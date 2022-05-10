Пёс Патрон: как домашняя собака пиротехника из Украины стала сапёром «на полставки», а затем — мировой звездой. ФОТО

Вооружённое столкновение России и Украины с самого начала называли одним из первых масштабных «мемных конфликтов»: помимо боевых действий между странами идёт постоянная информационная война, а посты очевидцев в соцсетях становятся основными источниками данных.

В таких условиях обе стороны стараются сформировать свою повестку и заслужить доверие пользователей, а помогают им в этом символы и герои происходящих событий. Например, в России таким персонажем стала бабушка с флагом СССР, которая «ждала освобождения российскими военными». А вот в Украине одним из самых популярных героев стал пёс по кличке Патрон.

Ещё в начале года про Патрона в сети никто не знал, а сам он жил жизнью самого обыкновенного питомца. В новых условиях пёс переквалифицировался в служебную собаку и быстро полюбился сперва всем сослуживцам, а затем и тысячам людей в соцсетях. Рассказываем о стремительном карьерном росте Патрона и его пути к интернет-славе.

Как Патрон оказался в рядах спасателей - сапёров

Двухлетний Патрон прославился на весь мир в качестве служебного пса, хотя на службе он официально не состоит и работает в качестве «волонтёра» — за лакомства. До начала конфликта между Россией и Украиной хозяева хотели, чтобы Патрон стал выставочной собакой, но последующие события изменили судьбу не только украинских граждан, но и их питомцев.

Чистокровный джек-рассел появился в семье Михаила Ильева, руководителя пиротехнической группы Черниговской области, в 2020 году. Мужчина купил щенка в подарок сыну и назвал его сперва Пулей, а потом Патроном. Сначала его тренировали как обычную собаку, но в полгода Ильев взял его с собой на работу, где тот неожиданно проявил себя в роли сапёра.



По словам хозяина, Патрона обучили распознавать взрывчатые вещества и устройства по запаху, но делать из него полноценного служебного пса и брать на службу не планировали. Но уже весной 2022 года украинским военным понадобились дополнительные руки (и лапы) для помощи в разминировании — тогда навыки Патрона и пригодились на практике.



Обычно пёс работает возле разбитой военной техники и в населённых пунктах, которые могут быть заминированы. Хозяин рассказал, что Патрон ищет мины при помощи своего острого нюха, а затем подаёт сигнал людям. Правда, если поблизости слишком много сгоревшей техники, питомец «выходит из строя» и начинает постоянно чихать — это снижает эффективность его работы.

С начала конфликта Патрон помог отыскать более 200 взрывных устройств. Помимо прямых обязанностей он оказывает психологическую поддержку сослуживцам, а также участвует в уроках для местных детей — на примере питомца им рассказывают о безопасности и фейках в соцсетях. Кроме того, МВД Украины сделало пса официальным символом службы гуманитарного разминирования.

Из сапёра в звёзды интернета и талисман Украины

Патрон влюбил в себя не только коллег-сапёров, но и пользователей соцсетей. Всё началось 15 марта, когда о новичке рассказали в официальном телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧГ). Позже там стали выкладывать всё больше роликов с участием пса, а те расходились по разным аккаунтам и становились вирусными.

Пёс моментально стал героем соцсетей, причём не только среди украинских пользователей, но и в рунете, и за рубежом. Каждый новый пост с Патроном набирал десятки и сотни тысяч просмотров и привлекал новых подписчиков на аккаунты ГСЧГ и других местных служб. Журналисты New York Times даже предположили, что популярность питомца — спланированная кампания со стороны украинской пропаганды.

Патрону сразу завели личный инстаграм*, где стали ежедневно выкладывать фотографии со службы и из «гражданской жизни»: на них пёс то спит в обнимку с плюшевым Хаги-Ваги, , то гордо стоит на куче обезвреженных снарядов, а иногда играет со своим лучшим другом — котом по кличке Том.

Слава пса-сапёра росла с каждый днём. Уже через пару недель после своего дебюта в соцсетях с ним начали фотографироваться не только военные или спасатели, но и местные журналисты и знаменитости. За месяц Патрон успел встретиться, например, с блогером Антоном Птушкиным, путешественником Дмитрием Комаровым, главой МВД Украины и его заместителем.

Награждение в присутствии мировых политиков

Пользователи начали посвящать Патрону фанарт в благодарность за службу. Одни рисуют его героем мультфильмов, другие вяжут самодельные игрушки, а третьи делятся работами своих детей. Лучшие работы иногда публикуются в официальных аккаунтах ГСЧГ.

Пожалуй, главным событием в карьере Патрона стала встреча с президентом Украины 8 мая. В этот день Владимир Зеленский должен был вручить награды сотрудникам ГСЧГ. И, хотя пёс в составе службы не числится, его тоже должны были удостоить медали «За самоотверженную службу», а его хозяина — ордена «За мужество» III степени.

Насыщенный день, судя по всему, утомил четвероного партнёра ещё до начала мероприятия. Утром проходил брифинг спасательной службы Черниговской области, на котором Патрон присутствовал вместе с хозяином. Однако в ходе встречи пёс уснул, а скриншот из эфира сразу разлетелся в соцсетях.

