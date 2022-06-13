ТОП 10. Українські пісні про війну 2022 +тексти та відео

Ми зібрали ТОП 10 найкращих пісень України про війну за кількістю переглядів на YouTube в 2022 році. Для кожної пісні публікуємо текст та відео.
Слухайте, насолоджуйтесь, вчіть тексти та співайте разом з друзями.
Цей сон - цей сон! - Леся Нікітюк та Степан Гіга
Україна вернула кордон!
красна площа тепер — полігон,
За Уралом панує Китай
А Курили — японський то край.
На росії щодня повна діч
І тривога лунає всю ніч!
«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на «раша-тудей»
Арестович лякає людей,
В мавзолеї Бандера лежить
І «Червона калина» звучить!
Цей сон, цей сон
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Лице моє сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає —
Яка краса,
Коли там підгорає!
Приспів:
Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
Горить, палає і ще спалахуй,
Руській корабель, іди... Гей! Гей!
Їхав танк окупант
На долю неминучу,
Башту відірвало йому
Стугною за Бучу!
Полетів окупант Мігом 35-тим,
Для Київського Привида він,
Здається, став двадцятим!
Приспів.
Ось пливе окупант,
В Бердянську десь гальмує,
Тепер ворожий десант
Рапанів там годує.
Ще про тракторні війська
Маю розказати,
Бо все, що десь недобре стоїть,
Хай буде біля хати.
Приспів.
Чорнобаївка є ворогу
Портал на той світ,
Регулярно все, що летить,
Завершає там свій політ.
Ще лякають ворогів
Наші біовоїни,
Від гусей, курей, голубів
Тікають в різні сторони.
Приспів.
Вова, їбаш їх, блять! - MC PAPA
Хочу звернуться до президента
Хо-хочу звернуться
До Володимира Зеленського
Такого президента
Не було й не буде
Такого президента
Не було, не було й не буде
Ти єдиний, хто зміг об'єднать людей
Ти єдиний, хто це зробив
Ти єдиний, ти єдиний
Я за тебе не голосував в первом турі
Але я щас, блять, життя готов віддать
Але я щас, блять, життя готов віддать
Життя готов, життя готов, життя готов віддать
Вова, їбаш їх, блять!
Я хотів би сказать
Вова, їбаш, їбаш, їбаш їх, блять!
Вова, їбаш їх, блять!
Я хотів би сказать
Вова, їбаш, їбаш
А ми тобі будем помагать
Геть з України москаль некрасівий - Jerry Heil
Текст пісні (ремейк української народної ОЙ НА ГОРІ ТА Й ЖЕНЦІ ЖНУТЬ)
Ой на гооорі москаля ждуть
Ой на гооорі москаля ждуть
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть
ЗСУ йдуть
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне —
Не покине крііііісло
Президентське
Пан Зеленський
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримаає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій
Геніталій
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич
Наче здобич
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерди планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!
Джавелін на максимум. Оркам буде так собі - Допоможе ЗСУ
Ніч яка місячна, зоряна, ясная!
Видно, хоч орків збирай.
Вийди, руснявий орк,нашими зморений,
Хоч на хвилиночку в гай
Джавелін на максимум
Оркам буде так собі
Виїхав на тракторі
Повернувся з танками
Де взяв не питай
Я його не поверну
Краще вивезу у поле
подарую ЗСУ
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
Допоможе ЗСУ
Дає по педалях бандероавтомобіль
Bitch
Їздить по дорозі а може і по воді
Прокинувся Нептун
та тризубом дав нахабам
Потопив корабель
Україні Слава
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
Українська лють (Bella Ciao cover) - Христина Соловій
Одного ранку, ще й на світанку
Земля здригнулась і враз закипіла наша кров
Ракети з неба, колони танків
І заревів старий Дніпро
Ніхто не думав, ніхто не бачив
Яка насправді бува українська лють
Катів проклятих безжально мочим
Тих, хто на нашу землю пруть
В ТерОбороні найкращі хлопці
Самі герої воюють у наших ЗСУ
І джавеліни, і байрактари
За Україну б‘ють русню
А наші люди, а українці
Проти русні об‘єднали вже цілий світ
І скоро зовсім русні не буде
А буде мир на всій Землі
Доброго вечора, ми з України! - Артем Ткаченко, Максим Мокренко
БАЙРАКТАР - Тарас Боровок
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар – Bayraktar!
Російські танкісти сховалися в кущі, щоб лаптем посьорбати д*вбані щі
Та трохи у щах перегрівся навар – Bayraktar!
Зі Сходу припхались до нас барани для "восстановления великой страны"
Найкращий пастух баранячих отар – Bayraktar!
Їх доводи всяке озброєння різне, ракети потужні, машини залізні
У нас на всі доводи є коментар – Bayraktar!
Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу
З бандитів російських робить примар – Bayraktar!
Російська поліція справи заводить, та вбивцю рашистів ніяк не знаходить
Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Bayraktar!
Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ
Тепер нове слово знає їх цар...
Руський воєнний корабль - BOTASHE
Текст пісні
Рускій воєнний корабль пішов би ти нахуй
Вся моя країна велика рідна сім'я тут
Вас ніколи нікому не було потрібно
Робите таке що від того світу огидно
Рускій воєнний корабль пішов би ти нахуй
Вся моя країна велика рідна сім'я тут
Вас ніколи нікому не було потрібно
Робите таке що від того світу огидно
Я заходжу до крамниці біля залізниці
Дайте мені паляницю з смаком полуниці
Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів
Намішаєм разом з ними бандерівське смузі
Рускій воєнний корабль пішов би ти нахуй
Вся моя країна велика рідна сім'я тут
Вас ніколи нікому не було потрібно
Робите таке що від того світу огидно
Доки в роті у Баскова путінська ковбаска
У полон русня здається у радянських касках
Ваше телебачення то є суцільна казка
Цигани танки рускі в полі почали красти
За нами правда ми всі роду одного
Від заходу до сходу ми разом стіною стоїмо
Брат ось тобі моя рука якби там не було
І вже не за горами видно той перелом
Думали вистелимо килимок та ми
Ворога рвем ніби паралон
Рускій воєнний корабль пішов би ти нахуй
Вся моя країна велика рідна сім'я тут
Вас ніколи нікому не було потрібно
Робите таке що від того світу огидно
Рускій воєнний корабль пішов би ти нахуй
Вся моя країна велика рідна сім'я тут
Вас ніколи нікому не було потрібно
Робите таке що від того світу огидно
Ой, у лузі червона калина...
Текст:
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
БОНУС
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав
Брате скажи, як тебе звати?
Брате згадай, чи ми ще солдати?
Чи наша земля ще є під ногами?
Чи бачиш у снах ще посмішку мами?
Мушу просити тебе побратиме,
Бийся за двох, якщо я загину,
Перші віднесуть Богові душі,
Останніх не буде – бо всіх не подушать!
Нам готують прем’єри,
Зовсім чужих вистав,
«Ніщо не зупинить ідею, час якої настав».
Герої серцями палають яскраво,
Навіть напів накалу,
Ти на коліна не стала, Героям Твоїм Слава!