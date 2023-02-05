«Белый билет»: могут ли с ним мобилизовать во время военного положения, можно ли пересечь границу

В социальных сетях сейчас многие спрашивают: "Меня вызвали в военкомат с "белым" билетом и отправили на медкомиссию — законно ли это, могут ли мобилизовать с белым билетом и на каких основаниях?"

Могут ли призвать с "белым" билетом во время военного положения

"Белый" билет означает "категорию" пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени его заболеваемости. Пригодность согласно виду и степени заболеваемости определяет Военно-врачебная (ВЛК) комиссия.

Военно-врачебной (ВЛК) комиссией определяются следующие категории ограниченности к службе:

"Ограниченно годен к военной службе",

"Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время",

"Непригоден к военной службе , снят с военного учета".

В условиях военного положения лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" могут служить и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу. Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют" белый" билет категории "Непригодный для военной службы со снятием с военного учета".

Особенности состояния здоровья лиц с ограниченной годностью учитываются при призыве на службу. Военно-врачебная комиссия отмечает какие виды службы и работы соответственно возрасту, специальности, болезни, противопоказаны призывнику.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом МОУ от 14.08.2008 № 402:

Признанные ограниченно пригодными к военной службе не могут быть мобилизованы в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту, спецсооружения.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Можно ли пересечь границу Украины с ограниченной годностью

В условиях военного положения выехать за границу могут все граждане Украины, кроме граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений являются мужчины, которые имеют:

удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет,

заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

То есть, выехать за границу могут только граждане с билетом, в котором определена непригодность к военной службе со снятием с военного учета. Ограниченно пригодные в военное время не могут уехать за пределы Украины. Запрет не касается въезда, въехать на территорию Украины можно.