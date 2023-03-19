Как получить отсрочку от мобилизации в Украине. Пошаговые инструкции

В Украине с 24 февраля продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, однако в законе установлены условия, при которых мужчины не могут быть мобилизованы. Кроме того, выделены четыре категории, получающие отсрочку по статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Для получения отсрочки необходимо подтвердить основания для нее соответствующими документами в территориальном центре комплектования, где гражданин состоит на военном учете.
Получить отсрочку от мобилизации можно только до момента обретения статуса военнослужащего. После прохождения военно-врачебной комиссии и получения мобилизационного распоряжения, отнесения в личный состав воинской части и отправки, военнослужащий уже не имеет права на отсрочку.
Конкретные требования по документам (копии или оригиналы) нигде не указаны. Однако может случиться ситуация, когда захотят посмотреть оригиналы, желательно их иметь с собой.
Если при личном визите в ТЦК не принимают заявление с документами об отсрочке, отказываются ставить отметку, документы и заявление можно отправить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения.
К письму можно приложить обычные копии, можно копии с надписью на каждой из копий «Согласно оригиналу, дата, фамилия инициалы и подпись», также это могут быть нотариально удостоверенные копии.
На руках у гражданина останутся документы, которые он направил в ТЦК, описание вложения и чек, которые будут доказательствами того, что военкомат проинформирован о наличии основания для освобождения от мобилизации и того, что гражданин просит предоставить отсрочку.
Существует одно правило для отсрочки ― право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Однако студенты и аспиранты должны ежегодно осенью подавать справки, подтверждающие их обучение и право на отсрочку.
Граждане, получившие отсрочку, в большинстве случаев получают ее на 6 месяцев — затем ее нужно возобновлять.
Лиц с инвалидностью ІІІ группы не могут призвать без их согласия, а если мужчина получил отсрочку из-за заболевания родственника и по уходу — отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим уход.
Однако работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также он может получать повестки на улицах. По этим повесткам следует приходить и подтверждать отсрочку.
Кроме того, забронированные работники должны предъявить работникам ТЦК документ о бронировании, если им вручают повестку — он ее аннулирует.
Лица с инвалидностью III и II группы могут мобилизоваться добровольно, но они могут служить только по месту жительства и в соответствии с состоянием здоровья.Редактор: Александр Галаджий, NV.ua