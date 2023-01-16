Вызвать в военкомат могут не только повесткой, но и по телефону - Ассоциация юристов Украины

Ассоциация юристов Украины подготовила памятку, в которой ответила на вопросы, посвященные правилам мобилизации украинцев в период действия военного положения.
Вручить повестку может сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе образовательных учреждений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.
В повестке указываются:
Повестка – это письменный документ, и законом не предусмотрено вручение повесток устно или иным образом, без выдачи письменного документа.
Во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах. Повестка должна быть вручена конкретному лицу. Место и время явки указаны в повестке.
Неправильное указание ФИО в повестке или неуказание даты явки снижают вероятность привлечения гражданина к ответственности, если он по разным причинам не явился по такой повестке.
Поскольку сотрудники военкоматов и органов власти могут совершить ошибку, а защищать Украину является обязанностью гражданина, все же следует явиться на указанное в повестке место и уточнить, была ли это ошибочная повестка или гражданина действительно мобилизовали в защиту страны.
Законодательством не определены места, где можно или нельзя вручать повестки. Фактически ее могут вручить лично в руки в любом месте: на улице, на блокпостах, на рабочем месте, в магазине.
Перед вручением повестки устанавливают личность военнообязанного. Вручить повестку может сотрудник ТЦКСП, а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе образовательных учреждений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.
При вручении повестки гражданин должен расписаться в получении и в дальнейшем явиться в указанную дату по указанному адресу.
Законодательством не предусмотрен вызов в военкомат по телефонной связи, поскольку гражданин должен получить повестку лично под подпись. Поэтому получение информации о призыве или приглашении в военкомат с помощью телефонной связи не может считаться надлежащим сообщением.
Между тем в условиях военного положения некоторые конституционные права граждан ограничены, а обязанность защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины приобретает самый высокий приоритет. Это означает, что повестки могут вручаться на улицах, на предприятиях, а также могут поступить сообщения о вызове по телефону. Поэтому в случае телефонного звонка из военкомата необходимо явиться в соответствующий военкомат для получения повестки.
Обжалование таких действий практически невозможно из-за ограниченного функционирования судебной системы и обстоятельств военного положения.
Судебная практика довоенного положения связывала ответственность именно с действиями/бездействием гражданина после получения повестки, а не устной беседы. Если гражданин был проинформирован о необходимости явиться в военкомат каким-то другим способом, кроме вручения повестки, следует иметь в виду, что ст. 337 Уголовного кодекса Украины говорит об уклонении от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем ТЦКСП. Следовательно, при наличии доказательств, даже устного предупреждения (полученного в надлежащем процессуальном порядке записи разговора, акта) от руководителя территориального центра комплектования, нельзя исключать риск привлечения к уголовной ответственности в виде штрафа на сумму от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100–8500 грн) или исправительных работ на срок до одного года.
Риски существенно повышаются, если гражданин получил повестку и по требованию явиться в ТЦКСП или воинскую часть для последующей службы не явился. За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Если неявки носят постоянный характер, действия гражданина будут расценены как уклонение от службы в армии. Тогда военкомат направляет в прокуратуру соответствующее письмо, на основании которого начинают проводиться следственные действия.