13 000 гривен для выезда мужчин за границу во время войны - Законопроект

«Учитывая критическую важность поддержки граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, укрепление экономики (а следовательно и обороноспособности), содействие улучшению финансового обеспечения ВСУ, и возникла необходимость унормировать возможность выезжать во время военного положения «военнообязанных» за границу на условиях гарантированной поддержки ВСУ», - отмечает депутат в пояснениях.

Народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу зарегистрировал в Раде законопроект 8029 о внесении изменений в Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» о порядке выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины.Нардепы хотят мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выпускать за границу под ежемесячный гарантийный взнос в государственный банк. Речь идет о сумме 13000 грн.Согласно законопроекта , Выезжающий за границу украинец должен будет давать письменное обязательство добровольно пополнять этот счет за каждый месяц пребывания за границей.

В частности, речь идет о:

гарантийном взносе в государственный банк в сумме 5 необлагаемых налогом минимумов для трудоспособных граждан (по состоянию на настоящее время это 13 тыс. грн.), с которого ежемесячно сумма, равная налогам с минимальной зарплаты (по состоянию на данный момент это 2697,5 = ЕСВ 22% - 1430,0 + НДФЛ 18% - 1170,0 + военный сбор 1,5% - 97,5), будет перечисляться на счет ВСУ;

письменное подтверждение добровольной обязанности пополнять этот счет (со взносом) ежемесячно на ту же сумму налогов с минималки и разрешение оттуда перечислять ежемесячно средства на счет ВСУ

Ранее эти мужчины работали за рубежом

По словам авторов документа, уровень безработицы в Украине вырос до 35%, что негативно влияет на настроения в обществе. Часть из них - это мужчины, которые до полномасштабного вторжения РФ работали за рубежом.

"Из каждых 100 тысяч военнообязанных граждан, которые выедут во время военного положения за границу на предложенных условиях, почти 270 млн гривен ежемесячно будет попадать на счет ВСУ (если выехавших было бы миллион, это было бы уже около 2,7 млрд гривен дополнительно ежемесячно на счет ВСУ)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты хотят ввести сбор для тех украинцев, которые незаконно выехали за границу во время действия военного положения. Речь идет о взносе размером 10 необлагаемых минимумов для трудоспособных граждан, то есть 26 тысяч гривен, за каждый месяц пребывания за границей.

Напомним, что ранее мужчинам планировали разрешить выезжать за границу под залог. Однако это нововведение решили пока отложить.

Ранее публиковали полезные советы, как студентам выехать за границу во время войны в Украине.