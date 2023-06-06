Как получить отсрочку в ТЦК: адвокат указал на нюансы

Как оформить отсрочку — что советует адвокат

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Украинским мужчинам активно раздают повестки. Однако следует знать, что даже во время особого правового режима есть категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва. Адвокат Роман Симутин в своем блоге на YouTube-канале объяснил украинцам, как явиться в ТЦК и правильно подать документы на отсрочку.

Правозащитник подчеркнул, что каждый военнообязанный должен подробно ознакомиться со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно в нем указаны все возможные основания для отсрочки от мобилизации.

Так юрист напомнил, что украинцы, имеющие жену с инвалидностью или родителей (родителей жены/супруга) с инвалидностью I или II группы, могут получить отсрочку. Для этого им необходимо заранее подготовить подлинники документов с копиями.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы", — посоветовал адвокат.

Он отметил, если у вас есть определенные болезни и проходили лечение, обязательно приготовьте выписки из истории болезни и заявление с требованием приобщить их к личному делу при прохождении ВЛК.

Симутин подчеркнул, что по прибытии в ТЦК и СП нужно обязательно зарегистрировать заявление. Не отдать, а именно, зарегистрировать, чтобы на заявлении поставили отметку о ее получении.

В таком случае сотрудники территориального центра комплектования не смогут вернуть это заявление без регистрации и направить вас на военно-врачебную комиссию. Ведь после ВЛК вам уже сразу вручат мобилизационное распоряжение, так что вы просто не сможете подтвердить, что имели право на отсрочку. Или сможете, но уже в суде.

"Аналогичная ситуация с прохождением ВЛК. Например, по выпискам из истории болезни вы точно ограниченно пригодны или же непригодны, а комиссия признала вас подходящим. Вы подали жалобу в центральный ВЛК, сославшись на выписки из истории болезни, а в ответ: ничего не знаем, ничего не видим, в деле выписки отсутствуют. Теперь вы поняли, почему так важно заявление с отметкой", — объяснил адвокат.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Какие документы об отсрочке получает в ТЦК призывник

После принятия решения о предоставлении отсрочки военнообязанный должен получить выписку из книги протоколов, в которой должны быть указаны:

ФИО;

дата рождения призывника;

основания на которой предоставляется отсрочка;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.



На руки военнообязанному выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении. Именно этот документ и предоставляется по требованию о наличии отсрочки.