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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 15 » 15:33:08

Кто из мобилизованных имеет право проходить службу по месту жительства: разъяснение юриста

Сегодня, 15:33:08 210 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кто из мобилизованных имеет право проходить службу по месту жительства: разъяснение юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и призыв военнообязанных мужчин на военную службу. Кто из мобилизованных может служить по месту жительства, объяснил адвокат Ростислав Кравец.

Категории граждан, имеющих право служить только добровольно по собственному желанию и по месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто может проходить службу по месту жительства

  • Лица с инвалидностью.
  • Многодетные родители.
  • Родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.


По словам Ростислава Кравца «Чаще всего этого не придерживаются. Например, такой человек, прописанный во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области". Но если такое лицо хочет, то может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. В таком случае его должны перевести.

Тэги: ВСУ, Мобилизация
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