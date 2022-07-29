Всі питання та відповіді про виїзд чоловіків і студентів за кордон у воєнний час - ДПСУ

Яке законодавство визначає порядок перетину кордону Українцями у воєнний час «Правила перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (Відповідно до п. 2-6 Правил У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».) Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зокрема стаття 23) Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

Виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України до ЄС Це можливо для осіб, які евакуйовуються із районів ведення бойових дій Через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України. Разом з тим, рекомендуємо звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу в яку планується поїздка з метою уточнення чи достатньо буде для в їзду в ту чи іншу країну даного документу.

Якщо документи громадянина України втрачені за кордоном чи можливо повернутися в Україну за закордонним паспортом який завантажено у мобільний застосунок «Дія» Відповідно до пункту 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, у разі коли громадянин, який постійно проживає в Україні, втратив паспортні документи за межами України або якщо строк дії таких документів закінчився під час перебування громадянина за межами України, або встановлено, що вони є недійсними з інших причин, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном. Статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

Військово – облікові документи Державна прикордонна служба України згідно з Законом України «Про Державну прикордонну службу України» не є органом державної влади, який формує або реалізує державну політику з питань здійснення військового обліку осіб.

Заборонити виїзд дитини другому із батьків Усно це зробити неможливо. Надання Державній прикордонній службі України та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, здійснюються відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі України та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 № 280 (далі – Порядок). Згідно з пунктом 5 Порядку уповноважені державні органи можуть надавати доручення про заборону виїзду з України осіб, яких за рішенням слідчого судді, суду тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі тих, до яких застосовано запобіжний захід, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, за умовами якого передбачено таке обмеження. У разі надходження до Адміністрації Держприкордонслужби України судового рішення про тимчасове обмеження у праві виїзду з території України дитини і внесення інформації у відповідні бази даних, Державною прикордонною службою України буде вжито всіх заходів, передбачених законодавством, щодо недопущення її незаконного виїзду за межі України.

Інформувати про небажання виїзду дитини з одним із батьків Усно це зробити неможливо. Для інформування про обмеження виїзду дитини за кордон необхідно письмове звернення до Адміністрації Держприкордонслужби до якого обов’язково додати НОТАРІАЛЬНИЙ бланк про непогодження такого виїзду одним із батьків. У разі існування обґрунтованих підстав вважати, що виїзд за межі України може зашкодити інтересам та безпеці дитини, рекомендуємо Вам звернутися на ім’я Голови Державної прикордонної служби України, необхідно зазначити Вашу повну адресу проживання, ПІБ (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), а також обґрунтуванням підстав необхідності такої заборони. За можливості додайте до Вашого звернення копії документів, що підтверджують родинні зв’язки та підтвердження обставин, викладених у вашій заяві. Ви можете звернутися листом на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26, або особисто в громадську приймальню за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 30, або на електронну пошту на адресу: [email protected]

Надання інформації із системи «Шлях» Державна прикордонна служба України не є розпорядником інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Сайт: https://dsbt.gov.ua/

Виїзд за кордон по закордонному паспорту старого зразку (не біометричний) Можливо, якщо документ є чинним. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений та/або виданий на підставі документів, поданих до 01.01.2015, є чинним протягом строку, на який його було видано.

Чи можливо виїхати за кордон за закордонним паспортом що недійсний але було продовжено термін дії ще на 5 років (в ДМС чи посольстві/консульстві України за кордоном) Недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон не дає право громадянам України виїжджати за кордон. Пропуск може здійснюватись на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено. Виїзд з України громадян України здійснюється відповідно до статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» за такими документами: паспортом громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичним паспортом, службовим паспортом, посвідченням особи моряка, а також за іншими документами, передбаченими міжнародними договорами України. Згідно з підпунктом 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 170 «Деякі питання внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон» на період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування перетин державного кордону може здійснюватися громадянами України в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено.

Порядок виїзду автомобілів Питання належить до компетенції Державної митної служби України. Сайт: https://customs.gov.ua/

Виїзд чоловіків у воєнний час

Виїзд чоловіка, якщо він знятий (виключений) з військового обліку За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (якщо особа у встановленому порядку оформила інвалідність) Виїзд дозволено, виходячи з положень п. 2-6 Правил та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо особи, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку) Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою/записом «знятий з військового обліку» – дана відмітка/запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому рекомендуємо звернутися до ТЦК та СП; Обмежено придатні у військовий час – не можуть перетинати кордон. Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів

Виїзд чоловіка, який знятий з військового обліку, відбув покарання і звільнився з місць позбавлення волі Виїзд не дозволено, оскільки такої категорії осіб, як громадяни України, зняті з військового обліку у зв’язку із відбуванням покарання за злочин, не передбачено п. 2-6 Правил та частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України.

