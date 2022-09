Пісні артистів про війну в Україні: добірка нових пісень та кліпів

MELOVIN – Не зволікай

З 24 лютого уся Україна бореться проти повномасштабної війни, яку розв’язала росія. Хтось захищає країну зі зброєю в руках, хтось рятує людей у лікарнях, хтось допомагає волонтерською роботою, хтось бореться на інформаційному фронті, а хтось піднімає бойовий дух українського народу своєю творчістю. Українські артисти активно почали випускати пісні про війну , Україну та боротьбу. Новий канал підготувала добірку таких сильних треків, від яких просто мурахи по тілу.

«В ніч з 23 го на 24 лютого я не спав. Я відкрив подарунок від своїх фанатів, та збирав великий Lego рояль всю ніч. Перший вибух я почув 1:53 та написав про це в чат своїй команди! Мене заспокоїли, та ніхто цьому не надав значення. В 5:57 другий вибух, від якого почали тремтіти вікна! Ряд сильних вибухів та гучний свист! Я подзвонив команді, це всі чули! Зайшовши в інтернет, ми побачили офіційну інформацію від нашої влади! Інформацію, що почалася війна, і росія відкрила вогонь під виглядом «спеціальної миротворчої місії» для захисту українців!

Але це брехня! Нас не має від кого захищати та рятувати! Але ні, вже є! Від агресії Росії! Під ранок ми почали швидко збирати свої речі. Забрав із собою свого кота, та в 8 ранку ВЖЕ виїхали до Львова! Те, що ми бачили на вулиці не вкладалося у нас в голові! Люди були в паніці, тисячі машин, багатокілометрові затори, черги, щоб заправити машину. росія хоче геноциду Українців! Це не мирна операція! Нам не потрібна росія та її режим! В нас ніколи не було проблем із російською мовою як вони це кажуть у своїх медіа. Я російськомовна людина, народився в Одесі, навчався в українській школі! Мене ніхто не притісняє! Я люблю свою країну! І мені не потрібен путінський «мирний» режим. Він вбиває своїх друзів та мою націю!»

Настя Каменських – Я – Україна

«Українці! Щодня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не забудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас — це Україна!»

Monatik – вірш From U to Z

«За час війни зовсім забув, але сьогодні взяв, налаштувався і згадав, що слова та думки мають силу! Ось що сьогодні намагаюся поселити у себе в голові. Хочу поділитись. Хочеться вірити, що світ прийде і ми побачимо його наяву. Важливо не забувати і пам’ятати завжди! Повторюся! Слова та думки мають силу. Нехай цей день та ніч будуть спокійними для України! І все наступне. Зараз дуже складно, але важливо не втрачати віри. Віру в те, що все буде чудово у кожного з нас. Все буде Україна!»

Ед Ширан та Антитіла – 2step

Британський співак Ед Ширан та український гурт «Антитіла», учасники якого зараз стоять на захисті України, презентували спільний трек «2step».

«Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню – це ще одне вираження підтримки з боку народу Великобританії та безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужні імпульси, – написали «Антиьіла» на свої сторінці в інстаграм. – Антитіла виконували свою роботу як солдати, нам було нелегко створювати та записувати українські тексти та вокал у студії. Крім того, під окупацією була студія Bobina Records, де ми зазвичай записували власні пісні. Але завдяки Максиму Сиволапу, нашому другу та незмінному співавтору й аранжувальнику багатьох пісень, ми зробили свою справу».

Саша Чемеров та Женя Галич – Досить

Саша Чемеров: «Пісня «Досить» як і попередній сінгл «Прокинься» виявилася пророчою. Написана 4 роки тому у Лос-Анджелесі, для іншого українського артиста, з яким ми не спрацювалися, тож пісня залишилась зі мною. За день до війни ми зустрілись з Женею Галичем у Києві і я запропонував йому приєднатися до мене. А вже на одинадцятий день війни, після жаху геноциду який вчиняють російські нацисти, ми записали її у Львові. Цією піснею я хочу підтримати наших славетних воїнів та кожного українця! Разом – ми непереможна сила! Величні духом та вільні! Час прийшов!»

