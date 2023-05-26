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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Май » 26 » 08:40:13
 

Кто из мужчин может выезжать за границу с 1 июня: семь категорий

Сегодня, 21:54:13 168 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кто из мужчин может выезжать за границу с 1 июня: семь категорий

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, а также для них будет действовать запрет на выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин.

Кто летом текущего года сможет уехать из Украины и при каких условиях, рассказываем в материале.

Кто из мужчин может пересекать границу — семь категорий

Законом Украины предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

  • до 18 лет и после 60 лет;
  • от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;
  • исключены из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;
  • от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
  • от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
  • от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
  • госслужащие (как мужчины, так и женщины).

 

Кто из мужчин может пересекать границу - семь категорий
Пересечение границы. Фото: ГНСУ

Выезд мужчин за границу ― какие условия и что изменилось с 1 июня

В 2023 году правила выезда из Украины неоднократно менялись и ужесточались из-за злоупотреблений разрешением на выезд некоторых граждан, в частности, политиков и представителей творческих профессий.

Так летом текущего года госслужащие смогут выезжать за границу в командировку, подтверждаемую по закону, и на сроки указаны в документах.

А деятелям культуры для получения разрешения необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта, мероприятии в поддержку Украины и отчитываться о результатах после окончания.

Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение. Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимают в подразделении пограничников, которое проверяет документы у лица.

 

Выезд мужчин за границу ― какие условия и что изменилось с 1 июня
Выезд из Украины. Фото: ГНСУ

Право на выезд из Украины у мужчин на основании следующих оснований:

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

  • при наличии троих и более несовершеннолетних детей;
  • при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;
  • одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;
  • опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Мужчина:

  • если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
  • если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

По профессии

  • работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
  • спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  • члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;
  • деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;
  • работники железнодорожного транспорта;
  • авиационный персонал в командировку или на обучение;
  • водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
  • водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

По состоянию здоровья

  • лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
  • лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;
  • лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;
  • лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

 

Какие правила и условия выезда за границу будут действовать в Украине с 1 июня
Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Семён Дрозд Редактор Новини.Live!

Тэги: война в Украине, выезд за границу
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