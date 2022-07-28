Выезд за границу студентов при военном положении в Украине: могут, но не все

Во время вступительной компании украинцев в зарубежные вузы и колледжи у многих первокурсников возникает вопрос о пересечении границы: а можно ли выехать в условиях военного положения, какие документы необходимо предоставить работникам пограничной службы для выезда? Нужно ли идти в военкомат?
Эта статья для тех будущих студентов, которые находятся на территории Украины и являются военнообязанными!
Начнём с главного, а дальше перейдем к подробностям.
Вопрос первый и основной:
Итак, мы знаем, что студентам иностранных учебных заведений, которые зачислены на очную или дуальную форму, теоретически можно поехать за границу. А практически могут выехать не все учащиеся.
Обратите внимание! По нашей информации (на сегодня 28 июля 2022), выехать за границу могут лишь те студенты иностранных ВУЗов, которые поступили в учебное заведение до 24.02.2022. На пунктах пропуска пограничники массово отказывают студентам в выезде, из-за нового указа. Подробную информацию уточняйте в своем центре комплектования (военкомате).
В большинство учебных заведений Европы вы должны предоставить следующие документы:
Внимание! Если у будущего студента есть сертификат владения английским языком, то горизонты выбора расширяются, выбирайте только по цене обучения. Если нет, то в Польше есть три университета, которые принимают без сертификатов владение польским или английским (первый семестр учат на украинском языке). В Болгарии, Грузии и Румынии есть русскоязычные факультеты.
Сканкопии указанных выше документов можно (чаще нужно) отправить онлайн на странице веб-сайта университета или колледжа. Через некоторое время вы получите онлайн решение и вам будет предоставлена возможность произвести оплату за выбранный период обучения.
После этого вы получите подтверждение о вашем зачислении. Это может быть:
Важно! Этот документ (подтверждающий ваше зачисление в учебное заведение) нужен вам только в оригинале, как говорят «с мокрыми печатями и подписями»! Иногда для этого нужно иметь своего человека в той стране, потому что ВУЗ или колледж не будут отправлять по почте за границу никакие письма или конверты.
Перевод документа, подтверждающий ваше зачисление в учебное заведение на украинский язык
После того, как вы получили в Украине документ от заграничного ВУЗа или колледжа, его нужно перевести на украинский язык и нотариально заверить.
Да, нужно. Вам необходимо принести в военкомат следующие документы:
Далее сотрудник военкомата ставит на вашем военном билете специальную отметку относительно предоставления отсрочки от призыва (призыва по мобилизации) и выдает разрешение на пересечение границы (справку об отсрочке).
Важно! Имейте в виду, что в военкомате по закону на проставление этой отметки и предоставление справки есть целый месяц! Но иногда это делают сразу при посещении.
Все, дальше вы можете ехать за границу! Но что нужно для выезда?
С этим набором документов работник государственной пограничной службы обязан пропустить военнообязанного гражданина Украины за его пределы.
В заключение напомним: если студент со временем был отчислен из учебного заведения за границей, или взял академический отпуск, он, согласно украинскому законодательству, обязан вернуться на территорию Украины и посетить Центр комплектования и социальной поддержки по месту учета (военкомат), где он будет лишен отсрочки от призыва (призыва по мобилизации). Поэтому учитесь прилежно!