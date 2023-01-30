Повестки на улице и на блокпостах. Какие виды повесток и где их могут вручать?

Где сегодня могут вручать повестки в Киеве, какие бывают повестки, кто их может вручать, выясняли журналисты ТСН. Как известно, общая мобилизация – это пополнение армии новыми военнослужащими. Подлежащие мобилизации граждане способны выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток. Повестки могут быть разными. Разбираемся чем отличаются повестки, где их могут вручить.
Уточнение военно-учетных данных для уточнения и обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных, в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы.
Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.
Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь ответственность по ст. 335 Уголовного кодекса Украины (уклонение от срочной службы). Повестки для призыва в армию без предварительного вызова на медосмотр на практике встречаются довольно часто даже в мирное время, однако медкомиссия все равно проводится обязательно.
Это может быть повестка «явиться с вещами», что не означает немедленную отправку в войска, повестка "предлагаю" и "приказываю" или мобилизационное предписание. Последний вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, при условии признания пригодным к службе в армии и обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).
Такой вид повестки вручается военнообязанным лицам, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В мобилизационном распоряжении указывается на обязанность явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
С января 2023 года в Украине начали издавать повестки нового образца. От предыдущих они отличаются тем, что вместо военных комиссариатов в них указаны территориальные центры. Указано больше документов, которые нужно принести в центр комплектования для уточнения своих данных. Также в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный будет нести ответственность за не явку в пункт без уважительной причины.
Нигде в законе не указано, в каком месте могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах.
Для того чтобы вручить повестку, сначала нужно установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. На основании документа, удостоверяющего личность и выписывается повестка.
Повестку необязательно должен вручать представитель военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки). Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.
Повестку могут вручать:
Если потенциальный призывник не явился по повестке для сверки военно-учетных данных, применяется административная ответственность. А если он прошел сверку, медицинскую комиссию для призыва и не явился для направления в воинскую часть, ему грозит уголовная ответственность.