Женя Галич: «Страх і паніка вже пройшли. Лишились злість і гнів. Все, що було в моєї родини, моїх друзів, сусідів – все забрали, зруйнували. Наші діти перестали боятися вибухів, вони до них звикли. Звичайні речі, типу гарячої води і нормального ліжка стали дивом. Для «мразоти» стала дивом наша боротьба. Управляти і командувати стадом овець набагато простіше і звичніше, ніж підкорити вільних, думаючих і об‘єднаних любов‘ю до своєї країни людей. Інформаційні раби ніколи не зможуть протистояти думаючим людям. Вони вже бояться».

TARABAROVA – Бо ти моя Азовсталь

Українська виконавиця Світлана Тарабарова презентувала чуттєву композицію, яку записала у неймовірно зворушливому дуеті з Максом Пташником. Пісня про те, що зараз відчуває кожен українець, народилася у Львові за 1017 км від палаючого Маріуполя, де Макс вперше наспівав її під гітару на диктофон і відправив Світлані. Співачка на той час готувалася виконати Гімн перед матчем збірної України у Хорватії, ще за 1000 км від Львова.

Антитіла – альбом MLNL

«Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю. Вони вторглись в нашу державу. Вони підло атакували міста по всій нашій країні. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити сьогодні. Вони століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Але ми, попри завищену імперську величність, досі чинимо потужний спротив, і будемо його чинити ЗАВЖДИ. Антитіла готували новий альбом відчуваючи незворотність жахливих подій, яким хотіли надихати і підтримувати український народ, підносити українську культуру в світі. Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ».

Сергій Бабкін – Я Солдат (2022 version)

«НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!!!»

Сергій Бабкін – Далі ми самі

Також Сергій Бабкін випутив на початку квітня пісню «Далі ми самі», яку було написано та записано у березні 2022 року у місті Дніпро, куди Бабкін разом з родиною був вимушений евакуюватись з Харкова.

– Не цією піснею я хотів розпочинати свій творчий 2022 рік, – зізнався Сергій Бабкін. – Як і всі ми, українці, не так уявляв свою весну. Але творчість і мистецтво ніколи не зупиняються, як би боляче не було, як би не було складно. Воно є, воно існує незалежно від обставин. Воно резонує, плаче та кричить. Все відчуває та все чує. Ця пісня назавжди для мене залишиться особливою. Нагадуватиме мені про сьогоднішні дні, про те, що нам усім довелося пережити, що назавжди змінило наше життя.

СКАЙ – Не Відступати і Не Здаватись

«Україна встоїть і переможе рашистів – окупантів! Бо за нами правда! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Не Відступати і Не Здаватись!Нам більше нічого боятись!»

Артем Пивоваров – Не твоя війна

«Все закінчиться … Україна, моя люба ! Рідна! Непереможна!»

Go_A – Kalyna

«Калина — символ України, що супроводжував наш народ з прадавніх часів. Сенси, пов’язані з нею, передавались з покоління в покоління в легендах та піснях. Зламана калина була знаком тривоги та біди, а наруга над нею ганьбила людину. Її дбайливо оберігали, адже існувало повір’я, що вона росла лише у добрих людей. Предки вірили, що калина має силу, яка несе безсмертя та здатна об’єднати покоління у боротьбі зі злом. Пісня «Калина» — це послання світу, який має об’єднатися заради майбутнього. Отримані нами кошти будуть перераховані у фонди допомоги українцям, які постраждали від війни».

ROXOLANA – І СіЮ/I SeeYou

Марія Яремчук – Дорога воїна

«Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цею піснею. це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях , Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською».

TamerlanAlena та Andi Vax – Моя Україна

«Ця пісня ллється з наших сердець, з душі. Вона про любов – але вже не до коханого, а до рідної Батьківщини. «Вставай, моя Україна, у мене одна єдина» – без зайвих слів… Зараз нам всім дуже складно та боляче, але важливо тримати стрій та незламну віру в перемогу. Ми пишаємося тим, що ми українці – найсильніша нація в усьому світі. Ми витримаємо та зовсім скоро відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи».

Макс Барських – Буде весна

«Сьогодні МИ ВСІ – УКРАЇНА! Ми клітини одного організму, саме тому кожна втрата б’є прямо в серце, кожна перемога дозволяє перевести подих … Я вірю, ми непереможні, і дякую кожному солдату – ви безстрашні воїни, ви наша Надія. Я дякую кожному Українцю за силу та стійкість. Ми дуже талановита нація, і кожен українець має свою секретну зброю, моя – це музика».

