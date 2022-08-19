Мужчинам из бизнеса разрешили покидать Украину. Для выезда за границу нужно подать заявку на сайте Дія с 1 сентября

Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщила Юлия Свириденко – первый вице-премьер – министер экономики, в эфире совместного телемарафона.

По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса – чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.

"С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата – не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя", – заявила Свириденко.



Она добавила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале "Дія".

Послуга єВідрядження дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон

Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити єВідрядження в експериментальному форматі. З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків.

Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів.

Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників.

Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу.