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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Август » 19 » 17:20:58

Мужчинам из бизнеса разрешили покидать Украину. Для выезда за границу нужно подать заявку на сайте Дія с 1 сентября

Вчера, 17:20:12 282 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мужчинам из бизнеса разрешили покидать Украину. Для выезда за границу нужно подать заявку на сайте Дія с 1 сентября

Кабмин принял решение разрешить представителям украинского бизнеса, официально выплачивающим зарплату и не имеющим задолженности по налогам и сборам, выезжать за границу.
 
Соответствующее решение вступит в силу с 1 сентября.
 
Об этом сообщила Юлия Свириденко – первый вице-премьер – министер экономики, в эфире совместного телемарафона.
 
По ее словам, это важный шаг, необходимый для бизнеса – чтобы работники могли участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и возвращаться в Украину для того, чтобы развивать свой бизнес.
 
"С 1 сентября бизнес, уплачивающий официально зарплату, не имеющий задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом, у которого средняя зарплата – не менее 20 тысяч гривен, 10% штатной численности (но не более 10 человек) смогут выезжать по заявке работодателя", – заявила Свириденко.
 
Она добавила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале "Дія".
 
 

Послуга єВідрядження дозволить оформлювати дозвіл на робочі поїздки за кордон

Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє запустити єВідрядження в експериментальному форматі. З 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в декілька кліків.  
 
Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів.   
 
Підготуйтесь до старту єВідрядження: подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку. Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тисяч гривень. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників.
Тэги: война в Украине, выезд за границу, мужчины
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