ТНМК і Kozak System – Мамо

«Про що співати під час війни? Про неї й співати. Танок на майдані Конґо презентує сингл «Мамо», колаборацію з українським гуртом KOZAK SYSTEM.В цій пісні йдеться про те, що український солдат повертається на день додому й обіцяє мамі, що все буде добре».

Олег Скрипка – Героям слава!

«Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці – україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога всім фронтам! Та наближаєте той час, як світ очиститься від цього хибного протуберанця історії. Вуаля, на ваше озброєння пісенька кричалка. Слава Україні!Героям Слава! російський корабель… Гасла – відомі всьому світові, а нам вже рідні. Тож будемо незламні духом та невпинно направляємо потвор тим курсом, на який вони заслуговують. Перемога з нами!»

Павло Табаков – Забирайся війна

«Забирайся, війна!» – пісня, народжена з великого болю і великої боротьби, які переживає український народ, та водночас з великої віри у перемогу України».

GRITSFELDT – Your Hero

Музичний сингл Жана Гріцфельдта, українського fashion-дизайнера і діджея. Коли життєві обставини змушують руки опускатися, ти почуваєшся самотнім й беззахисним у цьому дивному світі та втрачаєш відчуття точок координат. Важливо пам’ятати: саме у момент важкості на душі треба піддатися імпульсу музики і випустити емоції.

Це історія про те, як розкрити свої резерви, підняти бойовий дух і стати супергероєм. «Зараз усі шукають мотивації. Вона є в моїх піснях. Не варто чекати на того, хто врятує тебе, адже герой живе в кожному з нас. Ти і є Your Hero, — коментує Жан Гріцфельдт. — На свій день народження хочу зробити подарунок усім, хто проявляє свою любов, сміливість і жагу до життя щодня!».

Karta Svitu — Крила

GARNA – Моя земля

Співачка та авторка пісень GARNA (Альона Левашева), відома своєю участю у нацвідборі на Євробачення-2020, представляє трек «Моя земля». Артистка вірить в те, що наша країна витримає весь біль та розквітне після закінчення війни. «Моя земля не плаче… Моя земля не плаче Велику силу бачить. Моя земля не плаче Що біль для тебе значить», – співає GARNA.

Музику та слова до треку співачка написала сама, саунд продюсер – Юрій Левашев.

Віктор Вінник і МЕРІ – Герой

Оля Цибульська – Минає день

Співачка Оля Цибульська презентувала пісню «Минає день» в підтримку українцям, чиє кохання забрала війна. Відео до пісні – зворушлива переписка пари, де з першої хвилини війни змішалися пронизливий біль, страх і відданість, які щодня проживають мільйони українців вже понад місяць. Історія пари на відео зібрана з сотень скріншотів реального листування підписників Олі, а фон – справжні фото їх самих, щасливих та закоханих, які співачка збирала на своїй сторінці в Instagram.

«Мені страшно так, як і кожному з нас. І, попри великий словниковий запас, не вистачає слів, аби описати жах і біль війни. Але любов не перестає. І кожне ваше смс, кожне слово і зізнання – це фронтові листи, які публікуватимуть в книжках після перемоги. Любіть! Це зараз життєво необхідно. Я поруч і я дуже вас люблю. А вечорами молюся, щоб кожен і кожна поверталися живими. Все обов’язково буде Україна! Ми переможемо!» – звертається до прихильників Цибульська.

Арсен Мірзоян – Моя країна

KAZKA – I’M NOT OK

KAZKA випустила кліп I’M NOT OK про почуття кожного з нас під час війни. Він починається зі звуку сирен, які так набридли за цей місяць:

– Ми не “окей”. Щодня ми дивимось у вічі страху і продовжуємо боротьбу за мирне небо над рідною Україною на всіх фронтах! Мільйони українців перебувають у постійній небезпеці. Українські міста руйнують, враг забирає безневинні життя та культурне наслідки України.Pray for Ukraine! Pray for Ukraine now

SOWA – Сльози, то моя зброя

Своєю місією SOWA вважає підтримувати дух людей власною творчістю і робити свою справою. Саме цим і зайнялася співачка: не варто сидіти і чекати, треба діяти тут і зараз, допомагати людям тим, що ти вмієш робити. «Я пам’ятаю ту ніч, коли я прокинулася від того, що затряслася земля. Було чути вибухи, і над моїм будинком пролітали ракети. Я зрозуміла, що краще бути під звуками сирен, аніж в чужій країні. Попри всі проблемі ти на рідній землі, разом зі своїми рідними та своєю сім’єю», – поділилася SOWA.

