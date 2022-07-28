Выезд за границу студентов при военном положении в Украине: могут, но не все

Во время вступительной компании украинцев в зарубежные вузы и колледжи у многих первокурсников возникает вопрос о пересечении границы: а можно ли выехать в условиях военного положения, какие документы необходимо предоставить работникам пограничной службы для выезда? Нужно ли идти в военкомат?

Эта статья для тех будущих студентов, которые находятся на территории Украины и являются военнообязанными!

Начнём с главного, а дальше перейдем к подробностям.

Вопрос первый и основной:

Можно ли студентам выезжать из Украины?

Студентам украинских ВУЗов – нет. Пока этот вопрос остается с отрицательным ответом. Студенты национальных учебных заведений имеют отсрочку от призыва (мобилизации), но за границу их не выпустят.

– нет. Пока этот вопрос остается с отрицательным ответом. Студенты национальных учебных заведений имеют отсрочку от призыва (мобилизации), но за границу их не выпустят. Студентам зарубежных ВУЗов и колледжей очной и дуальной форм обучения. В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» студенты зарубежных ВУЗов и колледжей, которые зачислены на очную или дуальную формы – могут выезжать за границу.

и колледжей очной и дуальной форм обучения. В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» студенты зарубежных ВУЗов и колледжей, которые зачислены на очную или дуальную формы – могут выезжать за границу. Заочникам зарубежных ВУЗов и колледжей: заочников, даже на период прохождения сессии, не выпускают за границу.



Итак, мы знаем, что студентам иностранных учебных заведений, которые зачислены на очную или дуальную форму, теоретически можно поехать за границу. А практически могут выехать не все учащиеся.

Обратите внимание! По нашей информации (на сегодня 28 июля 2022), выехать за границу могут лишь те студенты иностранных ВУЗов, которые поступили в учебное заведение до 24.02.2022. На пунктах пропуска пограничники массово отказывают студентам в выезде, из-за нового указа. Подробную информацию уточняйте в своем центре комплектования (военкомате).

Какие документы необходимы для поступления в зарубежный ВУЗ или колледж?

В большинство учебных заведений Европы вы должны предоставить следующие документы:

Аттестат средней школы, апостиль и присяжный перевод к нему. Приложение к аттестату (с оценками), апостиль и присяжный перевод к нему. Загранпаспорт. Медицинская страховка. Сертификат владения соответствующим языком*. Квитанция об оплате обучения хотя бы за первый семестр (у некоторых – за первый месяц).

Внимание! Если у будущего студента есть сертификат владения английским языком, то горизонты выбора расширяются, выбирайте только по цене обучения. Если нет, то в Польше есть три университета, которые принимают без сертификатов владение польским или английским (первый семестр учат на украинском языке). В Болгарии, Грузии и Румынии есть русскоязычные факультеты.



Сканкопии указанных выше документов можно (чаще нужно) отправить онлайн на странице веб-сайта университета или колледжа. Через некоторое время вы получите онлайн решение и вам будет предоставлена ​​возможность произвести оплату за выбранный период обучения.

После этого вы получите подтверждение о вашем зачислении. Это может быть:

студенческий билет;

справка из учебного заведения;

письмо, вызов или приглашение.

договор + что-то из предыдущих пунктов.

Важно! Этот документ (подтверждающий ваше зачисление в учебное заведение) нужен вам только в оригинале, как говорят «с мокрыми печатями и подписями»! Иногда для этого нужно иметь своего человека в той стране, потому что ВУЗ или колледж не будут отправлять по почте за границу никакие письма или конверты.



Перевод документа, подтверждающий ваше зачисление в учебное заведение на украинский язык

После того, как вы получили в Украине документ от заграничного ВУЗа или колледжа, его нужно перевести на украинский язык и нотариально заверить.

Нужно ли идти в военкомат по месту учета?

Да, нужно. Вам необходимо принести в военкомат следующие документы:

Военно-учетный документ (военный билет). Паспорт гражданина Украины. Документ, подтверждающий ваше зачисление в учебное заведение с нотариальным переводом на украинский.



Далее сотрудник военкомата ставит на вашем военном билете специальную отметку относительно предоставления отсрочки от призыва (призыва по мобилизации) и выдает разрешение на пересечение границы (справку об отсрочке).

Важно! Имейте в виду, что в военкомате по закону на проставление этой отметки и предоставление справки есть целый месяц! Но иногда это делают сразу при посещении.



Все, дальше вы можете ехать за границу! Но что нужно для выезда?

Какие документы нужны студенту для пересечения границы Украины?

Загранпаспорт. Документ, подтверждающий обучение за границей (оригинал и перевод). Справка об отсрочке (оригинал). Военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва (призыва по мобилизации). Страховка.



С этим набором документов работник государственной пограничной службы обязан пропустить военнообязанного гражданина Украины за его пределы.

В заключение напомним: если студент со временем был отчислен из учебного заведения за границей, или взял академический отпуск, он, согласно украинскому законодательству, обязан вернуться на территорию Украины и посетить Центр комплектования и социальной поддержки по месту учета (военкомат), где он будет лишен отсрочки от призыва (призыва по мобилизации). Поэтому учитесь прилежно!