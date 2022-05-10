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Пёс Патрон: как домашняя собака пиротехника из Украины стала сапёром «на полставки», а затем — мировой звездой. ФОТО

Сегодня, 12:30:49 312 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пёс Патрон: как домашняя собака пиротехника из Украины стала сапёром «на полставки», а затем — мировой звездой. ФОТО

Вооружённое столкновение России и Украины с самого начала называли одним из первых масштабных «мемных конфликтов»: помимо боевых действий между странами идёт постоянная информационная война, а посты очевидцев в соцсетях становятся основными источниками данных.

В таких условиях обе стороны стараются сформировать свою повестку и заслужить доверие пользователей, а помогают им в этом символы и герои происходящих событий. Например, в России таким персонажем стала бабушка с флагом СССР, которая «ждала освобождения российскими военными». А вот в Украине одним из самых популярных героев стал пёс по кличке Патрон.

Ещё в начале года про Патрона в сети никто не знал, а сам он жил жизнью самого обыкновенного питомца. В новых условиях пёс переквалифицировался в служебную собаку и быстро полюбился сперва всем сослуживцам, а затем и тысячам людей в соцсетях. Рассказываем о стремительном карьерном росте Патрона и его пути к интернет-славе.

Как Патрон оказался в рядах спасателей - сапёров

Двухлетний Патрон прославился на весь мир в качестве служебного пса, хотя на службе он официально не состоит и работает в качестве «волонтёра» — за лакомства. До начала конфликта между Россией и Украиной хозяева хотели, чтобы Патрон стал выставочной собакой, но последующие события изменили судьбу не только украинских граждан, но и их питомцев.

собака Патрон
Чистокровный джек-рассел появился в семье Михаила Ильева, руководителя пиротехнической группы Черниговской области, в 2020 году. Мужчина купил щенка в подарок сыну и назвал его сперва Пулей, а потом Патроном. Сначала его тренировали как обычную собаку, но в полгода Ильев взял его с собой на работу, где тот неожиданно проявил себя в роли сапёра.


По словам хозяина, Патрона обучили распознавать взрывчатые вещества и устройства по запаху, но делать из него полноценного служебного пса и брать на службу не планировали. Но уже весной 2022 года украинским военным понадобились дополнительные руки (и лапы) для помощи в разминировании — тогда навыки Патрона и пригодились на практике.

Обычно пёс работает возле разбитой военной техники и в населённых пунктах, которые могут быть заминированы. Хозяин рассказал, что Патрон ищет мины при помощи своего острого нюха, а затем подаёт сигнал людям. Правда, если поблизости слишком много сгоревшей техники, питомец «выходит из строя» и начинает постоянно чихать — это снижает эффективность его работы.

С начала конфликта Патрон помог отыскать более 200 взрывных устройств. Помимо прямых обязанностей он оказывает психологическую поддержку сослуживцам, а также участвует в уроках для местных детей — на примере питомца им рассказывают о безопасности и фейках в соцсетях. Кроме того, МВД Украины сделало пса официальным символом службы гуманитарного разминирования.

собака Патрон

Из сапёра в звёзды интернета и талисман Украины

Патрон влюбил в себя не только коллег-сапёров, но и пользователей соцсетей. Всё началось 15 марта, когда о новичке рассказали в официальном телеграм-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧГ). Позже там стали выкладывать всё больше роликов с участием пса, а те расходились по разным аккаунтам и становились вирусными.

собака Патрон
Пёс моментально стал героем соцсетей, причём не только среди украинских пользователей, но и в рунете, и за рубежом. Каждый новый пост с Патроном набирал десятки и сотни тысяч просмотров и привлекал новых подписчиков на аккаунты ГСЧГ и других местных служб. Журналисты New York Times даже предположили, что популярность питомца — спланированная кампания со стороны украинской пропаганды.
собака Патрон
собака Патрон
собака Патрон
собака Патрон
собака Патрон
собака Патрон
собака Патрон

Патрону сразу завели личный инстаграм*, где стали ежедневно выкладывать фотографии со службы и из «гражданской жизни»: на них пёс то спит в обнимку с плюшевым Хаги-Ваги, , то гордо стоит на куче обезвреженных снарядов, а иногда играет со своим лучшим другом — котом по кличке Том.

Слава пса-сапёра росла с каждый днём. Уже через пару недель после своего дебюта в соцсетях с ним начали фотографироваться не только военные или спасатели, но и местные журналисты и знаменитости. За месяц Патрон успел встретиться, например, с блогером Антоном Птушкиным, путешественником Дмитрием Комаровым, главой МВД Украины и его заместителем.

собака Патрон
собака Патрон

Пользователи начали посвящать Патрону фанарт в благодарность за службу. Одни рисуют его героем мультфильмов, другие вяжут самодельные игрушки, а третьи делятся работами своих детей. Лучшие работы иногда публикуются в официальных аккаунтах ГСЧГ.

Награждение в присутствии мировых политиков

Пожалуй, главным событием в карьере Патрона стала встреча с президентом Украины 8 мая. В этот день Владимир Зеленский должен был вручить награды сотрудникам ГСЧГ. И, хотя пёс в составе службы не числится, его тоже должны были удостоить медали «За самоотверженную службу», а его хозяина — ордена «За мужество» III степени.

собака Патрон

Насыщенный день, судя по всему, утомил четвероного партнёра ещё до начала мероприятия. Утром проходил брифинг спасательной службы Черниговской области, на котором Патрон присутствовал вместе с хозяином. Однако в ходе встречи пёс уснул, а скриншот из эфира сразу разлетелся в соцсетях.
собака Патрон

Тем не менее, к моменту награждения Патрон приободрился. На церемонии, помимо Зеленского, присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Виляя хвостом, сапёр радостно облаял гостя из-за океана, но лакомств у того не оказалось — пришлось довольствоваться наградой из рук Президента Зеленского.



Источник: https://tjournal.ru
Тэги: разминирование, собака Патрон, война в Украине, пес Патрон, саперы, украина
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