Esphyr – Воїни світла

Як розповідає Esphyr, свій новий трек «Воїни світла» вона написала в один з найтяжчих і найтемніших періодів свого життя: «18 квітня 2022 року, у розпал війни, під звуки сирен, вибухів, авіації, гулу ракет, я, зовсім одна в палаті випадкового перинатального центру, народжувала свою першу дитину – сина. Його серде перестало битись в моїй утробі приблизно за 10 днів перед цим, на 5-му місяці моєї вагітності. Після цього я фактично помирала від невимовного почуття провини і пустоти розміром із Всесвіт».

YOGEN & MARKO KVITKA ─ NOT SLAVES

Випускники талант-шоу, виконавці MARKO KVITKA та YOGEN презентують новий патріотичний сингл і муд-відео до нього на символічну композицію, яка називається «NOT SLAVES», що в перекладі з англійської «Ми не раби». Попри низку трагічних подій, які трапилися в Україні через війну, хлопці продовжують боротися, маючи у своєму арсеналі хоробре і творче серце, яке прагне творити, допомагати і словом, і ділом.

NAGIRNYAK – В СТРОЮ

Популярний український співак та екс-учасник «‎Фабрики Зірок 3» випустив проникливу пісню «‎В строю». Вона була написана ще у 2014-му, коли війна в Україні тільки починалась.

— Я був у Китаї, коли росія атакувала Донецьк, я взяв гітару, записав один куплет та приспів. А нещодавно мені зателефонував друг, розказав, як вивозив свою сім’ю під обстрілами у безпечне місце, як йому було страшно, але він повернувся і пішов в ЗСУ, мене вразила його історія, я ледве тримався, щоб не розплакатися, коли поклав трубку — відразу ж дописав пісню і присвятив її йому та його дружині. Взагалі вона присвячується усім дружинам, які виїхали вимушено зі свого дому і зараз десь на чужині чекають своїх коханих, які на передовій ризикують своїм життям! Над піснею мені допомагав працювати Стас Шурінс (учасник «‎Фабрики Зірок 3», «‎Фабрики Зірок Суперфінал»).

