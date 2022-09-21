Запрет на выезд из России из-за «мобилизации» может коснуться всех состоящих в запасе мужчин и женщин - Юристы

Опрошенные «Вёрсткой» военные юристы говорят, что с момента введения «частичной мобилизации» мужчинам и женщинам с российским гражданством и состоящим на воинском учёте могут запретить выезд из страны. Сейчас закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» запрещает этой категории граждан выезжать с места жительства без специального разрешения.
«Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения
военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас», — говорится в федеральном законе.
При этом опрошенные «Вёрсткой» юристы говорят, что сейчас неясно, как такой запрет должен работать на практике, но наказания за его нарушение в законе не предусмотрено.
Военный аналитик Ян Матвеев также предполагает, что в первую очередь запрет будет распространяться на выезд за границу: «Думаю, это будет закрытие границы для людей
определённых параметров. Например, мужчины от 18 до 50-60 лет. Вероятно, их просто не будут выпускать. Контролировать проживание по месту регистрации сложно, особенно учитывая, что многие живут в других местах обычно, а значит вряд ли будут как-то наказывать за перемещения внутри страны».
Погранслужба ФСБ РФ пока не сообщала о введении запрета на выезд за границу для россиян, состоящих на воинском учёте.
Как рассказали «Вёрстке
» в коалиции «За сознательный отказ от военной службы», планы мобилизации секретны и не публикуются в открытом доступе. При этом все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что верить представителям российской власти на слово не стоит.
«Я допускаю, что они планируют собирать какие-то группы регулярно, скажем, по 30 000 человек в месяц 10 месяцев подряд. Что-то вроде пополнения для войск, — говорит военный аналитик ФБК Ян Матвеев. — С добровольцами не вышло, вот будут так. Но верить такому человеку, как Шойгу, нельзя, а значит могут и всех 300 000 разом набрать. Однако 300 000 солдат — это не армия, а толпа. Нужно много техники, технических средств и экипировки, их нужно обучать и так далее. Даже разом доставить 300 000 человек на линию фронта российская армия сейчас не может — не выдержит логистика».
По мнению Матвеева, в первую очередь мобилизуют молодых мужчин от 20 до 35 лет
, служивших в армии, имеющих редкие специальности, офицеров запаса, бывших контрактников.
«Регионам явно дадут квоты, кто сколько набрал, а дальше как пойдет, — уверен аналитик. — Будет не хватать качественных резервистов, возьмут кого угодно. Я боюсь, что никто не может быть спокоен сейчас, даже девушки, имеющие военные или медицинские специальности».
Утром 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации»
. Министр обороны Сергей Шойгу утверждает, что руководство страны планирует мобилизовать 300 тысяч запасников, имеющих боевой опыт.