Какие курорты Украины захватила Россия во время войны

Лето в Украине в 2022 году проходит совсем иначе, чем в предыдущие годы. Популярные ранее курорты на юге нашей страны оккупированы врагом.

Если бы не полномасштабное вторжение России, украинцы бы обсуждали повышение или снижение цен на жилье в Железном Порту и Скадовске, кто-то критиковал бы нашествие медуз в Кирилловке, а другие просто радовались бы тому, что получили возможность отдохнуть на любимом Азове.

Кроме Автономной Республики Крым, сейчас временно оккупированы Россией все курорты Азовского моря. Также – села и городки Херсонщины, которые имеют выход к Черному морю. Враг регулярно обстреливает ракетами и другие города на юге нашей страны. В частности, буквально недавно под обстрел попала Затока в Одесской области, после чего там остались ужасные разрушения.

Какие популярные курортные локации в Украине временно захватили оккупанты в 2022 году.

Фото: Закат в селе Хорлы, Херсонская область (wikipedia.org)

Какие украинские курорты захватили оккупанты

Скадовск, Херсонская область;

Лазурное, Херсонская область;

Железный Порт, Херсонская область;

Геническ и Арабатская стрелка, Херсонская область;

Хорлы, Херсонская область;

Бердянск, Запорожская область;

Кирилловка, Запорожская область;

Приморск, Запорожская область;

Степановка Первая, Запорожская область;

Урзуф, Донецкая область;

Мелекино и Белосарайская коса, Донецкая область;

и многие другие населенные пункты на побережье Черного и Азовского морей, куда до полномасштабного вторжения России каждое лето приезжали десятки тысяч туристов. Рассказываем о некоторых из этих курортов подробнее.

Кирилловка

Это поселок городского типа в Мелитопольском районе Запорожской области. Едва ли не самый популярный курорт на Азовском море. До оккупации россиянами был известен как тихая и спокойная локация для семейного отдыха с детьми.

Фото: Пляж в Кирилловке на Федотовой косе до прихода "русского мира" (wikipedia.org)

Здесь функционировало не менее 400 баз отдыха, курортных комплексов, пансионатов и частного жилья, которое сдавали местные жители туристам. Работали аквапарк и дельфинарий, можно было поучиться виндсерфингу и кайтингу. Кирилловка как туристическая локация ценится также и потому, что рядом нет крупных портов. Это делает "местное" море чистым, а отдых – более уютным.

С момента оккупации жизнь местных превратилась в сплошной ужас. Они жалуются на беспредел оккупационной верхушки. Фрагмент из письма-жалобы опубликовало местное СМИ:

"Эти преступники, прикрываясь своими полномочиями, полученными от мелитопольского "губернатора" Балицкого, открыто взламывают ворота, двери баз отдыха, детских лагерей, частных домов, врываются в чужую собственность и присваивают себе землю, недвижимость и имущество людей, которых нет в это время в поселке. Совершают эти преступления лично Е. Уманец и А. Петренко, даже не опасаясь, что попадают под камеры наблюдения".

Скадовск и остров Джарылгач

Скадовск – курортный город в Джарылгачском заливе Черного моря, в Херсонской области. Считается одним из лучших детских лечебных центров нашей страны. Воздух и морская вода, насыщенные полезными микроэлементами, положительно влияют на детский организм. Также здесь работали многочисленные базы отдыха и отели для отдыха на море.

До оккупации туристы могли добраться водным транспортом из Скадовска на Джарылгач – самый большой в Черном море и в Украине остров, куда ехали преимущественно за диким отдыхом. Остров даже окрестили "Украинскими Мальдивами", а древние греки называли его "ахиллесовым бегом", считая, что он возник в результате погони Ахилла за своей возлюбленной.

Фото: Берег острова Джарылгач в хорошую погоду (wikipedia.org)

"Первозданность этого места сохраняет природа. Остров Джарылгач – очень плоский, поэтому штормовые волны могут накатывать к самому центру. Но в теплые летние дни остров Джарылгач – идеальный уголок, где можно ощутить связь с природой и отдохнуть от будничной суеты", — рассказывала РБК-Украина в прошлом летнем сезоне телеведущая и путешественница, автор канала Tour de Ukraine Валерия Микульская.

Фото: Место прибытия водного транспорта на Джарылгач до войны (wikipedia.org)

Сейчас пляжи Скадовска практически пусты. Многие жители покинули город. Кто-то выезжает своими силами, рискуя жизнью, кто-то до сих пор ждет новых эвакуационных рейсов, пишет издание Skadovsk.city. Кто-то из жильцов говорит, что никуда не поедет, потому что это – их родной дом.

Лазурное

Чистый берег Черного моря с неплохой инфраструктурой и невысокими ценами на отдых – примерно так описывали Лазурное туристы до того, как это поселок городского типа на Херсонщине временно захватили оккупанты.

Жители многих областей Украины выбирали Лазурное для летнего отпуска за уютные пляжи, теплую воду и чистый воздух. В прошлом году на пляжах поселка установили 10 дополнительных спасательных постов, регулярно убирали пляжную территорию и установили баки для сортировки бытовых отходов, проводилось озеленение.

Фото: Утро на пляже в Лазурном до оккупации (wikipedia.org)

Многие ценители Лазурного говорят, что любили приезжать сюда регулярно – практически каждый год. И с нетерпением ждут, когда наши защитники освободят и его вместе со всеми остальными населенными пунктами страны. Сейчас на побережье моря – постоянная опасность: в мае на минах здесь подорвалось трое людей.

Геническ и Арабатская стрелка

Город расположен на берегу Утлюцкого лимана и Генического пролива в Херсонской области. Вместе с Арабатской Стрелкой является морским, климатическим, частично грязевым курортом. Арабатка на протяжении последних лет пыталась позиционировать себя и как круглогодичный курорт: даже зимой сюда ехали, чтобы отдохнуть на местных горячих геотермальных источниках.

Геническ хоть и является отдельной курортной локацией, но для большинства туристов в прошлые годы был "перевалочным пунктом" перед поездкой на косу, где расположены многочисленные места отдыха и такие курортные поселки как Счастливцево и Стрелковое.



Фото: На Арабатской Стрелке сейчас нет туристов (РБК-Украина)

Особенно популярен у туристов был рынок Геническа, на котором можно было дешевле купить свежую рыбу, домашние овощи и молочку. Но теперь его заполонили продукты сугубо российского производства сомнительного качества, писало РБК-Украина. Их качество значительно хуже, чем у привычных украинских. И цены на такие продукты очень высокие.

Большинство туристических предприятий Арабатской стрелки этим летом остались закрытыми. Работают некоторые крупные базы отдыха, для которых сложно законсервировать крупные объекты.

Сейчас уютное Азовское море и пляжи, которые получили в прошлом году престижную международную награду "Голубой флаг" за чистоту и инфраструктуру, привлекают единицы отдыхающих. Отдыхать некому и не за что, отмечают местные жители. Однако – временно, ведь скоро эти места будут освобождены от российских оккупантов, и здесь снова смогут отдохнуть туристы, которые и в прошлые года.