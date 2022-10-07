Закон об освобождении от мобилизации учащихся и преподавателей вступил в силу

В Украине продлили срок всеобщей мобилизации до 21 ноября. Во время военного положения мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В стране существуют определенные категории лиц, не подлежащих мобилизации. Сейчас в Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Закон расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополняя его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели учреждений профессионального образования, на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования.

Отсрочку от мобилизации могут получить:

учащиеся, получающие образование по дневной или дуальной форме обучения;

преподаватели смогут получить отсрочку в случае, если заведение профессионального образования является их основным местом работы и они работают там не менее 0,75 ставки.



Планируется, что закон позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда квалифицированными работниками.

Как студентам выехать на обучение за границу

Юристы дали советы студентам-мужчинам, как можно поехать на заветное обучение за границу. По их мнению, украинцы, которые в 2022 году стали студентами иностранных вузов и имеют отсрочку от мобилизации, могут пересекать границу.

Студенты имеют право ехать учиться за границу

Юристы утверждают, что украинские пограничники действуют незаконно, когда не выпускают за границу студентов-мужчин, у которых есть все необходимые документы для выезда. По мнению адвоката Марии Пиллероа, законом, имеющим высшую силу в Украине, является Конституция. Изменения в нее может согласовать только Верховная Рада. Только ВРУ может соответствующим образом ограничить право украинцев на свободу передвижения или право на образование. Но такое решение должно быть обоснованным. Поэтому, считает адвокат, на сегодняшний день ограничение на выезд студентов за границу является незаконным. При этом она утверждает, что украинцы, законно поступившие в заграничный вуз, имеют все подтверждающие документы и отсрочку от мобилизации, могут уезжать за границу.

Почему студентам запретили выезжать учиться за границу

Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля. Однако, как рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, военное руководство нашего государства отменило эту возможность еще 14 сентября. Запрет на выезд был введен из-за массовой подделки документов. В течение июля – августа обнаружили 600 человек, которые, по словам Демченко, притворялись студентами. Они хотели с помощью фейковых документов выехать за границу якобы на обучение в вузах.

Юристы советуют обращаться в суд

Адвокат Виталий Стамбул советует студентам, которым отказали в пересечении границы, обращаться в суд. Есть случаи, когда студенты таким образом добивались права выезда за границу на обучение. Юрист Олег Джурбий объяснил, что обращаться нужно в окружной административный суд или в суд первой инстанции по месту жительства. При этом студент должен оплатить 992 гривны судебного сбора и услуги адвоката, если избрал его для представительства в суде. Если суд примет решение в пользу студента, судебный сбор он уже не будет платить. В иске необходимо указать реквизиты: свои и военной части, к которой принадлежит пункт пропуска, расписать все события. Можете также требовать взыскания морального вреда или материального ущерба. Особенно если вы бронировали жилье, покупали билеты или арендовали авто, которыми не воспользовались из-за запрета на выезд. Также можно отсудить оплату на обучение, если вы из-за ограничения о пересечении границы не можете учиться за границей.

Сколько может длиться судебное дело?

Рассмотрение такого дела может длиться полтора – два месяца: с момента обращения в суд и до момента принятия судом решения. Однако, уточняют юристы, даже такое решение суда на 100% не гарантирует, что студент будет выпущен за границу. Пограничники могут то и дело изучать ваши документы и требовать другие, которые необходимы именно сейчас.

Минобразования пытается решить проблему

Сергей Шкарлет направил письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год. К тому же, сохранить действующие финансовые условия для этих украинцев. Если это невозможно – перевести таких студентов в другие вузы, где они смогут учиться онлайн.

Сколько будет действовать запрет

Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения. Нужно четко прописать критерии, согласно которым украинцы смогут выезжать на обучение за границу. Среди таких может быть возраст или другие критерии. Главное – чтобы не было никаких спекуляций.