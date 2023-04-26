15 случаев, когда отсрочку от мобилизации могут аннулировать: полный список

Отсрочка от призыва на период мобилизации может быть не только предоставлена, но и в некоторых случаях аннулирована.

В законодательстве предусмотрены условия, при которых мужчины и женщины могут получить отсрочку от мобилизации на период существования оснований для этого. Однако в случае исчезновения оснований для предоставления отсрочки она считается аннулированной.

Основания для отмены отсрочки от мобилизации

В статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации перечислены все основания для получения отсрочки во время общей мобилизации. В пункте 12 Порядка бронирования военнообязанных указано основания для отмены бронирования. В общем, по типу отсрочки она может быть отменена в случаях:

инвалидность не подтверждена комиссией МСЭК;

непригодность к военной службе в течение 6 месяцев не подтверждена ВЛК;

достижение возраста 18 лет одного из трех детей на иждивении мужчины;

исчезновение необходимости опеки за родственником с инвалидностью I/II группы (муж, жена, отцы, матери);

исчезновение необходимости попечительства за больным ребенком или ребенком с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетним ребенком с инвалидностью I/II группы;

исчезновение необходимости опеки за больными супругом или родителями супруга, назначенной ранее после заключения МСЭК;

исчезновение необходимости попечительства за недееспособным лицом;

потерян статус народного депутата;

увольнение лица из службы в учреждении, которое есть в перечне части 14 статьи 23 Закона;

окончание обучения в вузе, на аспирантуре и докторантуре, освобождение от должности в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, профессиональных заведениях (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки научных и научно-педагогических работников;

истечение срока действия бронирования и не восстановление его;

завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, выполнение мобилизационного задания (заказа) или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией, предоставившей бронирование, производство товаров, выполнения работ и предоставление услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование, статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

ликвидации органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставлявших бронирование;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации, предоставившей бронирование.

Отсрочка от мобилизации — порядок действий в ТЦК

Отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу должны подтвердить в ТЦК. Когда лицо приходит в ТЦК для уточнения данных, оно предъявляет документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие право на отсрочку, пишет заявление и добавляет к нему эти документы. По решению ТЦК она получает справку об отсрочке.

Полный список документов, которые необходимо подавать, можно узнать в ТЦК, следует подготовить их заранее, если есть отсрочка и иметь при себе, на случай доставки в ТЦК.

После предъявления документов об отсрочке пишется заявление о предоставлении отсрочки. В заявлении следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дате и подписи. К заявлению прилагаются все необходимые документы.

После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Человеку предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.



В результате на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Редактор: Александр Галаджий, НВ