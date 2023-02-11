Выезд мужчин за границу в 2023 году: перечень категорий граждан, которые могут ее пересечь

Кому из мужчин можно выезжать за границу, на каких основаниях и какие документы для этого нужно, читайте в материале. Мужчинам 18-60 лет во время военного положения запрещено выезжать за границу. Но есть исключение. Кто из мужчин может пересекать границу Украины и на каких основаниях, сообщает Госпогранслужба Украины.

Категории граждан Украины, которые могут уезжать за границу:

Снятые с военного учета по состоянию здоровья

Выехать из Украины могут мужчины, снятые с военного учета на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии по непригодности к службе. Ограниченно пригодные не могут уехать из Украины в военное время.

Временно непригодны к военной службе

При временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии.

Родители троих и более детей

Могут выезжать за границу мужчины, имеющие троих или более детей младше 18 лет, в том числе от разных браков. Чтобы пересечь границу в таком случае необходимо иметь свидетельства о рождении, о браке, решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверении отца многодетной семьи. Можно показать нотариально заверенные копии.

Определяющим фактор не наличие детей, а содержание их, еще нужно предоставить подтверждающие документы.

Родители, которые сами воспитывают детей

Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут выезжать за границу. Для этого нужно предъявить свидетельство о рождении, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или об объявлении матери умершей.

Мужчины с инвалидностью I-III группы

Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии справки по форме № 157-1/о, удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи.

С документами об инвалидности, полученными за границей, выезд из Украины невозможен.

Мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью

Может выехать за границу мужчина, сопровождающий лицо с инвалидностью I, II группы, а также едущий для ухода за больными родителями, женой или детьми.

Выезд мужчин по уходу за больными членами семьи невозможен без больного. Пересечение границы для сопровождения лиц с инвалидностью III группы не предусмотрено.

Мужчины, сопровождающие родственников для лечения

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии.

Мужчины с постоянным местожительством за границей

Мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе.

Раненые военнослужащие и военнослужащие, проходящие военную подготовку за границей

Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает их на лечение. Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Водители и волонтеры

Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть внесена в информационную систему "Укртрансбезопасности".

Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта.

Моряки

Могут пересечь границу мужчины, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на судах. Чтобы уехать за границу, они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены и деятели культуры

Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований и другие.

Деятели культуры могут ехать за границу для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо иметь запрос от желающего уехать и приглашения от организатора мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд.