Он объяснил, что, согласно закону о мобилизации и указу президента об общих мобилизациях, с 24 февраля мобилизуются все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Также он определил, кого призывают в первую очередь.

«На самом деле нет четкого разграничения между волнами мобилизации. В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных», – отметил Бацюн.

При этом, по его словам, есть случаи, когда для определенной специальности мобилизуют мужчин без боевого опыта.



​​​​​​В тоже время, руководитель военкомата Киева предупредил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан.

«Мы сейчас находимся на высшей ступени мобилизации. Она может быть либо частичной, либо общей. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны», — отметил он.



Ранее, на Закарпатье сообщали, что не будут мобилизовывать ИТ-специалистов, — глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«Мы создаем на Закарпатье национальный ИТ-кластер: освобождаем от военной службы всех айтишников для защиты экономики Украины. Закарпатье становится национальным хабом для всего украинского бизнеса, который развивает украинскую экономику. Бизнес, который переместится и будет работать на Закарпатье, будет защищен», – написал Микита в Facebook.

В Украине начали мобилизовывать мужчин без боевого опыта. Об этом рассказал глава Житомирского терцентра комплектации Игорь Бацюн в интервью Житомир.Инфо.