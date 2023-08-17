Кто может выехать из Украины с белым билетом во время войны: юрист объяснил

|Главная » Новости » Общество » 2023 » Август » 17 » 09:24:31
Из-за войны, которая длится более 500 дней, в Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам запрещено уезжать из страны. Однако есть некоторые исключения. Когда право на выезд за границу имеют мужчины с белым билетом, рассказываем дальше в материале.
Белым билетом называют документ, в котором указано, что мужчина не может проходить военную службу из-за состояния здоровья. Его выдает военно-врачебная комиссия.
В то же время есть три категории белого билета:
На выезд из Украины имеет право только одна категория мужчин с белым билетом — непригодные к военной службе, исключенные из военного учета.
Но наличие белого билета для пересечения границы недостаточно. Такому мужчине необходимо будет собрать пакет документов, а именно:
Важно: окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.
Ранее мы писали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу. Напомним, мы сообщали, кто из забронированных работников имеет право выезжать из страны во время войны. Также мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.