Кто из мобилизованных имеет право проходить службу по месту жительства: разъяснение юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и призыв военнообязанных мужчин на военную службу. Кто из мобилизованных может служить по месту жительства, объяснил адвокат Ростислав Кравец.

Категории граждан, имеющих право служить только добровольно по собственному желанию и по месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто может проходить службу по месту жительства

Лица с инвалидностью.

Многодетные родители.

Родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.



По словам Ростислава Кравца «Чаще всего этого не придерживаются. Например, такой человек, прописанный во Львовской области, воюет под Славянском в Донецкой области". Но если такое лицо хочет, то может обратиться с соответствующим рапортом к командиру части, указав, что должен служить только в регионе, где зарегистрирован. В таком случае его должны перевести.