", — отмечает Федор Вениславский.

Что говорят адвокаты

По словам адвоката Александра Заруцкого, государство самостоятельно решает, в какой момент и на каких основаниях оно предоставляет льготы или отсрочку от мобилизации студентам.

"Новый законопроект не нарушает право на образование, поскольку для тех, кто получает первое высшее образование ничего не меняется – у них остается бронь. А относительно тех, кто получает второе или третье высшее образование, то я считаю, что лишать их такого права не очень справедливо, особенно, если человек начал обучение до войны или в год, когда началась война. Ведь люди получают образование не просто так, и не потому, что хотят избежать мобилизации. Возможно, образование, которое у них уже есть, не позволяет им достаточно зарабатывать. Они не хотят быть на содержании у государства и получать средства по безработице. Люди пытаются найти путь, чтобы быть эффективными членами общества и для этого пошли получать новое высшее образование", — рассказывает сайту ТСН.ua адвокат Александр Заруцкий.

Усилить военную подготовку

Эксперт отмечает, что государство, напротив, должно поддерживать людей, которые хотят учиться и получают второе или третье высшее образование, так как эти граждане приложили немало усилий для поступления в высшее учебное заведение и учатся в условиях войны.

"Мне кажется, что то количество лиц, которое пошло получать второе высшее образование не столь критически велико, чтобы стать опорой для фронта, и которое очень нужно мобилизовать. По-моему, людям нужно дать возможность доучиться. А в учебных заведениях для тех, кто получает второе или третье высшее образование, можно создать дополнительно специальное военно-ориентированное обучение и подготовку, которая, в своем итоге, будет более объемной и полноценной, чем та, которую люди получают при мобилизации. И тогда произойдет ситуация при которой, к моменту окончания своей учебы (если война к тому времени не закончится), человек будет более подготовлен в военном плане, чем тот, который был направлен на подготовку при мобилизации. В конце концов, такая личность после своего вуза получит определенную военную профподготовку. И в случае, если его мобилизуют, будет уже почти полностью подготовленным, а, следовательно, более эффективным", – добавляет Александр Заруцкий.

Адвокат советует усилить военную подготовку студентов / Фото: ТСН.ua

Проблемы с учетом

Адвокат говорит, что проблем с мобилизацией у нас нет, но есть критическая ситуация с учетом людей в военкоматах.

"Эти проблемы появились еще до смены военкоматов на ТЦК и СП, а точнее, где-то в 2000-х годах, когда армию сокращали, а на руководящих должностях оставались те, кто более "тяготел" к россиянам, и, я не исключаю, что даже выполнял задачи тихого уничтожения различных бумажных данных, которые потом не смогли обновить в электронном варианте. Яркий пример — последние изменения в приложении "Дія". Теперь приложение требует от пользователя каждый месяц перерегистрироваться и предоставлять свое новое фото. Извиняюсь, но получение изображения от человека каждый месяц является чрезмерным и имеет признаки слежения. Ведь вполне достаточно сделать это один раз. Почему это делается? Чтобы получить максимальную, конкретную и четкую информацию о человеке. Имея такие сведения, зная, где человек – его легче привлечь к мобилизации. Другого средства у государства просто нет, потому что оно не вело или потеряло учет военнообязанных, который был ранее", — рассказывает адвокат.

Депутатам советуют начать с себя

Конечно, возможное снятие брони будет возмущать ушедших на учебу людей. Ведь они не платили взятки, не бежали за границу, а остались в стране.

"Кроме того, украинцев возмущает количество детей и родственников наших чиновников, выехавших за границу в начале войны, или уже во время боевых действий. Сколько бы власти не рассказывали нам о таких инициативах со студентами, они должны сначала рассказать, где находятся их дети и объяснить, почему они избегают мобилизации. Очевидно, что защищать государство необходимо, но нужно создать условия, при которых вы полностью подготовите людей перед отправкой на фронт. Должен быть баланс, потому что обучающийся человек не пошел путем покупки сфальсифицированной справки от ВЛК или "белого билета", чтобы пересечь границу. Обучающиеся люди не были задействованы в коррупционных схемах, они здесь в Украине, они всего лишь получают образование. Поэтому студенты, даже если их 60 тысяч, это не тот источник для мобилизации, к которому нужно обращаться", — заключает Александр Заруцкий.