Кто может выехать из Украины с белым билетом во время войны: юрист объяснил

Из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.

Что такое белый билет и кто может его получить

Белым билетом называют документ, в котором указано, что мужчина не может проходить военную службу из-за состояния здоровья. Его выдает военно-врачебная комиссия.

В то же время есть три категории белого билета:

ограниченно пригодны к военной службе;

непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;

непригодны к военной службе, исключенные из военного учета.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

В каком случае мужчина с белым билетом может уехать за границу

На выезд из Украины имеет право только одна категория мужчин с белым билетом — непригодные к военной службе, исключенные из военного учета.

Но наличие белого билета для пересечения границы недостаточно. Такому мужчине необходимо будет собрать пакет документов, а именно:

заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;

временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВВК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;

справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.



Важно: окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Работница Госпогранслужбы проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Ранее мы писали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу. Напомним, мы сообщали, кто из забронированных работников имеет право выезжать из страны во время войны. Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.