Мобилизация в Украине: сколько продлится, какие сроки военной службы?

Общая мобилизация в Украине продолжается с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022. Она предполагала 4 волны призыва. Тем не менее, на 8 месяце войны все волны мобилизации уже прошли.
Следовательно, мобилизации в Украине подлежат все граждане от 18 до 60 лет, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья и, конечно, не входят в категории исключений. На какой срок мобилизуют и сколько времени военные будут числиться в рядах ВСУ, разобрался 24 канал.
Начнём с того, что 17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения общей мобилизации на 90 суток. В основном – это мужчины, но женщины тоже могут быть мобилизованы, если они состоят на военном учете по необходимым армии военно-учетным специальностям и изъявили соответствующее желание.
Обратите внимание! Порядок очереди и объемы призыва военнообязанных резервистов определяет Генеральный штаб ВСУ, согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 65/2022 Об общей мобилизации.
Для граждан Украины, мобилизованных на военную службу, устанавливаются следующие сроки:
Однако граждане Украины могут быть мобилизованы не только для участия в боевых действиях и службы в армии. Их также могут привлечь к послевоенному восстановлению Украины.
Согласно статье 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для граждан Украины, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, устанавливаются следующие сроки:
Для офицерского состава:
Заметим, что срок прохождения военной службы можно продлить по новому контракту, но исключительно с согласия военнослужащего:
В офисе Президента отметили, что продолжительность мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте. В частности советник ОП Михаил Подоляк отметил, что на это также влияет процесс мобилизации в России.
Мы внимательно отслеживаем, как процесс мобилизации продолжается в России. Что и как они там собирают. Какое количество отправят на передний край? Как эта масса себя проявит. И уж именно от этого будут зависеть наши коррективы, если они будут нужны,
– отметил Подоляк.
Напомним, что советник главы ОП после объявленной Путиным мобилизации в России, сообщал, что пока дополнительно проводить мобилизацию в Украине не будут, нет нужды. Он также подчеркнул, что пополнять ряды будут только специалисты. И только тогда, когда соответствующая потребность будет возникать.
Важно! Что касается продления срока действия мобилизации, то в законе 7665 утверждено продление мобилизации в Украине на 3 месяца – до 30 ноября 2022 года.