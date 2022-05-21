Мобилизация в Украине. Какие категории мужчин не подлежат призыву в армию

В Украине продлили военное положение до 23 августа 2022 и общую мобилизацию сроком еще на 90 дней. Законом предусмотрен определенный перечень категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Инвалиды 1, 2 и 3 группы
Одной из таких категорий являются лица с инвалидностью. Призвать их на военную службу на общих основаниях, как и других военнообязанных, нельзя. Вместе с тем такие лица могут призываться к армии, но исключительно по собственному желанию.
Если лицо с инвалидностью хочет служить, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там человек должен пройти собеседование и медицинское освидетельствование. После этого врачебная комиссия и руководитель военного комиссариата будут принимать окончательное решение, может ли этот человек быть мобилизованным или нет.
Кроме того, не подлежат призыву на военную службу при мобилизации определенные категории людей, занятые заботой о детях, а конкретно:
военнообязанные, имеющие на воспитании троих несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающих ребенка до 18-ти лет;
воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка (такие родители и опекуны не могут призываться принудительно);
воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;
являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими несовершеннолетних детей, сирот или детей, лишенных родительской опеки.
Что такое белый билет и можно ли с ним не быть мобилизированным
Адвокат Алексей Носов, адвокат юридической компании «Миллер» рассказал, что во время военного положения действительно существует только два типа белых билетов — пригодный или непригодный. Они определяют категорию пригодности гражданина к службе в зависимости от вида и степени заболевания:
«В» — призывник ограниченно пригодный (в мирное время просто состоит на военном учете);
«Г» — призывник временно не годен (категория выдается в случае обострений хронических заболеваний, хирургических вмешательств и др.);
«Д» — призывник не годен к военной службе навсегда и полностью освобождается от призыва.
По словам майора Сергея Журавля, сотрудника одного из закарпатских центров комплектации, сейчас категория людей, непригодных в связи с снятием с военного учета, в рамках мобилизации не призывается:
«Все остальные — в военное время могут быть призваны. То есть если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы полное право должны его призывать».