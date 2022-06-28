Военный учет и выезд военнообязанных за границу. Разбор законопроекта

Депутаты предлагают внести ряд изменений сразу в два законодательных акта. На прошлой неделе в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №7484, который подготовила группа депутатов из фракции "Слуга народа". Авторами предлагается внести ряд изменений сразу в два законодательных акта – ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Насколько актуальна реализация этой нормотворческой инициативы в текущий период времени, разбирались Vesti.ua

Правовой режим военного времени. Постановления есть, закона нет

В начале марта 2022 года Верховной Радой Украины была утверждена всеобщая мобилизация. Срок длительности комплектации украинских Вооруженных сил пока что ограничен периодом 90 дней – до 23 августа. В текущее время призыв первой очереди почти выполнен, в то же время действует призыв второй волны резервистов. Если ситуация на фронте этого потребует, призыву будет подлежать более широкий круг лиц, с учетом некоторых исключений. Поэтому ограничивающий барьер для определенной категории лиц на пересечение государственной границы страны вполне логичен.

На фоне дискуссии об уместности строгих ограничений и необходимости введения исключений украинским правительством постепенно вносятся законодательные инициативы.

Предыдущее постановление, призванное урегулировать вопрос пересечения границы военнообязанными, было принято Кабинетом министров 20 мая 2022 г. под №615. Согласно ему, разрешение покинуть пределы страны было легализовано представителям трех видов деятельности: спортсменам; водителям гуманитарных грузов; железнодорожникам.

Затем, в июне, появились проблески надежды для моряков выехать по рабочим контрактам за границу. 13 июня Верховная Рада зарегистрировала проект закона №7461 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты (о временном выезде за границу украинских моряков во время военного положения в Украине)”. В данное время проект находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Сравнительно недавно представители украинской общественности создали петицию об отмене запрета на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление, подчеркнув, что украинцы в действительности, согласно Конституции Украины, могут свободно покидать пределы страны. Но следует учитывать, что сейчас в государстве введено военное положение, которое и является исключением из закона.

Депутаты Верховной Рады разработали законопроект

И вот народными депутатами (Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко – все трое из фракции "Слуга народа") был предложен, а затем 22 июня Верховной Радой зарегистрирован проект закона №7484 (далее – законопроект). Он предусматривает внесение ряда изменений в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины".

Пояснительная записка к законопроекту гласит следующее:

"Главной целью проекта Закона является удовлетворение в условиях военного положения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в пределах необходимой численности призывников и возможность определенной категории лиц мужского пола призывного возраста, защищая свою страну, себя, своих родных и близких, остаться для прохождения службы по месту своего проживания или уехать в более безопасное место или страну".

Если рассматривать по порядку

Относительно закона о мобилизации планируется установить возможность призыва отдельной категории лиц на военную службу с их согласия, определение их военной службы в пределах области, в которой они зарегистрированы или проживают. То есть идет речь как о лицах с инвалидностью, так и о тех, кого в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии признали временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

По поводу ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" выясняются интересные обстоятельства.

В первую очередь следует отметить, военное положение в Украине действует уже четыре месяца, однако на сегодняшний день не существует ни одного законодательного акта, который бы запрещал мужчинам выезд за границу.

В том же пояснении к законопроекту говорится следующее:

"Вопрос Порядка выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения в Украине урегулирован только вышеупомянутым Указом Президента Украины, а не законами". То есть законом Украины не предусмотрено ограничение на выезд мужчин на период действия военного положения и проведения мобилизации.

В ситуации войны такого масштаба конституционные права и свободы гражданина действительно могут ограничиваться. Это предусматривается ст. 30 Конституции Украины.

Зарегистрированный недавно Верховной Радой законопроект №7484 предлагает на законодательном уровне запретить выезд мужчинам 18-60 лет за пределы страны на время военного положения, за исключением лиц, определяемых правительством, и тех, кто имеет право на отсрочку.

Таким образом, фактический запрет на выезд в случае принятия закона войдет в юридическую колею, а ограничения на пересечение государственной границы будут подтверждены нормативно-правовым актом.

Важно заметить, что предлагаемый законопроект не предполагает каких-либо дополнительных санкций в уже существующую практику выезда граждан Украины за границу.

Для кого сделают исключение

По сути дела, предлагается следующее.

В ЗУ "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" добавить новую статью 3-1. Согласно этому дополнению, законодательно закрепить право выезда за пределы Украины во время действия военного положения для определенной категории граждан – тем, кто подпадает под нормы абзацев 3-13 ч. 1 и абзаца 2 ч. 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (далее – Закон).

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии соответствия следующим категориям Закона (абзацы 3-13 статьи 23):

Абзац 3. "Признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)".

"Признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)". Абзац 4. " Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет". Абзац 5. "Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет".

"Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет". Абзац 6. "Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет".

"Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет". Абзац 7. "Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность".

"Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена ​​инвалидность". Абзац 8. "Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы".

"Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы". Абзац 9. "Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет".

"Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет". Абзац 10. "Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе".

"Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе". Абзац 11. "Имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы".

"Имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы". Абзац 12. "Опекуны лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующего постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход".

"Опекуны лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующего постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход". Абзац 13. "Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью 6 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью 6 статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". А также абзац 2 ч. 3 ст. 23 Закона: "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования".



Этот перечень содержит очень интересный момент – согласно критериям предложенной статьи, может быть разрешен выезд студентам.

Тут ситуация обстоит так. С одной стороны, согласно ч. 3 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" студенты вузов или ПТУ дневной или дуальной формы обучения освобождаются от призыва по мобилизации.

С другой стороны, соискатели форм высшего образования, аспиранты и докторанты, обучающиеся в учебных заведениях Украины, не имеют права пересечения границы.

Поэтому в случае возможного принятия данного законопроекта учащиеся украинских вузов получат законное право пересекать границу.

Еще один любопытный пункт. Кроме вышеперечисленных категорий лиц статьи 23 закона о мобилизации, согласно предлагаемому проекту, право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным Кабинетом министров Украины



По материалам: https://vesti.ua