MU2MOON – Ти не плач

Український рок-гурт MU2MOON випустив нову чуттєву та сумну пісню, написану абсолютно спонтанно в один із перших Ти не плач» народилась, коли вокаліст гурту Слава Пітак не міг заснути перед зміною в теробороні. — Купа думок і ненависті не давала мені спокою, як, думаю, і всім тоді українцям. В голові все лунало: «Ти не плач, ти не плач». Побіг з гітарою, олівцем і зошитом, в вільну кімнату, та почав писати. Текст народився дуже швидко, емоції та страждання я переніс на папір, тому й пісня вийшла дуже справжня! Наталія Могилевська – Я вдома 29 травня в символічний День Києва Наталія Могилевська презентувала музичну роботу та кліп «Я вдома». Автором слів і музики виступила харків’янка Катерина Офліян. Чуттєву прем’єру гідно оцінила багатомільйонна аудиторія інших країн світу, для якої співачка заспівала на Міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine — #StopWar. Подія відбулася в підтримку України, з трансляцію ефіру для більш 20 країн Європи. «Я вдома, попри біль і втому…В день Києва…. Прем’єра…Як з перших днів життя, так і з перших днів війни, я була з тобою, мій Київ, співала тобі у метро, робила все можливе і неможливе, як і тисячі твоїх жінок з тобою весь цей час. Ми зможемо пережити цю війну, ми обов’язково побачимо парад Перемоги на твоєму Хрещатику!» – коментує співачка. DETACH – ІНШІ Популярний український рок-гурт DETACH після більш ніж дворічного затишшя неочікувано вривається в музичний простір із своїм потужним бойовиком “ІНШІ”. За словами DETACH війна емоційно з’їла їх усіх, гурт хотів кудись викричати всю ненависть, злість, відчай. — У кожного із нас є знайомі з Маріуполю, Ірпеню чи Бучі, ми знаємо їх особисті історії про усі розстріли та катування, які там відбувались. Загалом така музика, як у гурту DETACH, вимагає емоційного напруження і певної люті. І війна нам подарувала це усе сповна. Трек “ІНШІ” був створений дуже швидко — музика написана за декілька днів, а демку не неї я записав максимум за півтори години. Власне трек про Україну, про те, що вона зараз один на один із натовпом зомбі і про те, що ми переможемо, ніяк інакше, — коментує вокаліст гурту. Богдан Кубік – Країна героїв Український правозахисник присвятив пісню українським героям. — Ця пісня присвячена нашим хоробрим захисникам, непохитним воїнам та лицарям світла, що боронять не тільки Україну, а воюють за весь світ, проти мордору, абсолютного зла та божевільного рашизму. Ця пісня присвячена усім українцям, кожен з яких, на своєму місці, робить все можливе а почасти й абсолютно неможливе та фантастичне, щоб наблизити спільну перемогу. По-іншому не може бути, ми вкотре довели, що ми були, є і будемо країною героїв. У цей складний час хлопець не тільки записав пісню, а й відзняв на неї відео. Знімали на Хмельниччині, звідки сам Богдан родом. SHADU – Коли я повернуся додому У час, коли в Україні йде війна, займатися творістю і робити те, чим може бути корисним кожен українець – святий обов’язок. Окрім волонтерства SHADU вирішила заспівати про почуття, які переживатиме кожен, хто повертається додому. «Словами нереально передати те, що у кожного, коли він повертається додому. Нехай кожен відчує ті відчуття, той внутрішній стан, який аж випирає з середини. Ми всі обов’язково повернемось, багато вже повернусь – разом до перемоги», – розповіла SHADU. KATYA GROYS – Ціною своїх дітей 24 лютого 2022 року росія напала на Україну. За 4 місяці повномасштабної війни загинуло 345 дітей, 948 дітей – постраждали. «Ця пісня повністю відображає мої емоції та емоції кожного українця, що пережив війну в Україні. Наш народ нездоланний та непереможний! За період війни ми встигли пожити в різних містах та країнах, але все одно ми повертаємося до рідних домівок. Ми один одному браття та сестри. Ми один за одного стіною. Ми підтримаємо та ніколи не залишимо один одного в біді. А за дітей ми готові віддати ціле життя! Ми обов’язково переможемо!»

RITUSYA – Мої Міста

Сингл «Мої міста» — це лірична молитва співачки за рідну Україну та її міста. Милозвучна ніжна балада розповідає про війну в Україні та її міста, які безжально руйнує ворог. Поп-звучання треку розбавляє другий куплет в стилі рнб, що мажорним грувом символізує надію на нову весну та безхмарне майбутнє України.

Cape Cod – Час

«Час» – це лірична балада про безповоротність моменту, як в суспільстві, так і в особистих відносинах, що буває час все забути, але є моменти, які не забуваються ніколи.

Вася Демчук і Олексій Костилєв – Не забуду

Світла лірика для найтемніших часів: у новій пісні “Не забуду” Вася Демчук і Олексій Костилєв заспівали про те, що болить та рятує.

Обидва артисти по-своєму описують спектр емоцій від початку повномасштабного вторгнення: мелодизм і меланхолійний голос Васі Демчука пронизує до мурах, а парт Олексія Костилєва додає треку життєвості і переносить саме в той день, коли все почалося.

Santorin – Містер окупант

Хіп-хоп артист Santorin продовжує розповідати історії сьогодення та оспівувати українські реалії в новій роботі «Містер окупант».

Сингл «Містер окупант» – це звернення артиста до всіх окупантів, які прийшли на нашу землю. У треці Santorin документує хроніку їх вчинків у Бучі, Ірпені, пологовому будинку в Маріуполі, та пророкує їм смерть, бо «життя воно бентежне – бумеранг».

KRISTONKO – Солдате

«Трек створювався з простої мелодії, яка мені засіла в голові. Я дуже хотіла на цю мелодію покласти слова, які матимуть душу. Спочатку, я спробувала заспівати приспів і все одразу склалось. А слова прийшли в умовах воєнного стану, в яких ми зараз живемо. Думки завжди в цьому, душа весь час турбується про те, скільки буде тривати війна. Також за всіх жінок та дівчат, які чекають своїх хлопців з фронту», – розповідає KRISTONKO.