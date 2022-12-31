«У вас осталась неделя». В январе Россия объявит общую мобилизацию и закроет границы

Министр обороны Украины Алексей Резников разместил в YouTube обращение к россиянам, в котором призвал их любыми способами избегать мобилизации.
Резников заявил, что "в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации". "Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор", - утверждает глава украинского оборонного ведомства.
В обращении, записанном на русском языке, Резников описал ход войны и перечислил поражения, которые российская армия потерпела за последние месяцы, в том числе в Херсоне, под Киевом и под Харьковом.
Видео обращение Резникова к военнообязанным РФ
Резников сказал, что российские власти намерены призывать в армию все больше жителей страны.
"Если война затянется, лично у вас вырастут шансы погибнуть, - заявил Резников. - Потому что за новой волной мобилизации будет следующая. Потом еще. И тому, кто сидит в бункере, все равно, сколько россиян погибнет. Главное – чтоб не добрались до них".
Резников считает, что его просьба в первую очередь касается жителей крупных российских городов, поскольку мобилизация и так затронула значительное число людей в небольших населенных пунктах.
"Честно себе ответьте, хотите ли вы в следующем году умереть, или остаться без рук, без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями, которые вас обманывают? – сказал министр обороны Украины. - Если хотите, то берите повестку и отправляйтесь в армию. Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили. Если же не хотите, избегайте мобилизации любым способом".
Осенью этого года российские власти призвали в армию около 300 тыс. резервистов. Предполагается, что около половины из них отправлены на фронт, а еще примерно 150 тыс. проходят подготовку.
Российские власти неоднократно отрицали, что намерены провести вторую волну мобилизации, однако президент Владимир Путин не подписывал указа о прекращении кампании по привлечению резервистов в армию. Как считают некоторые эксперты, таким образом Кремль оставляет возможность для повторной мобилизации без объявления новых формальных процедур.
Новое масштабное наступление России не может начаться раньше февраля
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью украинскому изданию LB.ua, что если российская армия и решится новое полномасштабное наступление на территории Украины, это может произойти не раньше февраля следующего года.
В ответ на вопрос журналистов о возможности еще одной российской операции с территории Беларуси Резников напомнил, что после первой волны мобилизации в России около 150 тыс. резервистов направили на линию фронта, а еще 150 тыс. "готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, в части тех оккупационных городов, из которых они поведут наступление".
"Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент это реалистично может быть не раньше февраля", - сказал министр обороны Украины.
Он также прокомментировал вероятность участия в таком наступлении военнослужащих белорусской армии. "Это будет зависеть от понятия полного поглощения Беларуси как таковой, ее субъектности, - считает Резников. – Если оно произойдет, если белорусские солдаты будут готовы выполнять приказы российских генералов – это один сценарий. Если белорусские солдаты не будут готовы выполнять приказы российских генералов, а только своих, белорусских – это абсолютно другой сценарий".
При этом глава министерства обороны Украины считает, что новое наступление в западные или северные районы Украины закончится провалом.
“Снова пойти неподготовленными на западе, с попытками что-то там перерезать – у меня вопрос: а удерживать вы как планируете? Это же нужно гарнизоны там держать, иметь логистическое снабжение, нужно давать еду, патроны, топливо. А местное население на западе Украины будет спокойно встречать вас с караваями на улице. Ага. С цветами”, - заявил Резников.
Что еще сказал министр обороны Украины
Сколько нужно времени для восстановления российской армии:
"Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была "второй армией мира", уже не говорят. Разведка НАТО признает, что потери россиян в артиллерии, БМП, БТР, живой силе – они очень значительные. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться за минимум пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – точно так же".
Почему страны Запада пока не дают Украине ракеты дальнего радиуса действия:
"Вопрос попробовать не поднять до очередного уровня эскалации ситуации со стороны западных партнеров постоянно звучит – и мы к этому уже привыкли. Это для нас уже как must have ("то, что обязательно должно быть" – англ.). Потому что теория "Don’t provoke Russia" ("не провоцируйте Россию" - англ.) с 2008 года громко звучит, но она не работает, о чем мы постоянно говорили, говорим и будем говорить нашим партнерам".
"Я сдержанность позиций наших западных партнеров читаю так: они еще не решаются давать нам оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и больше километров, потому что переживают, что мы, выполняя свои боевые задания, выбирая стратегические цели, абсолютно легитимно можем нанести поражение по территории Российской Федерации. Тогда россияне предъявят им счет, скажут: "Ну видите, по сути вашим оружием уже воюют на нашей территории". Вот это сдерживает наших западных партнеров, потому что в Альянсе действительно не все проукраинские или проевропейские однозначно. Есть те, кто колеблется политически, а есть те, кого на иглу посадили – или газовую, или нефтяную, бензиновую и какую-то еще".
О желании реванша в России:
Даже завтра, после победы над Российской Федерацией, россияне не успокоятся и, к сожалению, ни одно изобретение Илона Маска в космос не отвезет их всех. Этот сосед останется. А это означает, что они будут мечтать о реванше, о мести. Изменится режим, но они такие, какие есть. И через пять лет будут мечтать вернуться с реваншем, или через десять.