Виїзд чоловіка, який тимчасово непридатний до військової служби Дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих документів: Згідно абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Виїзд чоловіка, який обмежено придатний до військової служби

Діють тимчасові обмеження у праві виїзду з території України Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають військово-облікові документи з ТЦК та СП із відміткою/записом «непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час» – не мають права виїжджати за межі України, оскільки такої категорії осіб, не передбачено частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, в тому числі і від різних шлюбів За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, абзацом четвертим ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей . Отже, для перетину кордону на даній підставі необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами можуть бути: 1)свідоцтва про народження дітей (трьох і більше); або 2) свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше) та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей; або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком; або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком; або 3) посвідчення батька багатодітної сім’ї. Також слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своєю дитиною ( дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей). Підтверджуючими документами можуть бути: рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів, тощо.

Виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, без дітей Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна перетинати кордон за наявності свідоцтва про народження дітей (трьох і більше) або нотаріально завірені їх копії.

Виїзд чоловіка, який самостійно виховує одну та більше дитину За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Зокрема, абзацом п’ятим ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Таким чином, громадяни України, які самостійно виховують хоча б одну дитину віком до 18 років, мають право виїжджати за межі України за наявності одного з таких документів: 1) свідоцтво про народження дитини (дітей); 2) свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою Разом з тим, громадянам необхідно врахувати, що у разі, якщо чоловік вдруге одружився, то у такому випадку він вже не вважається особою, яка самостійно виховує дитину віком до 18 років.

Виїзд чоловіка, який є особою з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». У свою чергу, абзацом третім ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено таку категорію, як визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Таким чином, особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність: довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о); або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності; довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Чи обмежена кількість виїздів чоловіків, які є особою з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи Виїзд за межі України осіб з інвалідністю не обмежується по кількості перетинань державного кордону на виїзд з України.

Документи що підтверджують інвалідність отримані закордоном. Чи можна за такими документами перетнути кордон Не можливо. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Виїзд чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, а також Виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми

Супровід інваліда можливий тільки 1 раз на період дії воєнного або надзвичайного стану); Виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми не можливий без хворого. Порядок встановлено: Пункт 2-1 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 Зазначена норма поширюється на військовозобов’язаних, які перетинають державний кордон на виїзд з України, лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду. Перетин державного кордону військовозобов’язаними для супроводу осіб з інвалідністю ІІІ групи законодавством України непередбачено.

Виїзд чоловіка, який супроводжує дітей, дружину, батьків на лікування Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружину у випадку якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи та дітей які мають інвалідність, а також дітей тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги,що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, - здійснюється матір’ю та / або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями, які здійснюють такий супровід, за наявності: - довідки про отримання державної допомоги на дитину , хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісніорфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);

, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісніорфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги); - або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою,що встановлені МОЗ;

закладу охорони здоров’я в порядку та за формою,що встановлені МОЗ; - документів, що підтверджують родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та / або батьком) ;

; - або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину ( у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями ). (п. 2-2 Правил)

Виїзд чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні Виїзд осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією рф проти України, на лікування за кордон здійснюється за наявності: 1) паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності - документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону); 2) висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон; 3) листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Виїзд чоловіків, які постійно проживають за кордоном Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років які постійно проживають за кордоном можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі,згідно ст. 4 ЗУ «Про порядок виїзду з України і в’їзду гр. України» якими можуть бути: - відмітка міграційної служби в паспортному документі «Постійне проживання в «_________»/печатка «Оформлено виїзд на постійне проживання» ( назва країни і дата); - відмітка дипломатичної установи України в паспортному документі «Постійне проживання «_________»/«Прийнятий на консульський облік» або довідка про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи МЗС.

Виїзд чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС Для підтвердження підстав перетину державного кордону України на виїзд, крім документів, що підтверджують особу необхідно надати документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України. Візи іноземних країн, які видаються чоловікам - громадянам України, не підтверджують постійне проживання в цих країнах та не дають право на виїзд військовозобов’язаним.

Виїзд чоловіків, які мають право тимчасового проживання у країні ЄС та Виїзд чоловіків, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном – мають право на виїзд з України, але: Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку. Під час перетинання державного кордону України такі особи мають надати відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України «Оформлено виїзд на постійне проживання» та дипломатичної установи України «Прийнятий на консульський облік».

Виїзд чоловіків, які мають подвійне громадянство Згідно законодавства України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї, або декількох країн) в Україні не допускається. Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах із Україною вважається громадянином України. Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України. Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставам мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України.

