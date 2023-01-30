Повестки на улице и на блокпостах. Какие виды повесток и где их могут вручать?

Где сегодня могут вручать повестки в Киеве, какие бывают повестки, кто их может вручать, выясняли журналисты ТСН. Как известно, общая мобилизация – это пополнение армии новыми военнослужащими. Подлежащие мобилизации граждане способны выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. Повестки могут быть разными. Разбираемся чем отличаются повестки, где их могут вручить.

Какие бывают повестки

Повестки для уточнения данных

Уточнение военно-учетных данных для уточнения и обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных, в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы.

Повестка на медкомиссию

Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка на призыв в ВСУ

Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию без предварительного вызова на медосмотр на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.

Повестка прибыть на призывный участок

Это может быть повестка «явиться с вещами», что не означает немедленную отправку в войска, повестка "предлагаю" и "приказываю" или мобилизационное предписание. Последний вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, при условии признания пригодным к службе в армии и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).

Мобилизационное распоряжение

Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.

Повестки нового образца

С января 2023 года в Украине начали издавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов в них указаны территориальные центры. Указано больше документов, которые нужно принести в центр комплектования для уточнения своих данных. Также в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность за не явку в пункт без уважительной причины.

Как и где сегодня могут вручать повестки

Нигде в законе не указано, в каком месте могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах.

Для того чтобы вручить повестку, сначала нужно установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. На основании документа, удостоверяющего личность и выписывается повестка.

Кто имеет право вручать повестку?

Повестку необязательно должен вручать представитель военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки). Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Повестку могут вручать:

Непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата, районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Соответствующие органы местного самоуправления.

Работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Владельцы домов лицам, проживающим там.

Должностные лица

Сотрудники полиции.

Неявка по вызову в военкомат наказывается административным штрафом или уголовной ответственностью.

Если потенциальный призывник не явился по повестке для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. А если он прошел сверку, медицинскую комиссию для призыва и не явился для направления в воинскую часть, ему грозит уголовная ответственность.

Видео: повестки нового образца