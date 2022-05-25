Зарплата военных в Украине – сколько платят ежемесячно и от чего это зависит пенсия

Денежные выплаты, которые получают украинские военные, защищающие страну на передовой, состоят из двух частей – ежемесячное денежное обеспечение (по сути зарплата) и дополнительное денежное вознаграждение, установленное президентом. О том, по какой логике начисляется это вознаграждение и кто сколько получает, рассказал министр обороны Алексей Резников в своем обращении.

Итак, для тех военнослужащих, которые не вовлечены непосредственно в боевые действия, оно составляет 30 тыс. грн в месяц, то есть примерно 1 тыс. грн. в день.

Для воинов, непосредственно участвующих в боях, вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн. в день.

Министр предлагает рассмотреть логику выплат на примере.

Итак, если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные 15 дней участвовал в боях в Харьковской или Донецкой области, то он получит такие выплаты за месяц:

ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн, в соответствии с должностью и званием;

около 15 тысяч гривен за дополнительное вознаграждение за несение службы во время военного положения;

около 50 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

Как формируется сумма выплат?

"Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задачи, определяется на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны", – рассказал Резников.

Дальше платежи разделяют на две части, поскольку размер ежемесячного денежного довольствия известен и почти одинаковый каждый месяц.

А размер дополнительного вознаграждения финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

Если просто, то чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее вознаграждение он получит и каждый месяц сумма может отличаться.



"Также следует понимать, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться", – говорит министр.

Пенсии военным в Украине

У бывших военнослужащих один из лучших видов обеспечения и большое количество надбавок после выхода на заслуженный отдых. У таких пенсионеров существует три вида пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае утраты кормильца.

Пенсии за выслугу лет

Такой вид обеспечения назначается военнослужащим в двух случаях:

после увольнения со службы независимо от возраста при наличии календарной выслуги 25 лет и больше;

если на день увольнения со службы он/она достиг 45-летнего возраста и имеет 25 лет или больше страхового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах.



Исчисляется эта и другие пенсии в процентах в соответствии с размером оклада, звания, надбавки за выслугу лет, премий и прочего. Пенсия за выслугу 20 лет и более составляет 50%, а лицам, уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья, – 55% соответствующих сумм денежного довольствия.

Также добавляется 3% за каждый год выслуги более 20 лет.

Если речь идет о лицах, имеющих страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет служба в силовых структурах, их пенсия будет составлять 50% от соответствующего денежного довольствия, а за каждый "лишний" год стажа будет начисляться 1%.

Максимальный размер такого вида пенсии не должен превышать 70% от соответствующего денежного довольствия, но есть исключение – лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесенные к категориям 1 и 2.

Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Если эта сумма не дотягивает до минимальной пенсии военного, будут назначены дополнительные надбавки.

Пенсия по инвалидности

Она назначается лицам с инвалидностью в результате войны в следующих пропорциях:

инвалиды I группы – 100 процентов;

II группы – 80 процентов;

III группы – 60 процентов соответствующих сумм денежного довольствия (заработка).

Пенсия при потере кормильца

Этот вид пенсионного обеспечения назначается нетрудоспособным членам семей погибших или пропавших без вести военнослужащих, если это произошло в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения.

Она рассчитывается по заработку погибшего и составляет не менее 40% на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Если военнослужащий умер не из-за выполнения служебного задания – 30%.