Виїзд чоловіків, які заброньовані за підприємствами… Порядок бронювання встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану». Для підтвердження підстав щодо перетинання державного кордону України на виїзд з території України, крім документів, зазначених у статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» особа має подати також: витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194 ); документи про відрядження такої особи за кордон. Законодавство України не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку ведення вичерпного переліку документів, необхідних для перетину державного кордону.

Виїзд держслужбовців за кордон У разі виїзду з України військовозобов’язаних, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час такі особи крім документів, зазначених у статті 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», мають також надати: У відрядження: документи, що підтверджують службове відрядження (постанова КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440), посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р.

№ 493-р) або витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194). У відпустку: документи, що підтверджують відпустку; посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (розпорядження КМУ від 8 серпня 1995 р.

№ 493-р)

Виїзд чоловіків-водіїв, волонтерів У разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях». Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 – тільки у супроводі хворого.

Дозвіл на виїзд чоловіків, для повернення свої дітей із закордону На загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Дозвіл на виїзд чоловікам-морякам На загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Дозвіл на виїзд чоловікам, які є членами екіпажу повітряних суден На загальних підставах виїзду чоловіків, які підлягають мобілізації.

Виїзд чоловіків – нардепів. Відповідно до Положення про дипломатичний паспорт та Положення про службовий паспорт, затверджених Указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015, виїзд за межі України народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України та інших посадових осіб з використанням дипломатичного або службового паспорту може бути здійснений Підтверджуючі документи: за наявності у особи належно засвідченої копії документів, що посвідчують факт виїзду її за кордон у службове відрядження.

Виїзд дітей

Виїзд дитини (до 16 років) в супроводі батьків та інших осіб у воєнний час На час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення абзацу тринадцятого пункту 2-3 Правил, відповідно до яких: Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Виїзд дитини без одного із батьків Довіреність другого із батьків не потрібна.

Виїзд дітей за свідоцтвом про народження Дозволяється. Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Чи може дитина, громадянин України, в’їхати в Україну за свідоцтвом про народження яке видане за кордоном. І що для цього потрібно Може. Статтею 1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» передбачено, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну. Згідно із частиною шостою статті 1 Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством – на дипломатичні представництва України. Згідно зі статтею 2 Конвенції що скасовує вимогу легалізації

іноземних офіційних документів кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, які мають бути представлені на її території. Під легалізацією розуміється тільки формальна процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Виїзд дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок Під час дії правового режиму воєнного стану діти зможуть виїжджати за кордон на оздоровлення та відпочинок виключно за наявності згоди Нацсоцслужби. При цьому більше не потрібно здійснювати нотаріальне засвідчення документів. Прикордонний контроль здійснюється із пред’явленням документів: згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд;

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей.

Виїзд студентів у воєнний час

Виїзд студентів-чоловіків, які навчаються в Україні Виїзд не дозволяється. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але дана категорія не має права виїжджати за кордон, так як ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а не у частині першій цієї статті. А тому, відповідно до п. 2-6 Правил, дана категорія громадян не має права виїжджати за межі території України. Виїзд з України громадяни України здійснюється з урахуванням вимог, передбачених для таких осіб Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила). Відповідно до пункту 2-6 Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Ця норма не поширюється на осіб, визначених в абзацах другому - восьмому частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Виїзд студентів-чоловіків, які навчаються за кордоном Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які,навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання – мають право на виїзд з України у разі наявності: студентського квитка або студентської візи;

перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти).

Виїзд студентів-чоловіків, які тільки вступили до закордонного вузу Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які, навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі) у закладах освіти за кордоном і на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання – мають право на виїзд з України у разі наявності: студентського квитка або студентської візи;

перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі;

військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією);

довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти).

Які документи необхідні студенту для виїзду за кордон Під час перетинання державного кордону України мають пред’явити відповідні документи, які підтверджують факт такого навчання, а саме: студентський квиток або студентська віза; або перекладені та нотаріально завірені документи про зарахування/навчання особи у закордонному вузі; та військово-облікові документи з записом щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією); та довідка видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти).

Виїзд волонтерів у воєнний час

Порядок виїзду водіїв за гуманітарною допомогою Під час воєнного стану дозволено перетин кордону водіями, які перевозять медичні вантажі, вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, а також населення України, за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека. Рішення про виїзд за межі України водіїв приймається Мінінфраструктурою або військовими адміністраціями, за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах будь-якого з таких органів, підприємств, організацій, установ: - військових, правоохоронних органів;

- військових адміністрацій;

- медичних установ;

- відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги. Крім того, дозволено пропуск водіїв компаній, які мають транспортні ліцензії. У такому разі перетин державного кордону можливий тільки на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів і більше. Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Водіям можна безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів. Водії компаній, що мають транспортні ліцензії, можуть перебувати за кордоном до 45 календарних днів, але це можливе лише на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.