Польша начала выдавать украинских мужчин, которые выехали из Украины незаконно

80 тысяч мужчин призывного возраста приехали в Польшу после 24.02.2022 и исчезли

- Один человек мог пересечь границу даже несколько сотен раз - подчеркивает лейтенант Анна Михальска, пресс-секретарь Главного управления Пограничной службы. Но после вычета выездов из въездов в Польше осталось около 80 тысяч украинцев, потенциально подлежащих мобилизации в стране. Сколько из них действительно соответствовали критериям исключения, неизвестно.

- Если мы задержим такого иностранца, например, при обычном дорожном контроле, наша система KSIP (Краевая информационная система полиции - прим. авт.) покажет, что это лицо, преследуемое прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такого человека и уведомляем прокуратуру. О том, будет ли он экстрадирован, решает польский суд, - говорит нам инспектор Мариуш Чарка, пресс-секретарь Главного управления Полиции.

Граждане Украины уже передавались Польше

Польшу и другие страны ЕС могут накрыть украинские запросы на экстрадицию мужчин, которые сбежали из страны, давая взятки. Некоторых украинцев Польша уже передала властям по ту сторону Днепра.Председатель правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, уходя от мобилизации. По указанию президента Зеленского будут проверены все решения о негодности для службы, вынесенные военными медицинскими комиссиями после 24 февраля 2022 года. Власти в Киеве утверждают, что даже несколько десятков тысяч мужчин призывного возраста могли получить фальшивые медицинские заключения за взятки в размере от 3 до 15 тысяч долларов.По данным Главного управления Пограничной службы, подготовленным для "Rzeczpospolita", с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало близко 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, и выехало близко 2,8 миллиона украинцев.- Это важное число для Украины, потому что эти люди могли быть мобилизованы и усилить ряды наших вооруженных сил, тем самым укрепив нашу оборону и безопасность, - говорит Федир Вениславский из комитета национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины. Он не исключает, что украинская прокуратура может преследовать своих граждан за границей на основе заведенных уголовных дел. Некоторые из них незаконно пересекли так называемую "зеленую границу", а над Днепром регулярно задерживают посредников, участвующих в этом процессе.Чтобы вернуть таких мужчин в страну, Украина должна выдать по каждому из них международный ордер на арест.Из информации, полученной "Rzeczpospolita" из Пограничной службы, следует, что на основании соглашения с Украиной Польша уже высылает граждан этой страны, которые занимаются контрабандой нелегальных иммигрантов в Европу.Напомним, что в июле Национальное бюро борьбы с коррупцией Украины (NABU) предъявило обвинения одной из депутатов Верховной рады и ее помощнице. Обе, получив взятки, "помогали" мужчинам, которые выдавали себя за водителей, перевозя грузы для армии или гуманитарную помощь, покинуть страну. Депутата была задержана на месте преступления, и когда службы пришли к ее дому, она не знала, где спрятать деньги. В конечном итоге они оказались за забором на соседнем участке. Украинские службы опубликовали запись из скрытой камеры.В то же время во Львове был арестован 26-летний посредник, который за 3,5 тысячи долларов участвовал в контрабанде мужчин призывного возраста через границу и попытался подкупить сотрудницу украинской пограничной службы. На Волыни мужчину приговорили к штрафу в размере 51 тысячи гривен (эквивалент 5,6 тысячи злотых), потому что он попытался "за деньги" пересечь границу. В Одессе 32-летний мужчина женился на 56-летней инвалидной женщине, чтобы сопровождать ее за границей.