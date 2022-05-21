Мобилизация в Украине. Какие категории мужчин не подлежат призыву в армию

Инвалиды 1, 2 и 3 группы

Если лицо с инвалидностью хочет служить, ему следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там человек должен пройти собеседование и медицинское освидетельствование. После этого врачебная комиссия и руководитель военного комиссариата будут принимать окончательное решение, может ли этот человек быть мобилизованным или нет.



Кроме того, не подлежат призыву на военную службу при мобилизации определенные категории людей, занятые заботой о детях, а конкретно:

военнообязанные, имеющие на воспитании троих несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающих ребенка до 18-ти лет;

воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка (такие родители и опекуны не могут призываться принудительно);

воспитывают совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы;

являются усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими несовершеннолетних детей, сирот или детей, лишенных родительской опеки.



Что такое белый билет и можно ли с ним не быть мобилизированным

Адвокат Алексей Носов, адвокат юридической компании «Миллер» рассказал, что во время военного положения действительно существует только два типа белых билетов — пригодный или непригодный. Они определяют категорию пригодности гражданина к службе в зависимости от вида и степени заболевания:

«В» — призывник ограниченно пригодный (в мирное время просто состоит на военном учете);

«Г» — призывник временно не годен (категория выдается в случае обострений хронических заболеваний, хирургических вмешательств и др.);

«Д» — призывник не годен к военной службе навсегда и полностью освобождается от призыва.



По словам майора Сергея Журавля, сотрудника одного из закарпатских центров комплектации, сейчас категория людей, непригодных в связи с снятием с военного учета, в рамках мобилизации не призывается: «Все остальные — в военное время могут быть призваны. То есть если в документе человека написано, что он ограниченно пригоден, мы полное право должны его призывать».

Четвертая волна мобилизации. Подробности По словам майора Сергея Журавля, сотрудника одного из закарпатских центров комплектации, сейчас категория людей, непригодных в связи с снятием с военного учета, в рамках мобилизации не призывается:

В Украине продлили военное положение до 23 августа 2022 и общую мобилизацию сроком еще на 90 дней. Законом предусмотрен определенный перечень категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.Одной из таких категорий являются лица с инвалидностью. Призвать их на военную службу на общих основаниях, как и других военнообязанных, нельзя. Вместе с тем такие лица могут призываться к армии, но исключительно по собственному желанию.