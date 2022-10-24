Тело адвоката Андрея Никифорова не успели вернуть в Петербург, а к его семье снова пришли с повестками из военкомата

Тело мобилизованного адвоката Андрея Никифорова ещё не доставили в Петербург, а к его семье снова стучат с повестками из военкомата Приморского района.Как сообщила «Фонтанке» 15 октября сестра Андрея Юлия Никифорова-Кузнецова, накануне представитель военкомата нагрянул в квартиру в Приморском районе, где зарегистрирован, но не живёт её супруг. Ему 44 года, рядовой запаса, срочную службу проходил на флоте. Сейчас вместе с Юлией растит малолетнего ребёнка с ДЦП, бюджет семьи полностью зависит от него.Открывшая дверь мать брать документ под свою подпись отказалась категорически. Разговор с сотрудником военкомата был недолгим — женщина переживала полученную на днях похоронку.Ещё одну повестку пытались вручить 23-летнему сыну Юлии в начале месяца. Молодого человека не застали дома, родные свою подпись не поставили. Под мобилизацию успел попасть и брат Андрея, хотя у него рабочая «бронь».Повестка на адвоката Андрея Никифорова пришла на следующий день после объявления в России частичной мобилизации. Документ вручили одной из его сестёр. А уже 12 октября семье пришло извещение о гибели 40-летнего рядового.Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге пришла повестка девушке с гражданством Израиля. Кроме того, "призывница" имеет инвалидность по зрению и перенесла трансплантацию почки. А военнослужащим ВСУ удалось взять в плен гражданку РФ, которая решила отправиться на войну вместо мужа. В ее дневнике обнаружили запись о намерении убивать украинцев.