Кто из мужчин может выезжать за границу с 1 июня: семь категорий

В Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа, поэтому военнообязанным мужчинам и дальше будут вручать повестки, а также для них будет действовать запрет на выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин.

Кто летом текущего года сможет уехать из Украины и при каких условиях, рассказываем в материале.

Кто из мужчин может пересекать границу — семь категорий

Законом Украины предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;

госслужащие (как мужчины, так и женщины).

Пересечение границы. Фото: ГНСУ

Выезд мужчин за границу ― какие условия и что изменилось с 1 июня

В 2023 году правила выезда из Украины неоднократно менялись и ужесточались из-за злоупотреблений разрешением на выезд некоторых граждан, в частности, политиков и представителей творческих профессий.

Так летом текущего года госслужащие смогут выезжать за границу в командировку, подтверждаемую по закону, и на сроки указаны в документах.

А деятелям культуры для получения разрешения необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта, мероприятии в поддержку Украины и отчитываться о результатах после окончания.

Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение. Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимают в подразделении пограничников, которое проверяет документы у лица.

Выезд из Украины. Фото: ГНСУ

Право на выезд из Украины у мужчин на основании следующих оснований:

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Мужчина:

если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

По профессии

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.

Выезд за границу. Фото: ГНСУ

Семён Дрозд Редактор Новини.Live!