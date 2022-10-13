Мобилизация в Украине: сколько продлится, какие сроки военной службы?

Общая мобилизация в Украине продолжается с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022. Она предполагала 4 волны призыва. Тем не менее, на 8 месяце войны все волны мобилизации уже прошли.



Следовательно, мобилизации в Украине подлежат все граждане от 18 до 60 лет, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья и, конечно, не входят в категории исключений. На какой срок мобилизуют и сколько времени военные будут числиться в рядах ВСУ, разобрался 24 канал.



Начнём с того, что 17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения общей мобилизации на 90 суток. В основном – это мужчины, но женщины тоже могут быть мобилизованы, если они состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям и изъявили соответствующее желание.

Обратите внимание! Порядок очереди и объемы призыва военнообязанных резервистов определяет Генеральный штаб ВСУ, согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 65/2022 Об общей мобилизации.

Сроки военной службы мобилизованных

Для граждан Украины, мобилизованных на военную службу, устанавливаются следующие сроки:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву – до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период – до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период – на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.



Однако граждане Украины могут быть мобилизованы не только для участия в боевых действиях и службы в армии. Их также могут привлечь к послевоенному восстановлению Украины.

Справка. В мае 2022 года Кабмин принял решение, согласно которому в восстановительный период может происходить целевая мобилизация граждан. И они не будут направлены на фронт, а будут выполнять работы в тылу.

Сроки службы по контракту

Согласно статье 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для граждан Украины, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, устанавливаются следующие сроки:

для лиц рядового состава – 3 года;

для лиц сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений – время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.



Для офицерского состава:

военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели специальностями (летного состава авиации – 10 лет; другими специальностями – 5 лет);

граждан, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных званий офицерского состава запаса – от 2 до 5 лет;

для других граждан – от 1 до 5 лет.

Заметим, что срок прохождения военной службы можно продлить по новому контракту, но исключительно с согласия военнослужащего:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава – на 3 года;

для военнослужащих, которые проходят военную службу на должностях сержантского и старшинского состава – сроком от 3 до 5 лет;

для лиц офицерского состава – сроком от 5 до 10 лет.

Что влияет на продолжительность мобилизации

В офисе Президента отметили, что продолжительность мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. В частности советник ОП Михаил Подоляк отметил, что на это также влияет процесс мобилизации в России.

Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации продолжается в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край? Как эта масса себя проявит. И уж именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны,

– отметил Подоляк.

Напомним, что советник главы ОП после объявленной Путиным мобилизации в России, сообщал, что пока дополнительно проводить мобилизацию в Украине не будут, нет нужды. Он также подчеркнул, что пополнять ряды будут только специалисты. И только тогда, когда соответствующая потребность будет возникать.

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Важно! Что касается продления срока действия мобилизации, то в законе 7665 утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца – до 30 ноября 2022 года. Законом 7664 предусмотрено продление военного положения до 30 ноября 2022 года. То есть, до 30 ноября правительство должно принять решение о продлении или прекращении военного положения и мобилизации.