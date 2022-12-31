«У вас осталась неделя». В январе Россия объявит общую мобилизацию и закроет границы

Видео обращение Резникова к военнообязанным РФ

Новое масштабное наступление России не может начаться раньше февраля

Сколько нужно времени для восстановления российской армии:

Почему страны Запада пока не дают Украине ракеты дальнего радиуса действия:

О желании реванша в России:

Министр обороны Украины Алексей Резников разместил в YouTube обращение к россиянам, в котором призвал их любыми способами избегать мобилизации.Резников заявил, что "в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации". "Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор", - утверждает глава украинского оборонного ведомства.В обращении, записанном на русском языке, Резников описал ход войны и перечислил поражения, которые российская армия потерпела за последние месяцы, в том числе в Херсоне, под Киевом и под Харьковом.Резников сказал, что российские власти намерены призывать в армию все больше жителей страны."Если война затянется, лично у вас вырастут шансы погибнуть, - заявил Резников. - Потому что за новой волной мобилизации будет следующая. Потом еще. И тому, кто сидит в бункере, все равно, сколько россиян погибнет. Главное – чтоб не добрались до них".Резников считает, что его просьба в первую очередь касается жителей крупных российских городов, поскольку мобилизация и так затронула значительное число людей в небольших населенных пунктах."Честно себе ответьте, хотите ли вы в следующем году умереть, или остаться без рук, без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму? Хотят ли ваши близкие ценой вашей жизни или здоровья оттягивать начало трибунала над убийцами, насильниками, грабителями, которые вас обманывают? – сказал министр обороны Украины. - Если хотите, то берите повестку и отправляйтесь в армию. Украинские воины на поле боя вам популярно объяснят, какую ошибку вы совершили. Если же не хотите, избегайте мобилизации любым способом".Осенью этого года российские власти призвали в армию около 300 тыс. резервистов. Предполагается, что около половины из них отправлены на фронт, а еще примерно 150 тыс. проходят подготовку.Российские власти неоднократно отрицали, что намерены провести вторую волну мобилизации, однако президент Владимир Путин не подписывал указа о прекращении кампании по привлечению резервистов в армию. Как считают некоторые эксперты, таким образом Кремль оставляет возможность для повторной мобилизации без объявления новых формальных процедур.Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью украинскому изданию LB.ua, что если российская армия и решится новое полномасштабное наступление на территории Украины, это может произойти не раньше февраля следующего года.В ответ на вопрос журналистов о возможности еще одной российской операции с территории Беларуси Резников напомнил, что после первой волны мобилизации в России около 150 тыс. резервистов направили на линию фронта, а еще 150 тыс. "готовят в разных лагерях на разных территориях: и в России, и в Беларуси, в части тех оккупационных городов, из которых они поведут наступление"."Если, например, россияне примут решение идти в наступление, то по возможности подготовить свой контингент это реалистично может быть не раньше февраля", - сказал министр обороны Украины.Он также прокомментировал вероятность участия в таком наступлении военнослужащих белорусской армии. "Это будет зависеть от понятия полного поглощения Беларуси как таковой, ее субъектности, - считает Резников. – Если оно произойдет, если белорусские солдаты будут готовы выполнять приказы российских генералов – это один сценарий. Если белорусские солдаты не будут готовы выполнять приказы российских генералов, а только своих, белорусских – это абсолютно другой сценарий".При этом глава министерства обороны Украины считает, что новое наступление в западные или северные районы Украины закончится провалом.“Снова пойти неподготовленными на западе, с попытками что-то там перерезать – у меня вопрос: а удерживать вы как планируете? Это же нужно гарнизоны там держать, иметь логистическое снабжение, нужно давать еду, патроны, топливо. А местное население на западе Украины будет спокойно встречать вас с караваями на улице. Ага. С цветами”, - заявил Резников.Что еще сказал министр обороны Украины"Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была "второй армией мира", уже не говорят. Разведка НАТО признает, что потери россиян в артиллерии, БМП, БТР, живой силе – они очень значительные. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться за минимум пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – точно так же"."Вопрос попробовать не поднять до очередного уровня эскалации ситуации со стороны западных партнеров постоянно звучит – и мы к этому уже привыкли. Это для нас уже как must have ("то, что обязательно должно быть" – англ.). Потому что теория "Don’t provoke Russia" ("не провоцируйте Россию" - англ.) с 2008 года громко звучит, но она не работает, о чем мы постоянно говорили, говорим и будем говорить нашим партнерам"."Я сдержанность позиций наших западных партнеров читаю так: они еще не решаются давать нам оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и больше километров, потому что переживают, что мы, выполняя свои боевые задания, выбирая стратегические цели, абсолютно легитимно можем нанести поражение по территории Российской Федерации. Тогда россияне предъявят им счет, скажут: "Ну видите, по сути вашим оружием уже воюют на нашей территории". Вот это сдерживает наших западных партнеров, потому что в Альянсе действительно не все проукраинские или проевропейские однозначно. Есть те, кто колеблется политически, а есть те, кого на иглу посадили – или газовую, или нефтяную, бензиновую и какую-то еще".Даже завтра, после победы над Российской Федерацией, россияне не успокоятся и, к сожалению, ни одно изобретение Илона Маска в космос не отвезет их всех. Этот сосед останется. А это означает, что они будут мечтать о реванше, о мести. Изменится режим, но они такие, какие есть. И через пять лет будут мечтать вернуться с реваншем, или через десять.