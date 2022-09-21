Запрет на выезд из России из-за «мобилизации» может коснуться всех состоящих в запасе мужчин и женщин - Юристы

«Я допускаю, что они планируют собирать какие-то группы регулярно, скажем, по 30 000 человек в месяц 10 месяцев подряд. Что-то вроде пополнения для войск, — говорит военный аналитик ФБК Ян Матвеев. — С добровольцами не вышло, вот будут так. Но верить такому человеку, как Шойгу, нельзя, а значит могут и всех 300 000 разом набрать. Однако 300 000 солдат — это не армия, а толпа. Нужно много техники, технических средств и экипировки, их нужно обучать и так далее. Даже разом доставить 300 000 человек на линию фронта российская армия сейчас не может — не выдержит логистика».